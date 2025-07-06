Precision Spike Detector V2

5

Introdução

O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX).
Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis.

Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida.

Principais características

  • Filtro baseado em RSI e ATR – Detecta condições extremas de sobrecompra/sobrevenda.

  • Alertas automáticos – notificações por e-mail, push e pop-up.

  • Gestão de risco integrada – Calcula níveis de Take Profit (TP1, TP2) e Stop Loss (SL) usando a volatilidade do mercado (ATR).

  • Alerta de trailing stop – Ajuste dinâmico de stop loss com base na ação do preço.

  • Visualização clara – Setas de compra/venda em gráficos e linhas TP/SL visíveis.

Recomendações

  • Período: M5 (5 minutos).

  • Ativos: Índices sintéticos com forte liquidez (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX, PainX, etc.).

Para quem é?

  • Day traders e scalpers.

  • Traders buscando confirmação técnica extra.

  • Qualquer pessoa que queira automatizar parte de sua análise de mercado.

Conclusão

O Precision Spike Detector V2 é uma ferramenta poderosa para traders que buscam oportunidades rápidas e de rompimento de mercado.
Sua filtragem RSI + ATR ajuda a evitar sinais falsos, enquanto o sistema integrado de gerenciamento de risco e alertas melhora a eficiência das negociações.

Principais benefícios:

  • Estratégia defensiva com níveis seguros de Stop Loss e Take Profit.

  • Configurações flexíveis (multiplicadores TP/SL ajustáveis ​​conforme a preferência do trader).

  • Objetos visuais transparentes para fácil rastreamento de sinal.

Notas

  • Funciona somente no período M5 .

  • Após a compra, o suporte e as instruções de instalação são fornecidos por meio de mensagens privadas do MQL5 .

Aviso:
Negociar envolve riscos. Este indicador é uma ferramenta de suporte e não garante lucros. Sempre combine-o com sua própria análise de mercado e gestão de risco.

Versão: 2.0
Autor: Xavic Mforex
Tipo: Indicador personalizado para MT5

"Negocie com precisão, gerencie com disciplina!


Reviews 1
italo5
85
italo5 2025.09.14 13:11 
 

Great indicator, I just acquired it and it works wonderfully, following the correct steps and good management. :)

Recommended products
Everyday Easy Scalping Gold With Box Signal
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indicators
Always getting MARGIN CALLS again and again? Still haven’t found an indicator or technique that DELIVERS CONSISTENT DAILY PROFIT ? Tired of depositing funds and desperately wishing you could FINALLY WITHDRAWING ? Don’t worry. I’m a   REAL FULL TIME TRADER   and I’ll share with you the very indicator   I'VE BEEN USING MYSELF   to successfully become a full-time trader.   STOP WASTING   time with indicators that aren’t created by real traders and have no proven track record! Start
XOATRHIST 5
Ainur Sharipov
3 (1)
Indicators
Version for MetaTrader 5. The indicator is based on point and figure chart, but their period is equal to ATR indicator values. Displays in the form of steps. Steps above zero indicate an uptrend. Below zero on a downtrend. Parameters: ATRPeriod - ATR period for calculation of steps. Note: The indicator uses closes price, thus it is recommended to consider completed bars.
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicators
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicators
Haven Volume Profile is a multifunctional indicator for volume profile analysis that helps identify key price levels based on the distribution of trading volume. It is designed for professional traders who want to better understand the market and identify important entry and exit points for trades. Other Products ->  HERE Main features: Point of Control (POC) calculation - the level of maximum trading activity, which helps identify the most liquid levels Value Area definition (area of increased
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicators
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
BOS and CHoCH Detector
Mahefa Raveloson
Indicators
BOS and CHoCH Detector is an indicator designed to detect BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) within the Smart Money Management strategy. It helps traders get a clearer view of the market on the chart and optimize their trading strategy. An additional advantage of this indicator is its color system: Green : signals a high probability of a buy opportunity. Red : signals a high probability of a sell opportunity. This tool is perfect for gaining clarity and confidence in your t
Analytical cover
Nadiya Mirosh
Indicators
The Analytical cover trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Analytical cover indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Analytical cover trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets
Visual Falcon Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Visual Falcon Wave Indicator: Trade with Clarity and Confidence Are you tired of navigating the chaotic market with lagging indicators and confusing signals? Do you struggle to identify the true trend direction amidst unpredictable price swings? The Visual Falcon Wave Indicator was engineered from the ground up to solve this exact problem, providing a crystal clear, intuitive, and powerful tool for trend traders. For a one-time price of just $30, you can equip yourself with an indicator designe
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indicators
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
Renko System
Marco Montemari
Indicators
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicators
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
VWAP Volume And Price
Renato Takahashi
Indicators
VWAP Volume And Price is the indicator for Volume Weighted Average Price, designed according to regular calculation. The average price is calculated using typical price - (high + low + close) / 3 - and weighted by volume for each candle. So, the indicator can be used to trend trades, balanced with volume. Try other products and expert advisors too. Any doubt, PM.
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicators
The VR Grid indicator is designed to create a graphical grid with user-defined settings. Unlike the standard grid , VR Grid is used to build circular levels . Depending on the user's choice, the step between the round levels can be arbitrary. In addition, unlike other indicators and utilities, VR Grid maintains the position of the grid even when the time period changes or the terminal is rebooted. You can find settings, set files, demo versions, instructions, problem solving, at [blog] You can
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicators
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicators
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicators
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicators
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicators
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicators
Introducing the Didi Index Volume, a technical analysis indicator developed by Brazilian trader Odir Aguiar, which stands out for its advanced and powerful approach in identifying opportunities in the financial market. Available on various platforms, the Didi Index Volume has become an essential tool for traders seeking precise insights and valuable information for their trading strategies. The indicator combines the renowned Didi Index, created by Odir Aguiar, with intelligent use of trading v
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT5
Mehnoosh Karimi
Indicators
Fair Value Gap (FVG) Indicator for MetaTrader 5 The Fair Value Gap (FVG) Indicator for MetaTrader 5 is a highly practical tool that helps traders identify trading opportunities by pinpointing supply and demand imbalances in the market. These imbalances, known as Fair Value Gaps (FVGs) , occur when price moves sharply, leaving a gap between buying and selling pressure. To put it simply, when three consecutive candlesticks form, the space between the first and third candlestick—where price did not
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULT for MT5 The WAPV Box Effort x Result Indicator is part of the Package Indicators group (Wyckoff Academy Wave Market). The WAPV Box Effort x Result Indicator for MT5 helps you in reading price and volume. Its reading consists of assisting in the identification of effort x result in waves created by the graph. The WAPV Box Effort x Result Indicator for MT5 when the box is green means that the volume is in favor of the demand and when the box is red volume is in favor of s
ATR Channel pro
Noor Alam
Indicators
This is an indicator called ATR Channel. This indicator is made with ATR and VWMA (Volume Weighted Moving Average). This indicator will work best in a volatile market. So please try to trade during high volatile sessions and high volatile pairs. Rules: • Pair: Bitcoin, Gold, Nasdaq (US100) or S&P (US500) •Do not trade Forex pairs because they are low volatile. Session: Only US session (especially start after the first 15-minute candle closes ) Trading hours: First 4 hours of the US Session .
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicators
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
News and Liquidity Zone EA Mt5
Harsh Tiwari
Experts
"Introducing our cutting-edge Trading Expert Advisor Robot: A culmination of advanced algorithms and meticulous analysis, designed to navigate the dynamic landscape of financial markets with precision and proficiency. Our Expert Advisor Robot is meticulously crafted to empower traders with unparalleled efficiency and insight. Leveraging sophisticated trading strategies and real-time data analysis, it operates seamlessly across various asset classes, including stocks, forex, commodities, and cr
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicators
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.91 (22)
Indicators
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicato
FREE
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indicators
The SMC Analyzer STF is a powerful, single-timeframe Smart Money Concepts (SMC) analysis tool designed for precision trade confirmations based on core SMC components. It evaluates market structure across four levels of confirmation using elements such as Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones, and Higher Timeframe Trend Bias. Each level has configurable elements (BOS, OB, FVG, Liquidity Zones, Higher Timeframe Trend). The
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.65 (55)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 For the serious trader: Approach Gold trading with a structured, data-driven methodology that combines multiple market analysis factors. This tool is built to support your Gold trading analysis. Limited Price Opportunity This is a chance to own Gold Sniper Scalper Pro before the price increases. The product price will increase by $50 after every 10 subsequent purchases. Final Price: $498 Features That Define Your Analytical
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicators
We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicators
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . Online course, user manual and demo. The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focus
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicators
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicators
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicators
TPSproTrend PRO identifies the moment when the market actually changes direction and forms an entry point at the beginning of the move. You enter the market when the price is just starting to move, and not after the movement has already taken place.   Indicator       It doesn't redraw signals and automatically displays entry points, Stop Loss, and Take Profit, making trading clear, visual, and structured. INSTRUCTIONS RUS   -   MT4 VERSION Main advantages Signals without redrawing.   All signal
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicators
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual:   click here That's the first one, the original! Don't buy a worthless wannabe clone
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicators
Shock Pullback v 3.5 + AI/ML forecasts: - Add Integrated Artificial and deep learning have been integrated within the MQL5 environment. - A qualitative addition for integrated future forecasts using deep learning and artificial intelligence (AI/ML) within MQL5, based on the methodology and operation of the core indicator built on the Shock Pullback and its inherent integrated functions. - Suitable for scalping trading  How to Use the Indicator  Shock Pullback: There are 3 images in the com
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicators
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicators
* Due to the  authenticity of data for all major currencies , — use of  live charts  is  recommended . What is UEX Pure USD Euro Index : Discover the real pulse of the forex market with Pure USD & Euro Index — an innovative indicator that truly reveals the hidden strength and weakness between the world’s two most powerful currencies . Instead of relying on a single pair like EURUSD, this tool measures the aggregate performance of the U.S. Dollar and the Euro across multiple major pairs , prov
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Indicators
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicators
Trend Hunter is a trend indicator for working in the Forex, cryptocurrency, and CFD markets. A special feature of the indicator is that it confidently follows the trend, without changing the signal when the price slightly pierces the trend line. The indicator is not repaint; a signal to enter the market appears after the bar closes. When moving along a trend, the indicator shows additional entry points in the direction of the trend. Based on these signals, you can trade with a small StopLoss. Tr
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicators
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
All Trend power
Israr Hussain Shah
Indicators
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
More from author
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
Indicators
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, please send me a private message via MQL5 to receive the installation manual and setup instructions. Asset
Spike Detector Pro Mt5
Francisco Mandomo Simbine
Indicators
Spike Detector Pro - Advanced Fast Movement Detection System Introducing Spike Detector Pro, a professional tool developed for traders seeking opportunities in fast price movements. This exclusive indicator combines sophisticated technical analysis with multiple confirmation layers to identify high-probability setups. Main Features: Specialized algorithm for detecting price spikes in advance Multi-layer filtering system (momentum, volume, volatility, and price action) Optimized configuration for
Eurusd Quantum
Francisco Mandomo Simbine
Experts
EURUSD QUANTUM PRO - Consultor Especialista para MetaTrader 4 Visão geral O EURUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor de última geração, projetado especificamente para o par de moedas EURUSD. Ele combina algoritmos adaptativos avançados com inteligência artificial para proporcionar um desempenho de negociação excepcional. Este sistema foi projetado para maximizar a lucratividade, implementando protocolos robustos de gestão de risco. Principais características Tecnologia Algorítmica Adaptativa:  
Trend Signal Pro mt4
Francisco Mandomo Simbine
Indicators
Trend Signal PRO – Professional Trend Detection System Introduction The Trend Signal PRO is an advanced MetaTrader indicator that brings precision, transparency, and professionalism to your technical analysis. With permanent arrows, intelligent confirmations, and automated risk management, it is designed for traders who demand accuracy and consistency. Core Features High-Precision Signals Permanent colored arrows that never repaint Intelligent multi-layer confirmation system Customizable trend
Trading Manager Tool Mt5
Francisco Mandomo Simbine
Utilities
Trading Manager Tool – Execute and Manage Your Trades with Professional Precision Introduction The Trading Manager Tool is a complete solution for traders who want precise control over risk, execution, and trade management. No more manual calculations or complex steps — this tool simplifies your trading process and enhances your efficiency. Key Features Smart Risk Management Define SL/TP in real values (e.g., “I risk $30”) and let the tool calculate the lot size automatically Visualize risk and
Synthetic Pro Detector
Francisco Mandomo Simbine
Indicators
Synthetic Pro Detector is built for traders who want real results and don’t have time to waste. Forget ordinary indicators: this tool was designed to detect powerful market moves on Deriv Synthetic Indexes, Metals (Gold, Silver), and Forex with surgical precision. Smart impulse detection, direct Buy/Sell signals, and automatic SL/TP levels — all calculated in seconds. This indicator works for you: it filters noise, reduces false signals, and delivers only opportunities with real profit potential
Filter:
italo5
85
italo5 2025.09.14 13:11 
 

Great indicator, I just acquired it and it works wonderfully, following the correct steps and good management. :)

Reply to review