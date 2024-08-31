The Cube Theory Indicator
- Indicators
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- Version: 1.3
- Activations: 5
📌 Descrição Completa
🔥 O Que é o TheCubeTheory?
O TheCubeTheory é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que mapeia os níveis de suporte e resistência usando uma abordagem inovadora baseada em cubos de tempo e Fibonacci. Desenvolvido pela Ethernal, ele combina:
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Análise de Máximas e Mínimas em períodos personalizáveis
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Níveis Automáticos (8 níveis ajustáveis)
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Visualização em Tempo Real com retângulos e linhas coloridas
Ideal para traders que querem identificar zonas de reversão com precisão matemática.
🎯 Benefícios para o Trader
✅ Precisão Científica:
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Calcula máximas/mínimas em períodos definidos pelo usuário
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Projeta níveis automaticamente
✅ Visualização Clara:
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Retângulo Dourado destaca a área de análise
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8 Níveis Coloridos (de verde a vermelho) para suporte/resistência
✅ Flexibilidade Total:
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Período ajustável (horas)
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Intervalo de tempo personalizável (minutos)
✅ Multi-Ativos:
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Funciona em Forex, Ações, Criptomoedas e Commodities
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Compatível com todos os timeframes
⚙️ Como Funciona?
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Análise de Máximas/Mínimas:
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Identifica os preços extremos no período selecionado
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Desenha um retângulo (cubo) no gráfico
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Fibonacci Automático:
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Divide o intervalo entre máximas e mínimas em 8 níveis
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Cada nível tem uma cor específica (de suporte para resistência)
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Atualização em Tempo Real:
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Recalcula os níveis conforme novos dados chegam
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📊 Exemplo de Uso
input int PERIODO = 24; // Analisar últimas 24 horas input int TimeInterval = 60; // Intervalo de 60 minutos
Resultado:
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Um "cubo" dourado destacando a área de análise
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Linhas coloridas indicando onde o preço pode reagir
💡 Estratégias Recomendadas
🔵 Breakout Trading:
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Opere rompimentos acima/abaixo do cubo
🟢 Reversão em Fibonacci:
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Compre nos níveis verdes (suporte)
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Venda nos níveis vermelhos (resistência)
🟣 Scalping:
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Use em timeframes menores (M5/M15) com períodos curtos (1-4 horas)
📌 Depoimentos
"O TheCubeTheory mudou minha forma de operar. Agora vejo os níveis de forma clara e objetiva!" - Marcos T., Trader Profissional
"Melhor indicador de Fibonacci que já usei. Precisão incrível!" - Ana L., Investidora de Crypto
🚨 Aviso Legal
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Sem garantias de lucro
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Teste em conta demo antes de usar com capital real
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Não recomendado para traders iniciantes sem gestão de risco
TheCubeTheory - Transforme Seu Gráfico em um Campo de Batalha Estratégico! ⚡📊
(Pronto para vendas! Adapte os valores e formas de pagamento conforme sua necessidade.)e si para ver quem sai vitorioso e vc agora esta no meio dessa batalha . Experimente e negocie dentro do cubo universal