BB Trader Pro MT5
- Эксперты
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Версия: 1.0
- Активации: 9
Представляем BB Trader Pro
Четыре уникальные стратегии на основе индикатора Bollinger Bands для выявления возможных разворотных и трендовых моделей.
Дополнительная настройка ATR-размера обеспечивает динамическую адаптацию к волатильности при размещении нескольких сделок.
Гибкие параметры объема лота доступны как в фиксированном, так и в автоматически увеличивающемся варианте (без мартингейла).
Ключевые особенности:
-
Четыре стратегии Bollinger Bands: Настройте подход к торговле с помощью четырех стратегий, адаптированных под различные рыночные условия.
-
Опциональная ATR-адаптация: Управляйте несколькими сделками с учетом динамической настройки волатильности.
-
Продвинутые параметры лота: Выбирайте между фиксированным, автоматически увеличивающимся (без мартингейла) или динамическим объемом для сеточной торговли.
-
Стратегическое закрытие сделок: Используйте противоположные условия Bollinger Bands для поиска оптимальных точек выхода с прибылью.
Торговый робот BB Trader Pro разработан и оптимизирован для платформы MetaTrader 5 (MT5)