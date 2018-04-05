Turis Eurjpy

Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris

O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações.

Características:

Por Moedas: EUR/JPY
Período: 15 minutos
Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis exponenciais (EMAs), para identificar tendências e pontos de entrada e saída no mercado.

Gestão de Risco:

Stop Loss e Take Profit: Inclui funcionalidades para limitar as perdas e definir metas de lucro em cada operação, eventos de proteção ao capital do trader.

Parâmetros de entrada:

Magic Number: Identificador único para evitar conflitos com outros Expert Advisors.
Modo de Execução: Configurável para operar a cada tick ou ao final de cada vela.
Comentários de Ordem: Permite a personalização dos comentários dos pedidos, facilitando o gerenciamento e a entrega.
Exibir Sinais: Oferece a opção de exibir sinais de compra e venda diretamente nos gráficos.

Recomendações de Uso:

Indicado para traders que operam com capital de risco e desejam automatizar suas estratégias.
Recomendado para contas com margem disponível suficiente, a fim de evitar liquidações forçadas durante uma negociação.

Otimização:

O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação. O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação. O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação. O Decsters EURJPY M15 Taris oferece parâmetros configuráveis, permitindo ao trader ajustar o desempenho do EA conforme sua estratégia. É possível otimizar as configurações para adaptar o robô às suas necessidades específicas de negociação.

Recommended products
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experts
It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
Opening Range Breakout EA MT5
Josef Vobejda
5 (1)
Experts
Opening Range Breakout EA is a focused trading robot that automates one of the most effective intraday strategies: trading the session breakout. It operates by observing the market during its initial, quiet phase to establish the opening range. Once that range is defined, the EA is ready to enter a trade the moment price action confirms a breakout, helping you ride the volatility that follows. Advanced Version The Trading Idea The core of this strategy is simple: many of the day's biggest move
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Aurion Edge Pro Gold AI
Diogenes De Souza Negreiros
Experts
Aurion Edge Pro Gold AI Professional Expert Advisor for XAUUSD (Gold) | MetaTrader 5 (MT5) Aurion Edge Pro Gold AI is a professional MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor developed for XAUUSD (Gold) , combining Adaptive Intelligence, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), Multi-Timeframe Analysis, and professional risk management. The system is designed to identify high-probability trading opportunities while prioritizing entry quality, capital preservation, and intelligent trade management. Unli
Golden Talos Edge
Marcelo Henrique Alexandre De Campos Arce
Experts
Golden Talos Edge – XAUUSD H1 (Long-Only, Trend Pullback, Prop-Safe) Golden Talos Edge is a conservative, trend-following Expert Advisor for XAUUSD (Gold) on H1. It looks for clean pullbacks inside established bullish trends, with fixed stop-loss always placed on the broker side and no martingale, no grid, no arbitrage . This is the Market-Friendly version (Talos_V2.55) , locked to XAUUSD H1, LONG-only , using a robust combination of: EMA trend filter + ADX (trend strength) Fibonacci pullback zo
Alpha Trend Premium
Cesar Henrique Alves Tomaz
Experts
Alpha Trend Premium – MT5 Trend Trading Expert Advisor New release – Stable trend trading strategy with strict risk control Alpha Trend Premium is a professional trend-following Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed in MQL5 , designed for traders who value consistency, discipline, and capital protection . Includes 15 activations , ideal for traders using multiple accounts, VPS, or prop firm environments . How Alpha Trend Premium Works Alpha Trend Premium executes trades only when a c
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
AlphaPro EA – Technical Overview 1. Introduction AlphaPro EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It applies multiple algorithmic strategies with risk control features and supports various trade management modes. The system is designed for use on different timeframes and multiple currency pairs. 2. Core Features Algorithmic Execution – Uses multi-layered entry/exit logic combining scalping, breakout, and trend-based methods. Risk Management – Supports balance-based lot sizing
FREE
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Experts
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
UT Master
Suresh Pargunam
Experts
UT Bot LineReg EA (M5) – Strategy Description The UT Bot LineReg EA (v9.3.4) is an advanced trend-following and reversal-protected automated trading system developed in MQL5 , optimized for M5 timeframe trading . It combines Linear Regression price tracking , Adaptive ATR volatility control , and a Safe Reverse Engine to deliver controlled, risk-managed entries with strong trend confirmation. Core Trading Logic 1. Linear Regression Price Channel The EA calculates a Linear Regression baseline ove
Make Your Own EA for MT5
Bruno Souza
Experts
ENJOY THE LAUNCH PROMOTION WITH SUPER DISCOUNT For a complete description of all parameters and EA, check out the article I created:  Make Your Own EA - Main Description :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/732582 Sets :  https://www.mql5.com/en/market/product/67727#!tab=comments&page=1&comment=22585237 Monitoring signal:  https://www.mql5.com/en/signals/984624 The idea of this EA is to allow the user to  develop their own strategy  , since few people understand programming. The oper
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
Range-Bkt uses  the Range Breakout strategy to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Range-Bkt is for you. Range-Bkt does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore mu
EA Multi Range Breakout
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
Experts
EA Multi Range Breakout Professional Multi-Session Trading for MT5 EA Multi Range Breakout is a fully automated Expert Advisor developed for traders who demand precision, flexibility, and reliable execution. Designed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe , it combines advanced trade management with multiple configurable trading sessions to adapt to different market conditions. The EA features 6 independent trading strategies , each with its own customizable trading window. Every strategy
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Experts
The   SemiScalpel   Expert Advisor is a semi-scalping system which analyzes the market using an oscillator. During tests use the "Every tick" mode. The expert works only with accounts like "Netting" Adjust   StopLoss ,   TakeProfit ,   TrailingStart ,   TrailingBreakeven   and   TrailingStop   to set the system operation mode: scalping or standard. Simple overbought/oversold levels are used. You can use one of the indicators (select the value of the   Signal   parameter): RSI CCI WPR DEM MOM RVI
XAU vs USD
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
XAU vs USD — AUTOMATED EXPERT ADVISOR FOR GOLD (XAUUSD) - 24H XAU vs USD is an Expert Advisor developed exclusively to trade the XAUUSD pair, focused on ease of use and built-in risk management. SIMPLE SETUP, NO HASSLE. The EA comes ready to use, with a conservative configuration and minimum lot size (0.01), ideal for those who want to test safely or trade with low risk from the start. There's no need to adjust dozens of parameters — just attach it to the chart. AUTOMATIC BROKER COMPATIBILITY
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Experts
Discover the Power of the Ichimoku ECC 11 Strategy on Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Welcome to the world of Ichimoku ECC 11, an unparalleled Expert Advisor (EA) designed for the discerning trader. Built on the robust Meta Trader 5 platform, the Ichimoku ECC 11 harnesses the power of the revered Ichimoku Kinko Hyo indicator to deliver exceptional trading performance on the 15-minute chart. The Essence of Ichimoku ECC 11 The Ichimoku ECC 11 strategy is meticulously crafted to capitalize on str
Jobz Autotrader
Renato Takahashi
Experts
Jobz Autotrader é o robô especialista que busca topos e fundos em movimentos de tendência a partir de três médias móveis. Além da configuração de médias móveis, é possível configurar os parâmetros de gerenciamento de risco e de capital, permitindo ganhos diários limites e perdas diárias limites também. O takeprofit e stoploss podem ser dinâmicos ou fixos, bem como é possível configurar sistema de trailling stop e de horários de negociação. Robô otimizado para miniíndice na bolsa brasileira B3. A
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experts
30% Discount !!!!! (end soon!) Original price $90.9 (before discount) : Current price: $69.9 USD Grab your copy now before its too late! Setfiles here : SETFILES Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior. This allows traders to adapt to changing conditions, switch st
GoldGridMVP
Steven Wong Sing Seng
Experts
Gold Grid MVP is a MetaTrader 5 Expert Advisor for trend pullback trading with optional grid scaling and basket profit management. It combines higher-timeframe trend context with lower-timeframe entry timing, then manages multiple legs as one basket. Features H1 trend filter with M15 pullback entries Fixed-lot style grid scaling (configurable layers) Basket take-profit and optional basket loss exit Risk profiles: conservative, standard, aggressive Daily and total drawdown guards Optional news, s
Ravi Gold SMC
Ravinath Parak
Experts
Product:   SMC-based automated trading robot for XAUUSD (Gold) on M1 timeframe. Core Strategy:   Enters trades using institutional Smart Money Concepts (SMC)—Liquidity Sweeps, Order Blocks, Fair Value Gaps, and Breaker Blocks—with traditional swing levels as a fallback. Key Feature – Intelligent Hedge:   Places a pending hedge order exactly at the original position’s stop loss. The hedge activates only if the stop is hit, trails profits faster (10 pips vs. 60 pips for the original), and is de
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experts
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experts
Expert Advisor that seeks reversals of highly profitable trends. Its use is recommended for periods of up to 30 minutes. It can be used for indices, futures and stocks. Its configuration is very intuitive. Superior results are obtained through swing-trade operations. But excellent results are also obtained in day-trading operations. Tests were performed for Timeframes of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes.  For day-trade operations, daily, in the final hour, all positions are closed.  For swing-trade
Matematiks
Vladimir Khlystov
Experts
Matematiks The expert Advisor is based on simple math. The expert Advisor puts 2 multidirectional orders further, wherever the price goes, it turns out that one order is always in the plus, the second in the minus. If we average it, then on the reverse price movement (only a few spreads), the averaged orders are closed and only the profitable one remains! It is thanks to his profit that the trade goes on. Of course, the averaging positions themselves also add profit to the piggy Bank at the ex
Neural Nexus MT5
TICK STACK LTD
4.43 (7)
Experts
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations.  (Gold Neural Core not included in this offer) Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System.  The Next Evolution in Automated EURUSD Trading Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid sys
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experts
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
GoldRankers
Mohamad Mohamad Aref - Albukhari
Experts
GoldRankers - Advanced AI Grid Trading System SET FILE 6M Tagline Rank Among Gold Trading Elite With Cutting-Edge AI Technology Main Description GoldRankers is a revolutionary AI-powered Expert Advisor engineered for serious gold traders. Utilizing cutting-edge neural algorithmic analysis and machine learning-based market intelligence, this system represents the next generation of automated XAUUSD trading technology. Why GoldRankers? Our advanced AI technology processes real-time market dyna
FREE
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experts
Expert capable of generating profit by opening positions randomly. Shows good results in long-term trading – on timeframes from H12. Features Fully automatic mode is available. Positions are opened randomly. Martingale is applied – if the previous position closed with a loss, the current one is opened with a volume that compensates for that loss. Parameters Mode – Expert's operating mode: Automatic – automated (recommended); Manual – manual. In automatic mode, the Expert does not require any p
FREE
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Experts
RwTPro – Transforme sua operação em Day Trade com precisão absoluta Chega de depender do feeling ou do acaso! O RwTPro foi desenvolvido para traders que querem operar com disciplina profissional, confiabilidade e segurança, sem precisar monitorar o mercado o tempo todo. Suporte e dúvidas: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 O que torna o RwTPro único Gestão de metas inteligente Defina sua Meta de Lucro e Meta de Perda e o robô se adapta automaticamente. Quer operar sem limites? Basta colocar
FiveStarFX Gold Reversal Edge
Adam Shareef Mohamed
Experts
FiveStarFX Gold Reversal Edge Professional automated trading solution designed for structured execution and controlled risk management in the Gold market. Built for traders who value discipline, precision, and consistency. Key Features Fully automated trading One trade at a time (controlled exposure) Fixed Stop Loss and Take Profit Smart Break-Even protection Profit lock with buffer Step-based trailing management Spread protection system Works on any broker Trade Management The E
FREE
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.58 (73)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (53)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Experts
BYRDI - The Distributed Trading Network That Coordinates the Portfolio. Most Expert Advisors see one terminal, one account, and one set of positions. BYRDI sees the wider network. BYRDI connects separate MetaTrader 5 terminals into a coordinated trading mesh. Each node can keep its own account, broker, markets, strategy, AI model, capital allocation, and risk settings while sharing the information needed for wider portfolio awareness. The network can coordinate execution, limit duplicated expos
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.82 (45)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Summer sale - 399 USD only instead of 499 USD until end of August. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signa
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR 6 MONTHS PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_60000067 Follow the channel for the latest update .  JOIN GROUP:   Click here Other EAs You May Like AI AURUM PIVOT  | AI VEGA BOT  | Golden Blitz  I
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strate
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
Experts
SomaGold is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for Gold (XAUUSD). One chart, one EA, 32 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. This is my first published EA on MQL5. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD The price increases by 100 USD for every 10 copies sold Early buyers lock in the lowest price for the lifetime of the product. Concept Instead
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Experts
Full Throttle DMX - Real strategy  Real results   Full Throttle DMX is a multi-currency trading expert advisor designed to operate with EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, and AUDNZD currency pairs. The system is built on a classical trading approach, using well-known technical indicators and proven market logic. The EA contains 10 independent strategies, each designed to identify different market conditions and opportunities. Unlike many modern automated systems, Full Throttle DMX does not use ris
More from author
Libert Xauusd M15 MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
4.67 (6)
Experts
Descrição do produto Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, especificamente para operar no par de moedas XAU/USD (Ouro) no timeframe M15. Ele utiliza uma combinação de 15 indicadores técnicos para tomar decisões automáticas de entrada e saída de negociações, fornecendo uma solução robusta e configurável. Características Principais: • Lotes de Entrada: 0,01 • Número Mágico Base: 100 • Máximo de Posições Abertas: 100 • Spread Permitido: 0 pontos (máximo) • Pat
FREE
EuroYen Breakout MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Análise dos Parâmetros e Características do Produto Parâmetros do Expert Advisor (EA): • Número mágico: 1688957042 • Lotes de entrada: 0,05 • Stop Loss (pips): 0 • Lucro (pips): 115 Indicadores Utilizados: • Canal Donchian: Período de 5 • Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94 Proteções de Entrada: • Spread máximo (pontos): 0 • Máximo de posições abertas: 0 • Máximo de lotes abertos: 0 Proteções de Conta: • Perda máxima diária (moeda): 0 • Patrimônio mínimo líquido (moeda):
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Descrição do produto O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
Cadire M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação. Principais Características: 1. Estratégia de Negociação: • O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par
Eurcad MED M5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
O que é o EURCAD MED? O EURCAD MED é um robô de negociação automatizado, desenvolvido para operar exclusivamente no par de moedas EURCAD. Ele utiliza estratégias de análise técnica para aprimorar suas operações de negociação de forma eficiente. Por que considerar o EURCAD MED? 1. Execução Precisa: • O EURCAD MED foi projetado para realizar pedidos com alta precisão, identificando oportunidades de mercado de forma eficiente. • Ele idade de forma precisa para capturar os melhores momentos de en
Carboni M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Por que escolher o Robô Carboni? O   Robô Carboni   é uma ferramenta poderosa para operações no mercado de câmbio (Forex). Aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar a aplicação deste robô:     Estratégia Inteligente   : O Robô Carboni foi desenvolvido com base em uma estratégia sólida e testada. Ele utiliza indicadores técnicos e regras específicas para tomar decisões de compra e venda. Configurações Personalizadas   : Você pode ajustar as configurações do Robô Carboni de acordo
Saitama Prop Trading
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Caro cliente, temos o prazer de apresentar nosso robô de negociação desenvolvido para o par de moedas AUD/USD na plataforma MQL5. Este robô foi cuidadosamente projetado e testado para oferecer uma solução eficiente e confiável para suas operações de negociação. Principais motivos para escolher esta ferramenta: 1. Testículos Abertos: • Nosso robô foi submetido a diversos cenários de mercado entre os anos de 2020 e 2024. Ele passou por uma série de testes específicos para demonstrar sua capacid
Azeno audjpy MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Estamos felizes em apresentar nosso novo robô de negociação, desenvolvido para a plataforma MQL5. Este robô combina estratégias planejadas e filtros técnicos para aprimorar suas operações de maneira eficiente e automatizada. Principais Características: 1. Estratégias Personalizáveis: • O robô oferece quatro estratégias distintas, cada uma com configurações específicas para se adequar às suas necessidades. • As estratégias foram elaboradas para auxiliar na maximização da eficiência de suas ope
Adreno M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Características Principais: • Configuração Personalizável: Permite ajustar parâmetros como a Média Móvel Exponencial (EMA) e o MACD de forma simples, para que o EA se alinhe à sua estratégia. • Interface Intuitiva: Uma interface projetada para facilitar a configuração, tornando o processo rápido e acessível, mesmo para traders com menos experiência. • Indicadores Técnicos: Suporte para indicadores como EMA e MACD, fornecendo uma análise técnica sólida. • • Segurança e Gerenciamento de Risco: O
News Trading Stopper
Fabriel Henrique Dosta Silva
Utilities
Proteção contra volatilidade durante eventos de notícias Movimentos bruscos de mercado são comuns durante a divulgação de notícias econômicas. Esses eventos impactam significativamente as operações de negociação, volatilidade inesperada e podem resultar em perdas. O Impacto das Notícias no Mercado 1. Volatilidade inesperada: notícias econômicas podem causar flutuações graves de preços, potencialmente levando a perdas. 2. Imprevisibilidade: A incerteza em torno do impacto das notícias pode in
Filter:
No reviews
Reply to review