RSI Antimartin Strategy 1

RSI_EMA_Strategy.mq4 - Expert Advisor per MT4

Il RSI_EMA_Strategy è un Expert Advisor progettato per operare automaticamente nel mercato Forex utilizzando una strategia combinata di Relative Strength Index (RSI) e Exponential Moving Average (EMA). Questa strategia cerca di identificare opportunità di trading sfruttando l'analisi del momentum attraverso l'RSI e la direzione del trend con l'EMA.

Caratteristiche principali:

RSI (Relative Strength Index): L'RSI viene utilizzato per identificare situazioni di ipervenduto e ipercomprato.

L'EA entra in posizione long quando l'RSI scende sotto il valore configurabile di RSI_Entry_Long (di default 30.0).

(di default 30.0). L'EA entra in posizione short quando l'RSI supera il valore configurabile di RSI_Entry_Short (di default 70.0). EMA (Exponential Moving Average): Viene utilizzata come filtro per identificare la direzione del trend.

Il parametro EMA_Period consente di configurare la lunghezza della media mobile (di default impostato a 5). Gestione del rischio e del profitto: Total_Profit_Target : L'EA chiuderà tutte le posizioni aperte una volta raggiunto il target di profitto totale configurato.

: L'EA chiuderà tutte le posizioni aperte una volta raggiunto il target di profitto totale configurato. Max_Drawdown_Percent : L'EA chiuderà le operazioni se il drawdown complessivo del conto supera il limite configurato.

: L'EA chiuderà le operazioni se il drawdown complessivo del conto supera il limite configurato. AntiMartingale Strategy: Include una strategia Anti-Martingale opzionale, con target di profitto e stop loss personalizzabili. Parametri di gestione delle operazioni: Initial_Lot_Size : La dimensione iniziale del lotto può essere configurata per adattarsi alla gestione del rischio.

: La dimensione iniziale del lotto può essere configurata per adattarsi alla gestione del rischio. Max_Spread : Evita l'apertura di posizioni quando lo spread del broker supera il valore impostato, garantendo operazioni solo in condizioni di mercato favorevoli.

: Evita l'apertura di posizioni quando lo spread del broker supera il valore impostato, garantendo operazioni solo in condizioni di mercato favorevoli. Slippage: Consente di definire il massimo slittamento accettabile durante l'esecuzione delle operazioni. Identificazione delle operazioni: Utilizza due "Magic Numbers" distinti, Magic_Number per la strategia principale e Magic_Number_AM per la strategia Anti-Martingale, per facilitare il tracking delle operazioni.

Parametri di Input:

RSI_Period : 14 (predefinito) - Il numero di periodi per il calcolo dell'RSI.

: 14 (predefinito) - Il numero di periodi per il calcolo dell'RSI. RSI_Entry_Long : 30.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione long.

: 30.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione long. RSI_Entry_Short : 70.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione short.

: 70.0 (predefinito) - Soglia RSI per entrare in posizione short. EMA_Period : 5 (predefinito) - Periodo della media mobile esponenziale usata come filtro.

: 5 (predefinito) - Periodo della media mobile esponenziale usata come filtro. Max_Tyres : 3 - Numero massimo di tentativi di apertura di nuove posizioni.

: 3 - Numero massimo di tentativi di apertura di nuove posizioni. Total_Profit_Target : 50.0 - Profitto totale target in valuta del conto.

: 50.0 - Profitto totale target in valuta del conto. Max_Drawdown_Percent : 50% - Percentuale massima di drawdown del conto.

: 50% - Percentuale massima di drawdown del conto. AntiMar_Profit_Target : 20.0 - Target di profitto per la strategia Anti-Martingale.

: 20.0 - Target di profitto per la strategia Anti-Martingale. AntiMar_Stop_Loss : 10.0 - Stop loss per la strategia Anti-Martingale.

: 10.0 - Stop loss per la strategia Anti-Martingale. Initial_Lot_Size : 0.01 - Dimensione del lotto iniziale.

: 0.01 - Dimensione del lotto iniziale. Slippage : 10 pip - Massimo slittamento accettabile.

: 10 pip - Massimo slittamento accettabile. Max_Spread : 20 pip - Spread massimo per aprire nuove posizioni.

: 20 pip - Spread massimo per aprire nuove posizioni. Magic_Number : 12345 - Identificatore delle operazioni principali.

: 12345 - Identificatore delle operazioni principali. Magic_Number_AM: 54321 - Identificatore per la strategia Anti-Martingale.

Sicurezza e gestione del rischio:

Il prodotto consente una gestione personalizzata del rischio grazie a parametri come il drawdown massimo e la dimensione iniziale del lotto. La strategia può anche essere combinata con una funzione Anti-Martingale per ottimizzare la gestione del rischio in base alle preferenze dell'utente.

Informazioni sui test:

I test sono stati condotti su dati storici scaricati da piattaforme di trading, con particolare riferimento alla coppia di valute GBP/USD sul timeframe H1. I risultati dei test sono stati ottenuti esclusivamente su questi dati e non devono essere interpretati come rappresentativi di performance future in condizioni di mercato reali.

Disclaimer:

L'Expert Advisor non garantisce profitti o successi futuri. I risultati dei test delle strategie di trading sono puramente ipotetici e non devono essere interpretati come rappresentazioni di risultati di trading reali. Si consiglia agli utenti di effettuare test approfonditi su conti demo prima di utilizzare l'EA in un ambiente reale.



