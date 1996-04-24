ScalperGun

Scalper gun - главное оружие для торговли скальпингом и свингом, с визуализацией и алертом точек входа. Индикатор работает как в трендовых, так и в нетрендовых рыночных условиях. Подходит начинающим и опытным трейдерам.

Как использовать

При установке индикатора на графике вы увидите две линии. Желтая толстая медленная линия - это "Slow line". Тонкая темно синяя быстрая линия - это "Fast line".

Slow line используется для определения основного тренда. Если она равна 100% или имеет тенденцию роста, то тренд - вверх. Если она равна 0% или имеет тенденцию спада, то тренд - вниз.

Fast line используется только для входа в рынок, в случае пересечения одного из уровней Low(20%), Center(50%), High(80%). BUY - пересечение уровня снизу вверх, SELL - сверху вниз;

Точка входа в BUY

- Slow line (желтая толстая) равна 100% или более Low(20%) и имеет тенденцию роста;

- Fast line (темно синяя тонкая) пересекла снизу вверх уровень Low(20%);

Точка входа а SELL

- Slow line (желтая толстая) равна 0% или менее Low(80%) и имеет тенденцию спада;

- Fast line (темно синяя тонкая) пересекла сверху вниз уровень High(80%);

Подробнее на скриншотах.