Azeno audjpy MT5
- Experts
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- Version: 3.6
- Activations: 5
Estamos felizes em apresentar nosso novo robô de negociação, desenvolvido para a plataforma MQL5. Este robô combina estratégias planejadas e filtros técnicos para aprimorar suas operações de maneira eficiente e automatizada.
Principais Características:
1. Estratégias Personalizáveis:
• O robô oferece quatro estratégias distintas, cada uma com configurações específicas para se adequar às suas necessidades.
• As estratégias foram elaboradas para auxiliar na maximização da eficiência de suas operações e na proteção na redução de riscos.
2. Gerenciamento de Risco:
• O robô ajusta automaticamente o tamanho das posições de acordo com a volatilidade do mercado.
• Você pode configurar o stop loss e o takeprofit de acordo com suas preferências.
3. Filtros Técnicos Avançados:
• Utiliza indicadores como Envelopes, Bears Power, MACD, Bulls Power, Awesome Oscillator, Moving Average, Standard Deviation, DeMarker e Average True Range.
• Esses filtros ajudam a identificar boas oportunidades de entrada e saída no mercado.
4. Facilidade de Uso:
• O robô é fácil de configurar e usar, adequado tanto para traders iniciantes quanto para os mais experientes.
• Não é necessário ser um especialista em análise técnica para tirar proveito do robô.
5. Suporte Técnico:
• suporte contínuo para responder às suas perguntas e prestar assistência técnica sempre que necessário.
• Nosso compromisso é garantir que você tenha todo o suporte necessário para atingir suas metas de negociação.
Por que escolher este robô?
• Eficiência: Funciona automaticamente 24 horas por dia, seguindo as regras definidas.
• Precisão: As estratégias são baseadas em dados e análises técnicas.
• Consistência: O robô segue rigorosamente as configurações condicionais, minimizando erros humanos.
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