Big Players
- Indicators
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- Version: 1.1
- Activations: 5
Nade com os grandes ou evite-os a todo custo. Com esse indicador, a escolha é sua!
Indicador por coloração de barras, com respostas simples se os "grandes" estão negociando ou não. Saiba quando agir se o mercado está calmo ou agitado, de forma simples, pelo valor de retorno do indicador ou pela aparência das barras.
Indispensável indicador para a construção do seu robô ou para seu setup.
Resultado do Indicador: 0 - 5.
Participantes do mercado:
0 e 1 = Big Players!
2 e 3 = Dia normal.
4 e 5 = Movimento fraco.
Direção da vela:
0,2,4 = Vela de alta.
1,3,5 = Vela de baixa
Como usar: Existem várias formas de usar o indicador. A mais testada é entrar quando o candle muda de cor a favor da tendência.
ex: Tendência de alta, candle muda de 2 para 0, compra. Tendência de baixa, candle muda de 3 para 1, venda.