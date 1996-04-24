Big Players

Nade com os grandes ou evite-os a todo custo. Com esse indicador, a escolha é sua!

Indicador por coloração de barras, com respostas simples se os "grandes" estão negociando ou não. Saiba quando agir se o mercado está calmo ou agitado, de forma simples, pelo valor de retorno do indicador ou pela aparência das barras.


Indispensável indicador para a construção do seu robô ou para seu setup.

Resultado do Indicador: 0 - 5.

Participantes do mercado:

0 e 1 = Big Players!

2 e 3 = Dia normal.

4 e 5 = Movimento fraco.


Direção da vela:

0,2,4 = Vela de alta.

1,3,5 = Vela de baixa


Como usar: Existem várias formas de usar o indicador. A mais testada é entrar quando o candle muda de cor a favor da tendência.

ex: Tendência de alta, candle muda de 2 para 0, compra. Tendência de baixa, candle muda de 3 para 1, venda.

Recommended products
Market Structure Fractal
Xuan Phat Tai Trieu
Indicators
Fractal Market Structure CHoCH BOS MT5 Fractal Market Structure CHoCH BOS MT5 is a price-action indicator designed to identify market structure through confirmed fractal formations. Instead of relying only on traditional swing-point calculations, the indicator analyzes structured candle patterns to locate important highs and lows, detect changes in directional behavior, and display relevant market structure events directly on the chart. The indicator can identify bullish and bearish Break of Str
Smart Support And Resistance
Jad Abou Ltaif
Indicators
Support & Resistance MT5 Description Support & Resistance MT5 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws support and resistance levels on the chart. The indicator helps traders quickly locate important price levels that may act as areas of buying or selling interest, reducing the need to draw levels manually. It is suitable for traders who use support and resistance as part of their technical analysis. Features Automatic support level detection Automatic resistance level
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicators
Draw pivots points Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla for any timeframe Support all type of pivot  Traditionnal ,   Fibonacci ,   Woodie ,   Classic ,   Demark ,   Camarilla Support any timeframe (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Support server Daylight Saving Time Support forex daily section from Sydney open to US Close Support Crypto trading Fill The gap between pivot and the trend, very helpfull Pivot points show the direction of the trend and provide definitive areas to
FREE
High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicators
Development of the previous version of the indicator ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modified standard ZigZag indicator with added information about wave length in points, levels, and different alert logic General Improvements: Code adaptation for MetaTrader 5 Optimized work with graphical objects New Features: Horizontal levels at extremes Selection of level types: horizontal/rays/segments Filter for liquidity levels (not broken by price) Buffer for breakouts: adjusting sensitivity to f
FREE
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as it was done by R. Wyckoff in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis, further improving plus operat
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicators
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicators
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicators
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Multi Hull MA Color with Envelopes
Md Golam Murshed
5 (1)
Indicators
Indicator Description 4 Hull MA Color + Envelopes is a powerful trend-following indicator for MetaTrader 5 that combines four Hull Moving Averages (HMA) with Moving Average Envelopes to clearly identify market direction, trend strength, and potential reversal or pullback zones. This indicator is designed to reduce noise, react quickly to price movement, and provide a clean visual structure for professional trading.   Key Features   4 Hull Moving Averages (20, 50, 100, 200) Automatic color change
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indicators
The indicator draws daily support and resistance lines on the chart, as well as the Pivot level (reversal level). Adapted to work in MT5 The standard timeframe for calculating support and resistance levels is D1. You can choose other timeframes according to your strategy (for example, for M1-M15, the optimal timeframe for calculations is H1) The function for calculating support and resistance levels has been updated; in this calculation option, fibonacci levels are taken into account, respec
FREE
GDS Renko Pip ST
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST - Fixed Brick Renko Chart Tool for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST is a Renko chart tool for MetaTrader 5 designed for traders who want to build and study fixed brick Renko movement using a practical pip or point-based setup. The purpose of this tool is simple: create a cleaner Renko structure so the trader can observe direction, brick runs, pullbacks, support and resistance behavior without normal candle noise. This is not a signal indicator and it does not predict the market. It
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
Indicators
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Weis Wave Double Side Alert
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as R. Wyckoff did in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis and has a breakout alert showing Who is s
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Liquidity Sweep Alerts
Alexey Nazarov
Indicators
This indicator automatically identifies liquidity levels using swing fractals and tracks when price sweeps through them. Works on any symbol and timeframe with full multi-timeframe support. Features: — Detects swing highs and lows via a fractal method (configurable bars left & right) on a selected timeframe. Active levels are displayed as rays extending to the right; swept levels turn into dashed lines ending at the sweep candle. — Plots Previous Day (PDhigh / PDlow), Previous Week (PWhigh / PWl
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Highs and Lows Indicator MT5
Albertas Guscius
Indicators
Structure Levels (Highs & Lows) Indicator for MetaTrader 5 Decode Market DNA — Trade with Institutional Precision Description: The Structure Levels (Highs & Lows) Indicator is your secret weapon to map the market’s hidden roadmap. Designed for traders who think in terms of price action and market structure, this tool automatically identifies critical swing highs and swing lows, transforming chaotic charts into a clear blueprint of support/resistance zones, breakout opportunities, and trend rev
ZigZag Manual PRO Para SR y Ondas Elliott
Leonel Edgardo Arevalo Martinez
Indicators
ZigZag 100% Manual PRO Full control over your technical analysis. Draw 100% manual zigzags, mark Support/Resistance (SR) zones and Elliott Waves using numbers only. 2-color or 8-color mode Customizable lines and numbers (color, thickness, size) Numbers only – no letters Built-in chart buttons: START: Begin a new trace STOP: Save your current work CLEAR: Delete everything SHOW SR / HIDE SR: Toggle SR lines visibility Clean, accurate and structured analysis for visual traders  
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Indicators
Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Indicators
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
Extended Traders Dynamic Index MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicators
The indicator allows you to determine the current price direction and market volatility. This version of the Traders Dynamic Index (TDI) has the redrawing of the historical data eliminated, the algorithm calculation speed optimized, more external parameters for a more precise adjustments, and its functionalities extended: added the selection of the initial oscillator and the smoothing methods of the averages. Parameters: Mode Osc - estimation oscillator selection; Period Osc - the calculation p
Fibo zone manuel
Dimitri Patrick A Daumerie
Indicators
Fibo Zones Manual — Manual Fibonacci with Buy/SL/TP Zones Fibo Zones Manual is a fully manual Fibonacci tool — drag the two points to your swing high/low, exactly like the native MT5 Fibonacci retracement. On top of it, the indicator draws three colored zones directly on the chart: entry zone (Buy/Sell), SL zone, and TP zone, each with the exact price displayed. Key Features • Manual placement, drag-and-drop like the native tool • Colored zones (entry, SL, TP), fully adjustable • Price and pe
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indicators
The utility draws pivot levels for the selected timefram in classic method. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) you can change the timeframe, colors and fontsize. also you can change the text for the levels. Have fun and give feedback...
FREE
BTFX Pivot Points
Bradley Thomas Farrington
Indicators
The BTFX Pivot Points is an indicator which calculates the Support and Resistance levels for each day. By using this indicator the pivot levels point out clear targets to aim for. The resistance levels are shown in purple above the silver pivot line. The support levels are shown in Orange and can be found below the silver pivot line. This indicators works very well when used with The BTFX Daybreak Indicator. For a more in depth explanation of these indicators please watch the Youtube video attac
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.86 (7)
Indicators
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Buyers of this product also purchase
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicators
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
Indicators
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
ZAB Supply Demand MTF
Mr Adisorn Mayang
Indicators
ZAB Supply Demand MTF automatically detects institutional supply and demand zones across up to 9 timeframes and draws them directly on your chart. Based on Sam Seiden's methodology, this indicator identifies the exact zones where banks and institutions placed their orders. Why This Indicator? Unlike basic support/resistance tools, ZAB Supply Demand MTF classifies every zone by its formation pattern and merges overlapping zones from different timeframes into high-probability confluence areas. Key
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Breakout PRO   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout b
CRT Ghost Candle HTF Fractal
Ravi Gurung
4 (2)
Indicators
CRT Multi-Timeframe Market Structure & Liquidity Sweep Indicator Non-Repainting | Multi-Asset | MT4 Version Available MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/162556 Full Setup Guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/767525 Indicator Overview CRT Ghost Candle HTF Fractal is a complete institutional-grade market structure toolkit for MetaTrader 5. It projects higher-timeframe candle structure, CRT trap levels, session levels, previous period highs and lows, pivot points, and a real
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indicators
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicators
GEM Signal Pro GEM Signal Pro is a trend-following indicator for MetaTrader 5, designed for traders who want clearer signals, more structured trade setups, and practical risk management directly on the chart. Instead of showing only a simple arrow, GEM Signal Pro helps present the full trade idea in a cleaner and more readable way. When conditions are confirmed, the indicator can display the entry price, stop loss, and take profit targets on the chart, helping traders review the setup more effic
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
Indicators
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Indicators
RelicusRoad Pro: Quantitative Market Operating System 70% OFF LIFETIME ACCESS (LIMITED TIME) - JOIN 2,000+ TRADERS Why do most traders fail even with "perfect" indicators? Because they trade Single Concepts in a vacuum. A signal without context is a gamble. To win consistently, you need CONFLUENCE . RelicusRoad Pro is not a simple arrow indicator. It is a complete Quantitative Market Ecosystem . It maps the "Fair Value Road" price travels on, distinguishing between random noise and true structur
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (11)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
South African Sniper Indicator
Joel Malebana
5 (1)
Indicators
Introducing the South African Sniper Indicator Created by a dedicated team of South African traders with years of profitable experience in the financial markets, the South African Sniper Indicator is designed to give traders a sharp edge — combining simplicity, precision, and power in one tool. This is a plug-and-play indicator for MT5, built to deliver accurate BUY and SELL (Sniper Entry) signals — complete with target levels and automated trailing stops. Whether you trade forex, indice
More from author
Big data Triple Average
Cesar Afif rezende Oaquim
Indicators
This project did not reach the basic funding number, so I am abandoning it momentarily. The system is now free for other traders to continue the idea. You can follow my new project through my signals. A tool for institutional investor, now avaliable for Home users. We equip you like banks equip their analysts! How it works Focused on the Forex market, it takes advantage of the need of nations to control the value of their currency and the world exchange variations to analyze, through the pro
FREE
Exchange Chart
Cesar Afif rezende Oaquim
Utilities
The ease of observing the market anytime, anywhere Exchange chart is the software for the professional trader to follow what happens in the financial market in real time. Developed by those in the market, it keeps up with the latest research on successful traders who show that the best, the ones who get consistent results use few types of chart configurations, in several different symbols. All market watch passing through your chart Exchange chart makes all the symbols configured by you in th
Emergency Stop Button
Cesar Afif rezende Oaquim
Utilities
You can't stop the market, but now you can get out of it with a button! The market doesn't stop for anyone, it doesn't take a break and doesn't have pity on those who sleep. Closing your open trades manually can be time-consuming and take a precious part of your capital, that's why we've launched the Emergency Stop Button, a high-tech emergency button that closes all open trades with just one tap. Smart shutdown technology Built with advanced coding, only with native MQL5 commands, avoiding im
Trade for dummies
Cesar Afif rezende Oaquim
Experts
Just choose your profit point and your maximum risk, the system calculates the rest for you! No more wasting time calculating the value of risk and profit, with this system trading is faster and easier! Set your stop loss and your take profit by values, points, or just dragging the dotted lines and Trade for Dummies calculates* how much you can profit and how much is your risk! No delays! Trade immediately as soon as you see a market opportunity, if you use market signals or analyst tips, mak
Ocult Day
Cesar Afif rezende Oaquim
Experts
EA OcultDay: Grid Trading + Carry Trade - Automated Profits24⁄7  Professional Expert Advisor that combines intelligent Grid Trading with Carry Trade to generate consistent returns in trending markets  EA OcultDay: Automated Grid Trading + Carry Trade. Flexible analysis, professional risk management, automatic profit protection. Start on demo today!  TRANSFORM YOUR TRADING WITH PROFESSIONAL AUTOMATION  Tired of being glued to the screen monitoring the market? Tired of missing profit opport
Filter:
No reviews
Reply to review