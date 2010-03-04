EuroYen Breakout MT5
- Experts
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- Version: 6.1
- Activations: 5
Análise dos Parâmetros e Características do Produto
Parâmetros do Expert Advisor (EA):
• Número mágico: 1688957042
• Lotes de entrada: 0,05
• Stop Loss (pips): 0
• Lucro (pips): 115
Indicadores Utilizados:
• Canal Donchian: Período de 5
• Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94
Proteções de Entrada:
• Spread máximo (pontos): 0
• Máximo de posições abertas: 0
• Máximo de lotes abertos: 0
Proteções de Conta:
• Perda máxima diária (moeda): 0
• Patrimônio mínimo líquido (moeda): 0
• Patrimônio máximo (moeda): 0
Filtro de Notícias:
• Prioridade de notícias: Alta
• Moedas monitoradas: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF, NZD
• Tempo antes das notícias de impacto médio (minutos): 2
• Tempo após notícias de impacto médio (minutos): 2
• Tempo antes de notícias de alto impacto (minutos): 120
• Tempo após notícias de alto impacto (minutos): 120
Configurações Adicionais:
• Mostrar indicadores: Falso
• Estatísticas de posição: Verdadeiro
• Estatísticas do robô: Verdadeiro
Estratégia e Resultados:
• Estratégia: O robô utiliza uma abordagem de alavancagem, ajustada conforme as opções do trader.
• Período de Backtest: De 2018 a 2024.
• Resultados: Demonstra um crescimento expressivo do saldo durante o período de teste.