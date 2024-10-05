RSI Antimartin Strategy 1

RSI_EMA_Strategy.mq4 - Expert Advisor per MT4

Il RSI_EMA_Strategy è un Expert Advisor progettato per operare automaticamente nel mercato Forex utilizzando una strategia combinata di Relative Strength Index (RSI) e Exponential Moving Average (EMA). Questa strategia cerca di identificare opportunità di trading sfruttando l'analisi del momentum attraverso l'RSI e la direzione del trend con l'EMA.

Caratteristiche principali:

  1. RSI (Relative Strength Index):

    • L'RSI viene utilizzato per identificare situazioni di ipervenduto e ipercomprato.
    • L'EA entra in posizione long quando l'RSI scende sotto il valore configurabile di RSI_Entry_Long (di default 30.0).
    • L'EA entra in posizione short quando l'RSI supera il valore configurabile di RSI_Entry_Short (di default 70.0).

  2. EMA (Exponential Moving Average):

    • Viene utilizzata come filtro per identificare la direzione del trend.
    • Il parametro EMA_Period consente di configurare la lunghezza della media mobile (di default impostato a 5).

  3. Gestione del rischio e del profitto:

    • Total_Profit_Target: L'EA chiuderà tutte le posizioni aperte una volta raggiunto il target di profitto totale configurato.
    • Max_Drawdown_Percent: L'EA chiuderà le operazioni se il drawdown complessivo del conto supera il limite configurato.
    • AntiMartingale Strategy: Include una strategia Anti-Martingale opzionale, con target di profitto e stop loss personalizzabili.

  4. Parametri di gestione delle operazioni:

    • Initial_Lot_Size: La dimensione iniziale del lotto può essere configurata per adattarsi alla gestione del rischio.
    • Max_Spread: Evita l'apertura di posizioni quando lo spread del broker supera il valore impostato, garantendo operazioni solo in condizioni di mercato favorevoli.
    • Slippage: Consente di definire il massimo slittamento accettabile durante l'esecuzione delle operazioni.

  5. Identificazione delle operazioni:

    • Utilizza due "Magic Numbers" distinti, Magic_Number per la strategia principale e Magic_Number_AM per la strategia Anti-Martingale, per facilitare il tracking delle operazioni.

Parametri di Input:

  • RSI_Period: 14 (predefinito) - Il numero di periodi per il calcolo dell'RSI.
  • RSI_Entry_Long: 30.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione long.
  • RSI_Entry_Short: 70.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione short.
  • EMA_Period: 5 (predefinito) - Periodo della media mobile esponenziale usata come filtro.
  • Max_Tyres: 3 - Numero massimo di tentativi di apertura di nuove posizioni.
  • Total_Profit_Target: 50.0 - Profitto totale target in valuta del conto.
  • Max_Drawdown_Percent: 50% - Percentuale massima di drawdown del conto.
  • AntiMar_Profit_Target: 20.0 - Target di profitto per la strategia Anti-Martingale.
  • AntiMar_Stop_Loss: 10.0 - Stop loss per la strategia Anti-Martingale.
  • Initial_Lot_Size: 0.01 - Dimensione del lotto iniziale.
  • Slippage: 10 pip - Massimo slittamento accettabile.
  • Max_Spread: 20 pip - Spread massimo per aprire nuove posizioni.
  • Magic_Number: 12345 - Identificatore delle operazioni principali.
  • Magic_Number_AM: 54321 - Identificatore per la strategia Anti-Martingale. 

Sicurezza e gestione del rischio:

Il prodotto consente una gestione personalizzata del rischio grazie a parametri come il drawdown massimo e la dimensione iniziale del lotto. La strategia può anche essere combinata con una funzione Anti-Martingale per ottimizzare la gestione del rischio in base alle preferenze dell'utente.

Informazioni sui test:

I test sono stati condotti su dati storici scaricati da piattaforme di trading, con particolare riferimento alla coppia di valute GBP/USD sul timeframe H1. I risultati dei test sono stati ottenuti esclusivamente su questi dati e non devono essere interpretati come rappresentativi di performance future in condizioni di mercato reali.

Disclaimer:
L'Expert Advisor non garantisce profitti o successi futuri. I risultati dei test delle strategie di trading sono puramente ipotetici e non devono essere interpretati come rappresentazioni di risultati di trading reali. Si consiglia agli utenti di effettuare test approfonditi su conti demo prima di utilizzare l'EA in un ambiente reale.



