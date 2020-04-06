BB Trader Pro MT5

Представляем BB Trader Pro

Четыре уникальные стратегии на основе индикатора Bollinger Bands для выявления возможных разворотных и трендовых моделей.

Дополнительная настройка ATR-размера обеспечивает динамическую адаптацию к волатильности при размещении нескольких сделок.

Гибкие параметры объема лота доступны как в фиксированном, так и в автоматически увеличивающемся варианте (без мартингейла).

Ключевые особенности:

  • Четыре стратегии Bollinger Bands: Настройте подход к торговле с помощью четырех стратегий, адаптированных под различные рыночные условия.

  • Опциональная ATR-адаптация: Управляйте несколькими сделками с учетом динамической настройки волатильности.

  • Продвинутые параметры лота: Выбирайте между фиксированным, автоматически увеличивающимся (без мартингейла) или динамическим объемом для сеточной торговли.

  • Стратегическое закрытие сделок: Используйте противоположные условия Bollinger Bands для поиска оптимальных точек выхода с прибылью.

Торговый робот BB Trader Pro разработан и оптимизирован для платформы MetaTrader 5 (MT5)


