RSI Antimartin Strategy 1
- Experts
- Stefano Panigada
- Version: 9.2
- Mise à jour: 9 août 2025
- Activations: 5
RSI_EMA_Strategy.mq4 - Expert Advisor per MT4
Il RSI_EMA_Strategy è un Expert Advisor progettato per operare automaticamente nel mercato Forex utilizzando una strategia combinata di Relative Strength Index (RSI) e Exponential Moving Average (EMA). Questa strategia cerca di identificare opportunità di trading sfruttando l'analisi del momentum attraverso l'RSI e la direzione del trend con l'EMA.
Caratteristiche principali:
-
RSI (Relative Strength Index):
- L'RSI viene utilizzato per identificare situazioni di ipervenduto e ipercomprato.
- L'EA entra in posizione long quando l'RSI scende sotto il valore configurabile di RSI_Entry_Long (di default 30.0).
- L'EA entra in posizione short quando l'RSI supera il valore configurabile di RSI_Entry_Short (di default 70.0).
-
EMA (Exponential Moving Average):
- Viene utilizzata come filtro per identificare la direzione del trend.
- Il parametro EMA_Period consente di configurare la lunghezza della media mobile (di default impostato a 5).
-
Gestione del rischio e del profitto:
- Total_Profit_Target: L'EA chiuderà tutte le posizioni aperte una volta raggiunto il target di profitto totale configurato.
- Max_Drawdown_Percent: L'EA chiuderà le operazioni se il drawdown complessivo del conto supera il limite configurato.
- AntiMartingale Strategy: Include una strategia Anti-Martingale opzionale, con target di profitto e stop loss personalizzabili.
-
Parametri di gestione delle operazioni:
- Initial_Lot_Size: La dimensione iniziale del lotto può essere configurata per adattarsi alla gestione del rischio.
- Max_Spread: Evita l'apertura di posizioni quando lo spread del broker supera il valore impostato, garantendo operazioni solo in condizioni di mercato favorevoli.
- Slippage: Consente di definire il massimo slittamento accettabile durante l'esecuzione delle operazioni.
-
Identificazione delle operazioni:
- Utilizza due "Magic Numbers" distinti, Magic_Number per la strategia principale e Magic_Number_AM per la strategia Anti-Martingale, per facilitare il tracking delle operazioni.
Parametri di Input:
- RSI_Period: 14 (predefinito) - Il numero di periodi per il calcolo dell'RSI.
- RSI_Entry_Long: 30.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione long.
- RSI_Entry_Short: 70.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione short.
- EMA_Period: 5 (predefinito) - Periodo della media mobile esponenziale usata come filtro.
- Max_Tyres: 3 - Numero massimo di tentativi di apertura di nuove posizioni.
- Total_Profit_Target: 50.0 - Profitto totale target in valuta del conto.
- Max_Drawdown_Percent: 50% - Percentuale massima di drawdown del conto.
- AntiMar_Profit_Target: 20.0 - Target di profitto per la strategia Anti-Martingale.
- AntiMar_Stop_Loss: 10.0 - Stop loss per la strategia Anti-Martingale.
- Initial_Lot_Size: 0.01 - Dimensione del lotto iniziale.
- Slippage: 10 pip - Massimo slittamento accettabile.
- Max_Spread: 20 pip - Spread massimo per aprire nuove posizioni.
- Magic_Number: 12345 - Identificatore delle operazioni principali.
- Magic_Number_AM: 54321 - Identificatore per la strategia Anti-Martingale.
Sicurezza e gestione del rischio:
Il prodotto consente una gestione personalizzata del rischio grazie a parametri come il drawdown massimo e la dimensione iniziale del lotto. La strategia può anche essere combinata con una funzione Anti-Martingale per ottimizzare la gestione del rischio in base alle preferenze dell'utente.
Informazioni sui test:
I test sono stati condotti su dati storici scaricati da piattaforme di trading, con particolare riferimento alla coppia di valute GBP/USD sul timeframe H1. I risultati dei test sono stati ottenuti esclusivamente su questi dati e non devono essere interpretati come rappresentativi di performance future in condizioni di mercato reali.
Disclaimer:
L'Expert Advisor non garantisce profitti o successi futuri. I risultati dei test delle strategie di trading sono puramente ipotetici e non devono essere interpretati come rappresentazioni di risultati di trading reali. Si consiglia agli utenti di effettuare test approfonditi su conti demo prima di utilizzare l'EA in un ambiente reale.