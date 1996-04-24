ScalperGun
- Indicators
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Mikhail NazarenkoМое кредо как программиста и трейдера:
1. Простота, легкость и универсальность кода.
2. Максимальная автоматизация процессов.
3. Минимальное количество настроек.
4. Минимальная загрузка графика виджетами, только самое необходимое.
- Version: 1.3
- Activations: 5
Scalper gun - главное оружие для торговли скальпингом и свингом, с визуализацией и алертом точек входа. Индикатор работает как в трендовых, так и в нетрендовых рыночных условиях. Подходит начинающим и опытным трейдерам.
|SCALPER GUN превосходит по скорости, качеству визуализации и точности входа популярные топовые индикаторы этого сайта!!!
Перед покупкой скачайте демо Scalper gun и сравните с аналогичными индикаторами для скальпинга в тестере MT4.
Особенности
- Это готовая торговая система с визуализацией точек входа.
- Подходит для скальпинга и свинга, как на трендовых, так и не трендовых рынках.
- Входы с низким риском.
- Не перерисовывает график.
- Система проста в настройке и использовании.
- Минимальная загрузка процессора.
- Всплывающие звуковые оповещения, Push-уведомления и оповещения по электронной почте.
Как использовать
При установке индикатора на графике вы увидите две линии. Желтая толстая медленная линия - это "Slow line". Тонкая темно синяя быстрая линия - это "Fast line".
Slow line используется для определения основного тренда. Если она равна 100% или имеет тенденцию роста, то тренд - вверх. Если она равна 0% или имеет тенденцию спада, то тренд - вниз.
Fast line используется только для входа в рынок, в случае пересечения одного из уровней Low(20%), Center(50%), High(80%). BUY - пересечение уровня снизу вверх, SELL - сверху вниз;
Точка входа в BUY
- Slow line (желтая толстая) равна 100% или более Low(20%) и имеет тенденцию роста;
- Fast line (темно синяя тонкая) пересекла снизу вверх уровень Low(20%);
Точка входа а SELL
- Slow line (желтая толстая) равна 0% или менее Low(80%) и имеет тенденцию спада;
- Fast line (темно синяя тонкая) пересекла сверху вниз уровень High(80%);
Подробнее на скриншотах.
Настройки
- - - - - - - - Fast line (F) - - - - - - -
- Fast line period - период быстрой сигнальной линии
- Fast line smoothing - период сглаживания быстрой сигнальной линии
- Calculation method (HL - 0, OC - 1) - метод расчета линий по high/low или open/close
- - - - - - - - Slow line (S) - - - - - - -
- Slow line period - период медленной трендовой линии
- Slow line smoothing - период сглаживания медленной трендовой линии
- - - - - - - - Display - - - - - - -
- Trend markers - отображение маркеров направления тренда на графике индикатора
- Show levels - отображение уровней графике индикатора
- High trigger level % - верхний уровень перекупленности
- Low trigger level % - нижний уровень перепроданности
- Center trigger level 50% - отображение центрального уровня
- History bars - отрисовка индикатора на количестве баров
- - - - - Alerts (Trend markers = ON) - - - - Внимание! Все предупреждения работают только при включенном Trend markers = ON
- Alert - включить Alert предупреждения о точке входа по тренду
- Push notification - включить Push предупреждения о точке входа по тренду
- Email - включить Email предупреждения о точке входа по тренду
Перед покупкой протестируйте демо версию Scalper gun для вашей валютной пары в тестере MT4.
Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.
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