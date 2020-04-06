BB Trader Pro MT5

Apresentando BB Trader Pro

Quatro estratégias exclusivas baseadas no indicador Bollinger Bands, projetadas para identificar padrões de reversão e continuação de tendências.

A configuração opcional de espaçamento ajustado por ATR permite uma adaptação dinâmica à volatilidade ao realizar múltiplas operações.

Opções flexíveis de tamanho de lote, disponíveis em configurações fixas ou de aumento automático (não martingale).

Características principais:

  • Quatro estratégias de Bollinger Bands: Personalize sua abordagem com quatro estratégias adaptadas a diferentes condições de mercado.

  • Sistema ajustado por ATR (opcional): Gerencie múltiplas operações com ajuste dinâmico à volatilidade.

  • Configuração avançada de lotes: Escolha entre tamanho fixo, aumento automático (não martingale) ou ajuste dinâmico para trades em grade.

  • Encerramento estratégico de operações: Utilize as condições opostas das Bollinger Bands para buscar os melhores alvos de lucro.

O robô de trading BB Trader Pro foi desenvolvido e otimizado para a plataforma MetaTrader 5 (MT5).


Mais do autor
BB Trader MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
5 (3)
Experts
Introducing the BB Trader EA, an advanced trading tool harnessing insights from the Bollinger Band indicator. This expert advisor strategically makes use of the upper and lower bollinger bands. Key Features: Flexible trade options: Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system: Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing: Choose between static or automatically increasing (non-martingale) op
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Welcome to the MiniMaulXpert, an advanced trading tool harnessing insights from the custom built hammer indicator. This expert advisor strategically makes use of the renowned hammer candlestick pattern. Key Features: Flexible trade options:   Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system:   Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing:   Choose between static or automatically increasing (non-
FREE
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilitários
The   Trade   Condition   Logger   is   an   essential   tool,   offering   crucial   insights   into: Current   swap   and   spread   values Automatic   logging   of   fluctuations   in   swap   values Logging spread   value   range over   time Optimise   spread   values for specific instrument Displays   a   comprehensive   summary   on   the   chart,   providing   traders   with   insights   into   trade   conditions.  Review trade conditions for your various   broker   accounts   enabling  
Hammer Time MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Desbloqueie   o   Potencial   Máximo   de   Negociação Experimente   uma   precisão   de   negociação   incomparável   com   o   nosso   sistema   de   última   geração,   projetado   para   traders   que   exigem   mais.   Utilizando   o   reconhecimento   de   velas   martelo,   nosso   sistema   identifica   pontos   potenciais   de   reversão   com   precisão,   garantindo   a   colocação   ideal   de   negociações   todas   as   vezes. Com   nove   estratégias   distintas,   este   sistema
