Cadire M30





CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD





O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação.





Principais Características:





1. Estratégia de Negociação:

• O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par GBPCAD, buscando otimização nas entradas e saídas no mercado.

2. Parâmetros Personalizáveis:

• Magic Number: Um número exclusivo que identifica as operações do robô.

• Take Profit (pips): Define o nível de lucro desejado em pips.

• Stop Loss (pips): Estabelece o limite de perdas por operação.

• Volume de Entrada: Determina o tamanho da posição em lotes.

3. Testes e Desempenho:

• O CADIRE GBPCAD pode ser testado com dados históricos para análise de desempenho em diferentes cenários. No entanto, os resultados podem variar de acordo com as condições do mercado e as configurações aplicadas.

4. Benefícios do CADIRE GBPCAD:

• Automatização: Operação de forma contínua, sem necessidade de intervenção manual.

• Operações Livres de Emoções: As decisões de negociação são puramente técnicas, sem influências emocionais.

• Oportunidades de Curto Prazo: O robô foi projetado para aproveitar oscilações de curto prazo no mercado.

5. Indicadores Utilizados:

• Bears Power: Analisa a força dos vendedores no mercado, ajudando a identificar possíveis reversões de tendência.

• Volumes: O volume de negociação é utilizado para confirmar movimentos de preço e localizar áreas de suporte e resistência.

6. 6. Configurações Adicionais: Configurações Adicionais:

• Filtros de Notícias: O robô pode ser configurado para evitar negociações durante eventos de notícias, minimizando o impacto de alta volatilidade.

• Proteções de Conta: Inclui limites para perdas diárias e controle de patrimônio, ajudando a proteger o saldo da conta.





Para obter mais informações ou suporte, entre em contato com o desenvolvedor. O CADIRE GBPCAD oferece uma solução automatizada para otimizar suas operações no mercado Forex.



