BB Trader Pro MT5

Apresentando BB Trader Pro

Quatro estratégias exclusivas baseadas no indicador Bollinger Bands, projetadas para identificar padrões de reversão e continuação de tendências.

A configuração opcional de espaçamento ajustado por ATR permite uma adaptação dinâmica à volatilidade ao realizar múltiplas operações.

Opções flexíveis de tamanho de lote, disponíveis em configurações fixas ou de aumento automático (não martingale).

Características principais:

Quatro estratégias de Bollinger Bands : Personalize sua abordagem com quatro estratégias adaptadas a diferentes condições de mercado.

Sistema ajustado por ATR (opcional): Gerencie múltiplas operações com ajuste dinâmico à volatilidade.

Configuração avançada de lotes : Escolha entre tamanho fixo, aumento automático (não martingale) ou ajuste dinâmico para trades em grade.

Encerramento estratégico de operações: Utilize as condições opostas das Bollinger Bands para buscar os melhores alvos de lucro.

O robô de trading BB Trader Pro foi desenvolvido e otimizado para a plataforma MetaTrader 5 (MT5).



