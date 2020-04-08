Ava IcT Pro Signals Sinais Profissionais

Descrição sugerida (português)

AVA ICT Pro Signals é um indicador profissional para MetaTrader 5 baseado em conceitos ICT, projetado para encontrar pontos de reversão e continuidade com alta precisão. Ele combina pivôs inteligentes, detecção de FVG e leitura de momentum para gerar sinais de compra e venda visualmente claros no gráfico.

O indicador não repinta, é leve e funciona em qualquer par e timeframe, o que permite usar a mesma lógica em Forex, índices, ouro e criptomoedas. As entradas são marcadas com bolinhas e setas, facilitando a leitura mesmo para quem não domina totalmente a teoria ICT.

Você pode ajustar o período dos pivôs, a força do sinal e o uso de confirmação por FVG para adaptar o comportamento do indicador ao seu estilo (scalping, day trade ou swing trade). O AVA ICT Pro Signals é ideal para quem deseja uma ferramenta objetiva para operar zonas de liquidez, mitigação de FVG e reversões de tendência, sem complicar o gráfico.

Short description 

Professional ICT-based indicator for MT5 combining smart pivots, FVG detection and momentum filters to generate clear, non‑repainting buy/sell signals on any symbol and timeframe.

Se quiser, diga qual limite de caracteres o formulário do Market está pedindo (short/long description) que ajusto o texto exatamente para caber.


🔥 AVA ICT Pro Signals - Sinais PROFISSIONAIS ✅ ICT Pivots + FVG + Momentum ✅ Bolinhas visuais COMPRA✅ VENDA ✅ 100% SEM REPINTURA ✅ Super LEVE (não trava) ✅ TODOS pares/timeframes 🎯 CONFIGURAÇÃO: • Período Pivot: 11 • Força Sinal: 2 • FVG Confirmar: Sim 💎 AVA TRADING BRAZIL ⭐⭐⭐⭐⭐ SUPORTE 24h

Recommended products
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicators
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicators
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicators
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
BR Market Structure
Gustavo Franthesco Kerntopf
Indicators
Watermark – Marca D'Água para MetaTrader 5 O Watermark é um indicador visual elegante e funcional projetado para exibir uma marca d'água centralizada no gráfico do MetaTrader 5. Ele mostra automaticamente: Símbolo atual (ex: EURUSD) Timeframe ativo (ex: H1) Nome completo do ativo (opcional) Ideal para traders que desejam personalizar visualmente seus gráficos com informações importantes, mantendo o espaço de negociação organizado e informativo. Principais Recursos: Marca d'água centralizada At
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicators
Seasonal MT5 Indicator  Discover the power of market seasonality with the Seasonal MT5 indicator, designed for the daily timeframe to identify and visualize recurring price patterns based on historical data. Perfect for traders seeking a data-driven edge in forex, stocks, or commodities. Key Functionalities: - Plots a seasonal trend line based on historical daily price data, highlighting predictable market cycles. - Displays a straight line connecting seasonal extremes for trend reference. - D
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indicators
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Pivot Points Fibonacci Auto Levels Pro MT5 is an advanced technical analysis tool that automatically detects market swing points and draws complete Fibonacci Retracement, Extension, and Pivot Point structures on the chart. This indicator combines several independent systems into one unified analytical tool: Pivot Points (Fibonacci Mode) Pivot Points are used to identify potential support and resistance zones based on the previous period’
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Experts
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
EZ Trends
Guillermo Pineda
Indicators
EZ Trends  is a precision trend detection indicator designed to make market structure shifts easier to spot in real time. Using a unique EMA–HMA hybrid band system, it highlights trend direction with adaptive candle coloring, andplots reaction levels at the start of each new trend The result is a practical tool that keeps traders aligned with momentum while filtering out market noise. KEY FEATURES Trend Detection Logic A three-line channel built from the average of an EMA and HMA (midline). Exp
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilities
Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5 A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5. **IMPORTANTE**: É aconselhável desabilitar no gráfico do MT5 o histórico de negociações somente quando for usar saídas parcias e precisar movimentar a ordem parcial para evitar delay. --- PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES: EXECUÇÃO DE ORDENS **Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique **
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicators
Reversal Candlestick Patterns Indicator — Free Version This MT5 indicator identifies common bullish and bearish candlestick reversal patterns and displays them directly on the chart. It can be used on any market and timeframe, providing traders with clear visual references for potential reversal points. Main Features Automatic detection of well-known candlestick reversal patterns Works on all available MT5 timeframes Can be applied to Forex, Stocks, Commodities, Indices, and Cryptocurrency char
FREE
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indicators
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicators
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicators
Draw pivots points Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla for any timeframe Support all type of pivot  Traditionnal ,   Fibonacci ,   Woodie ,   Classic ,   Demark ,   Camarilla Support any timeframe (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Support server Daylight Saving Time Support forex daily section from Sydney open to US Close Support Crypto trading Fill The gap between pivot and the trend, very helpfull Pivot points show the direction of the trend and provide definitive areas to
FREE
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Indicators
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
Indicators
The Fibonacci series.  This number sequence is formed as each subsequent number is a sum of the previous two. it turns out that it refers to its neighbors in the ratio 0.618 and 1.618 The most commonly used method for measuring and forecasting the length of the price movement is along the last wave, which ended in the opposite direction The Fibonacci Waves indicator could be used by traders to determine areas where they will wish to take profits in the next leg of an Up or Down trend.
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicators
Optimized Trend Tracker (OTT) Indicator The Optimized Trend Tracker (OTT) is a custom indicator designed to visualize trend direction and potential changes based on a configurable moving average and dynamic support/resistance levels. It provides multiple visualization and signal options, making it suitable for discretionary analysis or integration into automated systems. Key Features Configurable Moving Average Types Supports SMA, EMA, WMA, TMA, VAR, WWMA, ZLEMA, and TSF for flexible calculatio
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicators
TheCubeTheory - Seu Indicador de Análise de Mercado em Cubos Descrição Completa  O Que é o TheCubeTheory? O   TheCubeTheory   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que   mapeia os níveis de suporte e resistência   usando uma abordagem inovadora baseada em   cubos de tempo e Fibonacci . Desenvolvido pela   Ethernal , ele combina: Análise de Máximas e Mínimas   em períodos personalizáveis Níveis Automáticos   (8 níveis ajustáveis) Visualização em Tempo Real   com retângulos e linhas col
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicators
Market Structure ICT Indicator 1. Automated Market Structure The biggest advantage is reducing errors from subjective interpretation. Accurate Trend Identification: Automatically identifies BOS (Break of Structure) for trend continuation and CHoCH (Change of Character) for trend reversals. Swing Classification: Users can select the market structure type, from Short-term to Intermediate and Long-term, making it suitable for both Scalpers and Swing Traders. 2. Professional Dashboard No need to swi
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indicators
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as it was done by R. Wyckoff in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis, further improving plus operat
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Indicators
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
Indicators
Utility for show on charts the visual informations about: - a vertical line at start of each bar of selected timeframe - a vertical line at start of each day - a vertical line at start of each week - vertical lines at start / end of trading sessions selected - bid / ask prices, spread, money value for each point (of 1 standard lot) and last tick time recived" You can enable / disable each information and set the color for each line
FREE
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicators
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In a volatile trading environment, a powerful and intuitive analysis tool can help you seize opportunities quickly. Fibonacci Trend Scanner not only integrates traditional Fibonacci indicator features, SuperTrend but also expands functionality with currency pair scanning, multi-timeframe
CYP Trade Manager Pro MT5
Joseph Okou
Utilities
CYP Trade Manager Pro MT5: The Trader's Edge in Position Management Transform How You Manage Trades - Focus on What Matters Why Most Traders Fail - And How CYP Trade Manager Pro Solves It Many traders have solid entry strategies but lack proper trade management - the key difference between professionals and amateurs. CYP Trade Manager Pro handles the critical "after entry" phase of trading that most EAs ignore, giving you the edge that institutional traders use every day. Who Is It For Manual
BR Watermark
Gustavo Franthesco Kerntopf
Indicators
Watermark – Marca D'Água para MetaTrader 5 O Watermark é um indicador visual elegante e funcional projetado para exibir uma marca d'água centralizada no gráfico do MetaTrader 5. Ele mostra automaticamente: Símbolo atual (ex: EURUSD) Timeframe ativo (ex: H1) Nome completo do ativo (opcional) Ideal para traders que desejam personalizar visualmente seus gráficos com informações importantes, mantendo o espaço de negociação organizado e informativo. Principais Recursos: Marca d'água centralizada At
TeaCii Auto Fibonacci MTF
Tarun Chaudhry
Indicators
TeaCii Auto Fibonacci MTF is an implementation of Fibonacci Levels The indicator is simple and yet more powerful than those in the market IMPORTANT: UNIQUE SELLING POINTS - The Levels are set automatically - You can see ANY TIMEFRAME Levels in ANY Chart. E.g. Watch H1 on M1. Watch M1 on H1 - The Levels are available in Buffers for EA Use - Helps you to get an edge early in by using multi timeframe Parameters TimeFrame  :  The timeframe of the indicator. It can be same, higher or lower than the
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
RiskAnalyzerMT5
Tolga Duyen
Utilities
=== RISK ANALYZER MT5 === Professional position sizing and margin calculator for serious traders. MAIN FEATURES: • LOT SIZE CALCULATOR - Calculate optimal position size based on your risk • MARGIN CALCULATOR - See required margin, free margin, and margin level BEFORE trade • TRADING STATISTICS - Win rate, profit factor, expected payoff analysis • DRAWDOWN MONITORING - Track absolute and maximal drawdown • REAL-TIME RISK ANALYSIS - All metrics update automatically CALCULATE BEFORE YOU TRADE:
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicators
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.65 (55)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 For the serious trader: Approach Gold trading with a structured, data-driven methodology that combines multiple market analysis factors. This tool is built to support your Gold trading analysis. Limited Price Opportunity This is a chance to own Gold Sniper Scalper Pro before the price increases. The product price will increase by $50 after every 10 subsequent purchases. Final Price: $498 Features That Define Your Analytical
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicators
We present you a revolutionary indicator that changes the rules of the game in the world of trend trading. The indicator is designed to rethink performance and elevate your trading experience to unprecedented heights. Our indicator boasts a unique combination of advanced features that set it apart from its competitors. The advanced technology of "Real Pricing Factors" ensures unsurpassed stability even in the most difficult and volatile market conditions. Say goodbye to unstable patterns, broken
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicators
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . Online course, user manual and demo. The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focus
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicators
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicators
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicators
TPSproTrend PRO identifies the moment when the market actually changes direction and forms an entry point at the beginning of the move. You enter the market when the price is just starting to move, and not after the movement has already taken place.   Indicator       It doesn't redraw signals and automatically displays entry points, Stop Loss, and Take Profit, making trading clear, visual, and structured. INSTRUCTIONS RUS   -   MT4 VERSION Main advantages Signals without redrawing.   All signal
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicators
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual:   click here That's the first one, the original! Don't buy a worthless wannabe clone
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicators
Shock Pullback v 3.5 + AI/ML forecasts: - Add Integrated Artificial and deep learning have been integrated within the MQL5 environment. - A qualitative addition for integrated future forecasts using deep learning and artificial intelligence (AI/ML) within MQL5, based on the methodology and operation of the core indicator built on the Shock Pullback and its inherent integrated functions. - Suitable for scalping trading  How to Use the Indicator  Shock Pullback: There are 3 images in the com
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicators
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Indicators
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicators
Trend Hunter is a trend indicator for working in the Forex, cryptocurrency, and CFD markets. A special feature of the indicator is that it confidently follows the trend, without changing the signal when the price slightly pierces the trend line. The indicator is not repaint; a signal to enter the market appears after the bar closes. When moving along a trend, the indicator shows additional entry points in the direction of the trend. Based on these signals, you can trade with a small StopLoss. Tr
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicators
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicators
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
All Trend power
Israr Hussain Shah
Indicators
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] -  is a powerful tool for identifying key trend reversals. AVR -   accurately displays the Average True Volatility Range taking into account the Volume Weighted Average price. The indicator allows you to adapt to absolutely any market volatility by calculating the average volatility over a certain period of time - this provides a stable indicator of positive transactions. Thanks to this , Adaptive Volatility Range   has a high   Winrate of 95% There are two ways t
Filter:
No reviews
Reply to review