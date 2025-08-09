RSI Antimartin Strategy 1

RSI_EMA_Strategy.mq4 - Expert Advisor per MT4

Il RSI_EMA_Strategy è un Expert Advisor progettato per operare automaticamente nel mercato Forex utilizzando una strategia combinata di Relative Strength Index (RSI) e Exponential Moving Average (EMA). Questa strategia cerca di identificare opportunità di trading sfruttando l'analisi del momentum attraverso l'RSI e la direzione del trend con l'EMA.

Caratteristiche principali:

  1. RSI (Relative Strength Index):

    • L'RSI viene utilizzato per identificare situazioni di ipervenduto e ipercomprato.
    • L'EA entra in posizione long quando l'RSI scende sotto il valore configurabile di RSI_Entry_Long (di default 30.0).
    • L'EA entra in posizione short quando l'RSI supera il valore configurabile di RSI_Entry_Short (di default 70.0).

  2. EMA (Exponential Moving Average):

    • Viene utilizzata come filtro per identificare la direzione del trend.
    • Il parametro EMA_Period consente di configurare la lunghezza della media mobile (di default impostato a 5).

  3. Gestione del rischio e del profitto:

    • Total_Profit_Target: L'EA chiuderà tutte le posizioni aperte una volta raggiunto il target di profitto totale configurato.
    • Max_Drawdown_Percent: L'EA chiuderà le operazioni se il drawdown complessivo del conto supera il limite configurato.
    • AntiMartingale Strategy: Include una strategia Anti-Martingale opzionale, con target di profitto e stop loss personalizzabili.

  4. Parametri di gestione delle operazioni:

    • Initial_Lot_Size: La dimensione iniziale del lotto può essere configurata per adattarsi alla gestione del rischio.
    • Max_Spread: Evita l'apertura di posizioni quando lo spread del broker supera il valore impostato, garantendo operazioni solo in condizioni di mercato favorevoli.
    • Slippage: Consente di definire il massimo slittamento accettabile durante l'esecuzione delle operazioni.

  5. Identificazione delle operazioni:

    • Utilizza due "Magic Numbers" distinti, Magic_Number per la strategia principale e Magic_Number_AM per la strategia Anti-Martingale, per facilitare il tracking delle operazioni.

Parametri di Input:

  • RSI_Period: 14 (predefinito) - Il numero di periodi per il calcolo dell'RSI.
  • RSI_Entry_Long: 30.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione long.
  • RSI_Entry_Short: 70.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione short.
  • EMA_Period: 5 (predefinito) - Periodo della media mobile esponenziale usata come filtro.
  • Max_Tyres: 3 - Numero massimo di tentativi di apertura di nuove posizioni.
  • Total_Profit_Target: 50.0 - Profitto totale target in valuta del conto.
  • Max_Drawdown_Percent: 50% - Percentuale massima di drawdown del conto.
  • AntiMar_Profit_Target: 20.0 - Target di profitto per la strategia Anti-Martingale.
  • AntiMar_Stop_Loss: 10.0 - Stop loss per la strategia Anti-Martingale.
  • Initial_Lot_Size: 0.01 - Dimensione del lotto iniziale.
  • Slippage: 10 pip - Massimo slittamento accettabile.
  • Max_Spread: 20 pip - Spread massimo per aprire nuove posizioni.
  • Magic_Number: 12345 - Identificatore delle operazioni principali.
  • Magic_Number_AM: 54321 - Identificatore per la strategia Anti-Martingale. 

Sicurezza e gestione del rischio:

Il prodotto consente una gestione personalizzata del rischio grazie a parametri come il drawdown massimo e la dimensione iniziale del lotto. La strategia può anche essere combinata con una funzione Anti-Martingale per ottimizzare la gestione del rischio in base alle preferenze dell'utente.

Informazioni sui test:

I test sono stati condotti su dati storici scaricati da piattaforme di trading, con particolare riferimento alla coppia di valute GBP/USD sul timeframe H1. I risultati dei test sono stati ottenuti esclusivamente su questi dati e non devono essere interpretati come rappresentativi di performance future in condizioni di mercato reali.

Disclaimer:
L'Expert Advisor non garantisce profitti o successi futuri. I risultati dei test delle strategie di trading sono puramente ipotetici e non devono essere interpretati come rappresentazioni di risultati di trading reali. Si consiglia agli utenti di effettuare test approfonditi su conti demo prima di utilizzare l'EA in un ambiente reale.



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    Stanislav Tomilov
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    Leonid Arkhipov
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    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
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    BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
    Quantum Nexus MT4
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    Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
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    Gann HiLo System MT4
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    GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
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