Turis Eurjpy

Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris





O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações.





Características:





• Por Moedas: EUR/JPY

• Período: 15 minutos

• Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis exponenciais (EMAs), para identificar tendências e pontos de entrada e saída no mercado.





Gestão de Risco:





• Stop Loss e Take Profit: Inclui funcionalidades para limitar as perdas e definir metas de lucro em cada operação, eventos de proteção ao capital do trader.





Parâmetros de entrada:





• Magic Number: Identificador único para evitar conflitos com outros Expert Advisors.

• Modo de Execução: Configurável para operar a cada tick ou ao final de cada vela.

• Comentários de Ordem: Permite a personalização dos comentários dos pedidos, facilitando o gerenciamento e a entrega.

• Exibir Sinais: Oferece a opção de exibir sinais de compra e venda diretamente nos gráficos.





Recomendações de Uso:





• Indicado para traders que operam com capital de risco e desejam automatizar suas estratégias.

• Recomendado para contas com margem disponível suficiente, a fim de evitar liquidações forçadas durante uma negociação.





Otimização:





O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação. O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação. O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação. O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação.



