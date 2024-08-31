The Cube Theory Indicator

📌 Descrição Completa

🔥 O Que é o TheCubeTheory?

O TheCubeTheory é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que mapeia os níveis de suporte e resistência usando uma abordagem inovadora baseada em cubos de tempo e Fibonacci. Desenvolvido pela Ethernal, ele combina:

Análise de Máximas e Mínimas em períodos personalizáveis

Níveis Automáticos (8 níveis ajustáveis)

Visualização em Tempo Real com retângulos e linhas coloridas

Ideal para traders que querem identificar zonas de reversão com precisão matemática.

🎯 Benefícios para o Trader

✅ Precisão Científica:

Calcula máximas/mínimas em períodos definidos pelo usuário

Projeta níveis automaticamente

✅ Visualização Clara:

Retângulo Dourado destaca a área de análise

8 Níveis Coloridos (de verde a vermelho) para suporte/resistência

✅ Flexibilidade Total:

Período ajustável (horas)

Intervalo de tempo personalizável (minutos)

✅ Multi-Ativos:

Funciona em Forex, Ações, Criptomoedas e Commodities

Compatível com todos os timeframes

⚙️ Como Funciona?

Análise de Máximas/Mínimas: Identifica os preços extremos no período selecionado

Desenha um retângulo (cubo) no gráfico Fibonacci Automático: Divide o intervalo entre máximas e mínimas em 8 níveis

Cada nível tem uma cor específica (de suporte para resistência) Atualização em Tempo Real: Recalcula os níveis conforme novos dados chegam

📊 Exemplo de Uso



input int PERIODO = 24; // Analisar últimas 24 horas input int TimeInterval = 60; // Intervalo de 60 minutos

Resultado:

Um "cubo" dourado destacando a área de análise

Linhas coloridas indicando onde o preço pode reagir

💡 Estratégias Recomendadas

🔵 Breakout Trading:

Opere rompimentos acima/abaixo do cubo

🟢 Reversão em Fibonacci:

Compre nos níveis verdes (suporte)

Venda nos níveis vermelhos (resistência)

🟣 Scalping:

Use em timeframes menores (M5/M15) com períodos curtos (1-4 horas)









📌 Depoimentos

"O TheCubeTheory mudou minha forma de operar. Agora vejo os níveis de forma clara e objetiva!" - Marcos T., Trader Profissional

"Melhor indicador de Fibonacci que já usei. Precisão incrível!" - Ana L., Investidora de Crypto

🚨 Aviso Legal

Sem garantias de lucro

Teste em conta demo antes de usar com capital real

Não recomendado para traders iniciantes sem gestão de risco





TheCubeTheory - Transforme Seu Gráfico em um Campo de Batalha Estratégico! ⚡📊

(Pronto para vendas! Adapte os valores e formas de pagamento conforme sua necessidade.)

e si para ver quem sai vitorioso e vc agora esta no meio dessa batalha . Experimente e negocie dentro do cubo universal







