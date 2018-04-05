Azeno audjpy MT5


Estamos felizes em apresentar nosso novo robô de negociação, desenvolvido para a plataforma MQL5. Este robô combina estratégias planejadas e filtros técnicos para aprimorar suas operações de maneira eficiente e automatizada.

Principais Características:

1. Estratégias Personalizáveis:
O robô oferece quatro estratégias distintas, cada uma com configurações específicas para se adequar às suas necessidades.
As estratégias foram elaboradas para auxiliar na maximização da eficiência de suas operações e na proteção na redução de riscos.
2. Gerenciamento de Risco:
O robô ajusta automaticamente o tamanho das posições de acordo com a volatilidade do mercado.
Você pode configurar o stop loss e o takeprofit de acordo com suas preferências.
3. Filtros Técnicos Avançados:
Utiliza indicadores como Envelopes, Bears Power, MACD, Bulls Power, Awesome Oscillator, Moving Average, Standard Deviation, DeMarker e Average True Range.
Esses filtros ajudam a identificar boas oportunidades de entrada e saída no mercado.
4. Facilidade de Uso:
O robô é fácil de configurar e usar, adequado tanto para traders iniciantes quanto para os mais experientes.
Não é necessário ser um especialista em análise técnica para tirar proveito do robô.
5. Suporte Técnico:
suporte contínuo para responder às suas perguntas e prestar assistência técnica sempre que necessário.
Nosso compromisso é garantir que você tenha todo o suporte necessário para atingir suas metas de negociação.

Por que escolher este robô?

Eficiência: Funciona automaticamente 24 horas por dia, seguindo as regras definidas.
Precisão: As estratégias são baseadas em dados e análises técnicas.
Consistência: O robô segue rigorosamente as configurações condicionais, minimizando erros humanos.

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Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide Special Introductory Price: Only $500 for the first buyers! Price increases by $100 every 10 copies sold. Final price: $2,000. Maximum slots: 1,000. Live Trading Signal  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 Description Aura Gold PRO Edition is a well-thought-out and reliable trading algorithm for the Gold market. We have created a syste
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Fabriel Henrique Dosta Silva
4.67 (6)
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Descrição do produto Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, especificamente para operar no par de moedas XAU/USD (Ouro) no timeframe M15. Ele utiliza uma combinação de 15 indicadores técnicos para tomar decisões automáticas de entrada e saída de negociações, fornecendo uma solução robusta e configurável. Características Principais: • Lotes de Entrada: 0,01 • Número Mágico Base: 100 • Máximo de Posições Abertas: 100 • Spread Permitido: 0 pontos (máximo) • Pat
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Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações. Características: • Por Moedas: EUR/JPY • Período: 15 minutos • Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis expo
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Fabriel Henrique Dosta Silva
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Análise dos Parâmetros e Características do Produto Parâmetros do Expert Advisor (EA): • Número mágico: 1688957042 • Lotes de entrada: 0,05 • Stop Loss (pips): 0 • Lucro (pips): 115 Indicadores Utilizados: • Canal Donchian: Período de 5 • Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94 Proteções de Entrada: • Spread máximo (pontos): 0 • Máximo de posições abertas: 0 • Máximo de lotes abertos: 0 Proteções de Conta: • Perda máxima diária (moeda): 0 • Patrimônio mínimo líquido (moeda):
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
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Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Descrição do produto O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
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Fabriel Henrique Dosta Silva
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CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação. Principais Características: 1. Estratégia de Negociação: • O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par
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Fabriel Henrique Dosta Silva
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Fabriel Henrique Dosta Silva
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Fabriel Henrique Dosta Silva
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Caro cliente, temos o prazer de apresentar nosso robô de negociação desenvolvido para o par de moedas AUD/USD na plataforma MQL5. Este robô foi cuidadosamente projetado e testado para oferecer uma solução eficiente e confiável para suas operações de negociação. Principais motivos para escolher esta ferramenta: 1. Testículos Abertos: • Nosso robô foi submetido a diversos cenários de mercado entre os anos de 2020 e 2024. Ele passou por uma série de testes específicos para demonstrar sua capacid
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Fabriel Henrique Dosta Silva
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Fabriel Henrique Dosta Silva
Utilities
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