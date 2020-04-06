BB Trader Pro MT5
- Experts
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Versão: 1.0
- Ativações: 9
Apresentando BB Trader Pro
Quatro estratégias exclusivas baseadas no indicador Bollinger Bands, projetadas para identificar padrões de reversão e continuação de tendências.
A configuração opcional de espaçamento ajustado por ATR permite uma adaptação dinâmica à volatilidade ao realizar múltiplas operações.
Opções flexíveis de tamanho de lote, disponíveis em configurações fixas ou de aumento automático (não martingale).
Características principais:
-
Quatro estratégias de Bollinger Bands: Personalize sua abordagem com quatro estratégias adaptadas a diferentes condições de mercado.
-
Sistema ajustado por ATR (opcional): Gerencie múltiplas operações com ajuste dinâmico à volatilidade.
-
Configuração avançada de lotes: Escolha entre tamanho fixo, aumento automático (não martingale) ou ajuste dinâmico para trades em grade.
-
Encerramento estratégico de operações: Utilize as condições opostas das Bollinger Bands para buscar os melhores alvos de lucro.
O robô de trading BB Trader Pro foi desenvolvido e otimizado para a plataforma MetaTrader 5 (MT5).