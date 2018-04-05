Cadire M30


CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD

O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação.

Principais Características:

1. Estratégia de Negociação:
O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par GBPCAD, buscando otimização nas entradas e saídas no mercado.
2. Parâmetros Personalizáveis:
Magic Number: Um número exclusivo que identifica as operações do robô.
Take Profit (pips): Define o nível de lucro desejado em pips.
Stop Loss (pips): Estabelece o limite de perdas por operação.
Volume de Entrada: Determina o tamanho da posição em lotes.
3. Testes e Desempenho:
O CADIRE GBPCAD pode ser testado com dados históricos para análise de desempenho em diferentes cenários. No entanto, os resultados podem variar de acordo com as condições do mercado e as configurações aplicadas.
4. Benefícios do CADIRE GBPCAD:
Automatização: Operação de forma contínua, sem necessidade de intervenção manual.
Operações Livres de Emoções: As decisões de negociação são puramente técnicas, sem influências emocionais.
Oportunidades de Curto Prazo: O robô foi projetado para aproveitar oscilações de curto prazo no mercado.
5. Indicadores Utilizados:
Bears Power: Analisa a força dos vendedores no mercado, ajudando a identificar possíveis reversões de tendência.
Volumes: O volume de negociação é utilizado para confirmar movimentos de preço e localizar áreas de suporte e resistência.
6. 6. Configurações Adicionais: Configurações Adicionais:
Filtros de Notícias: O robô pode ser configurado para evitar negociações durante eventos de notícias, minimizando o impacto de alta volatilidade.
Proteções de Conta: Inclui limites para perdas diárias e controle de patrimônio, ajudando a proteger o saldo da conta.

Para obter mais informações ou suporte, entre em contato com o desenvolvedor. O CADIRE GBPCAD oferece uma solução automatizada para otimizar suas operações no mercado Forex.

Recommended products
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Nexus Trading Pro IA
Ednaldo Caetano Da Silva Francisca
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Scalping Gold Digger
Thio Tjuan Kwang
Experts
SCALPING GOLD DIGGER EA Intelligent Gold Trading Robot for XAUUSD Free Demo Version =  https://c.mql5.com/6/1024/GoldDigger_DEMO1.zip Trade Gold with Confidence SCALPING GOLD DIGGER EA is an advanced Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) traders. Combining intelligent market analysis with adaptive trade management, it automatically identifies high-quality trading opportunities while maintaining strict risk control. Built for both beginners and experienced traders, SCALPING GOLD
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
WIN Trend Follow 9 21
Aguinaldo Ferreira Costa
Experts
Trend Follow Pro: Domine a Tendência com Precisão O Trend Follow Pro é um robô de negociação (Expert Advisor) desenvolvido para capturar movimentos direcionais no mercado. Ele utiliza a clássica e poderosa estratégia de cruzamento de Médias Móveis Exponenciais (EMA) , otimizada com filtros de segurança e uma interface visual moderna que permite o acompanhamento em tempo real diretamente no gráfico. Como ele funciona? O princípio de funcionamento é baseado na dinâmica de preços: Sinal de Compra:
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
Experts
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT5 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Goal Pilot
Pablo Eugenio Licon Nenclares
Experts
Goal Pilot MT5 Overview Goal Pilot is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed to help traders pursue a predefined income target while applying disciplined risk management. Unlike traditional Expert Advisors that focus solely on generating trading signals, Income Trading Bot combines automated trade execution with capital management, risk control, and progress tracking toward a user-defined financial objective. The EA continuously monitors market conditions, evaluates trading
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experts
The xCustomEA for MetaTrader 5 — Universal Trading Expert Advisor for Custom Indicators Turn almost any custom indicator into a fully automated trading workflow. The xCustomEA for MetaTrader 5 is a universal Expert Advisor designed to read signals from your custom indicators and execute trades based on the logic you define. You only need to specify the indicator name, signal buffers, and core parameters. The EA then uses this data to automate execution, trade management, and signal handling. It
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
XAU Structure Pullback H1
Avinash Pagadala
Experts
XAU Structure Pullback H1 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Structure Pullback H1 is an Expert Advisor for gold on the H1 chart. Architecture is simple and deliberate: Impulse — a clear directional displacement is identified on structure. Pullback band — price retraces into a mapped structure participation band. Continue — the system joins the continuing direction with selectable exit style. Built for structured automated participation — not grid
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SuperAgentPRO
Orcun Kaya
Experts
SuperAgent v7.0 Diamond Pro - Quantitative Scoring & Dynamic Risk Description: SuperAgent v7.0 Diamond Pro is a high-fidelity MT5 adaptation of an advanced Python financial algorithm. This Expert Advisor (EA) combines a   Quantitative Scoring Engine   with   Dynamic Risk Management   to provide professional-grade portfolio management. Key Features: Multi-Layered Decision Engine:   Evaluates the market through three dimensions: Low-Lag Signal Processing, Trend Bias Confirmation, and Momentum Sco
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Flashpip Scalper EA  Core System Overview Flashpip Scalper is an AI-powered multi-symbol scalping system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs advanced algorithmic trading strategies with real-time market analysis, risk management protocols, and session-based filtering to execute high-frequency trades across multiple currency pairs and gold (XAUUSD). The system is engineered for both validation testing and live trading environments. Primary Trading Strategy The EA implements a   mul
Precision sniper xauusd
Shoheb Iqbal
Experts
SMC OTE Gold Pattern — OTE Zone Expert Advisor for MT5 SMC OTE Gold Pattern is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to identify and trade Fibonacci Optimal Trade Entry (OTE) zones using market structure, trend, volatility and confirmation filters. The EA identifies completed swing movements and calculates the 61.8%–79% Fibonacci retracement area as a potential OTE zone. A 70.5% reference level is also displayed within the zone. OTE Zone Detection The EA monitors swing highs and swing lows
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (3)
Experts
LIMITED TIME PROMO OFFER Turbo Gain discount offer for 72 hours only 240 Old Price:   Promo Price:   Special Bundle:   Copies available for  Next Price Increase:  555$ Live Performance & Signals VT Markets Live Signals: [CLICK HERE Signal 1] |  Set File in Use: LAST SET 13-08-2026 (Optimized for IC Markets, Fusion Markets, VT Markets, tickmill   .  TMGM  . Vantagemarkets   etc.)    EXNESS Live Account: LAST SET 01-05-2026 FOR EXNESS (Note: Profits and initial capital have been succe
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.09 (46)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Experts
FORCE CANDLE PRO MT5 Leave your feedback and rate it, then send me a message and I'll send you the tested parameters. a momentum robot built to capture strong moves with discipline and clarity it trades only when the market prints a true force candle dominant body controlled opposite wick objective reading and firm execution no fluff no external dependencies no martingale no grid WHY FORCE CANDLE PRO STANDS OUT it looks for the moment when price energy concentrates in one strong candle when that
FREE
Neuro Quant US30
Tiago Oliveira Silva
Experts
NEURON US30 NEURON US30 is an Expert Advisor developed specifically for trading the US30 / Dow Jones index , combining multi-timeframe market analysis, momentum filters and systematic risk management in a fully automated trading environment. The EA was designed around the characteristics of US30, an instrument known for strong intraday movements, volatility expansion and directional momentum. Its trading logic evaluates market conditions across multiple timeframes before allowing an entry. Tradi
Gold Sovereign Strike
Napat Puangjunkum
Experts
Gold Sovereign Strike AI Algorithmic Strike-Avoidance Protocol Gold Sovereign Strike AI represents a paradigm shift in automated Gold trading, built entirely upon the proprietary Algorithmic Strike-Avoidance Theory. Heavy drawdowns and extreme volatility spikes are treated as "Strikes" against your portfolio's longevity and platform compliance. This Expert Advisor is engineered for Monetization Safety (Prop-Firm and Funded Account friendly), prioritizing sustainable, compounded capital growth o
Gold M3 Doji Breakout H1
Manh Cuong Duong
Experts
Gold M3 Doji Breakout H1 Gold M3 Doji Breakout H1 is an automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to identify a fixed M3 compression structure inside a closed H1 candle and evaluate a breakout during the following H1 trading window. This product is designed for Gold symbols. Its default absolute-price distances are not intended for Forex pairs, cryptocurrencies or stock indices. Position management The EA divides the position into three stages: - Stage 1 closes at the configured first
Apex Gold Dynamics 11
Nicola Biacca Notari
Experts
English Version Apex Gold Dynamics - Battalion 11 (XAUUSD / Gold) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters. This essen
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.28 (47)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Iron Stops
Fajar Dicky Firmansyah
5 (7)
Experts
100K Real Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2386516 No gimmicks. No empty claims. Iron Stops caters to traders focused on one crucial aspect: consistency . Whether you’re working through a prop challenge or overseeing client funds, this EA keeps within set boundaries and delivers reliable results. Positions close within 36 hours. Run it on a single chart: Simply apply it to XAUUSD using the M30 timeframe. That’s all you need. One chart. One powerful tool. Proper configuration is essen
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.4 (30)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.58 (73)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Ghost Scalper MT5
Thomas Christoph Lipka
5 (3)
Experts
Ghost Scalper MT5 – Multi-Strategy XAUUSD Trading System Ghost Scalper MT5 is a fully automated Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) . With version 2.3 , Ghost Scalper has evolved into a multi-strategy system. Four independent strategies – Ghost A, Ghost B, Ghost C and Ghost D – operate inside one Expert Advisor and can be enabled together or individually. Each strategy uses its own entry logic together with individually optimized Stop Loss, Take Profit and trailing parameters
More from author
Libert Xauusd M15 MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
4.67 (6)
Experts
Descrição do produto Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, especificamente para operar no par de moedas XAU/USD (Ouro) no timeframe M15. Ele utiliza uma combinação de 15 indicadores técnicos para tomar decisões automáticas de entrada e saída de negociações, fornecendo uma solução robusta e configurável. Características Principais: • Lotes de Entrada: 0,01 • Número Mágico Base: 100 • Máximo de Posições Abertas: 100 • Spread Permitido: 0 pontos (máximo) • Pat
FREE
Turis Eurjpy
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações. Características: • Por Moedas: EUR/JPY • Período: 15 minutos • Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis expo
EuroYen Breakout MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Análise dos Parâmetros e Características do Produto Parâmetros do Expert Advisor (EA): • Número mágico: 1688957042 • Lotes de entrada: 0,05 • Stop Loss (pips): 0 • Lucro (pips): 115 Indicadores Utilizados: • Canal Donchian: Período de 5 • Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94 Proteções de Entrada: • Spread máximo (pontos): 0 • Máximo de posições abertas: 0 • Máximo de lotes abertos: 0 Proteções de Conta: • Perda máxima diária (moeda): 0 • Patrimônio mínimo líquido (moeda):
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Descrição do produto O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
Eurcad MED M5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
O que é o EURCAD MED? O EURCAD MED é um robô de negociação automatizado, desenvolvido para operar exclusivamente no par de moedas EURCAD. Ele utiliza estratégias de análise técnica para aprimorar suas operações de negociação de forma eficiente. Por que considerar o EURCAD MED? 1. Execução Precisa: • O EURCAD MED foi projetado para realizar pedidos com alta precisão, identificando oportunidades de mercado de forma eficiente. • Ele idade de forma precisa para capturar os melhores momentos de en
Carboni M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Por que escolher o Robô Carboni? O   Robô Carboni   é uma ferramenta poderosa para operações no mercado de câmbio (Forex). Aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar a aplicação deste robô:     Estratégia Inteligente   : O Robô Carboni foi desenvolvido com base em uma estratégia sólida e testada. Ele utiliza indicadores técnicos e regras específicas para tomar decisões de compra e venda. Configurações Personalizadas   : Você pode ajustar as configurações do Robô Carboni de acordo
Saitama Prop Trading
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Caro cliente, temos o prazer de apresentar nosso robô de negociação desenvolvido para o par de moedas AUD/USD na plataforma MQL5. Este robô foi cuidadosamente projetado e testado para oferecer uma solução eficiente e confiável para suas operações de negociação. Principais motivos para escolher esta ferramenta: 1. Testículos Abertos: • Nosso robô foi submetido a diversos cenários de mercado entre os anos de 2020 e 2024. Ele passou por uma série de testes específicos para demonstrar sua capacid
Azeno audjpy MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Estamos felizes em apresentar nosso novo robô de negociação, desenvolvido para a plataforma MQL5. Este robô combina estratégias planejadas e filtros técnicos para aprimorar suas operações de maneira eficiente e automatizada. Principais Características: 1. Estratégias Personalizáveis: • O robô oferece quatro estratégias distintas, cada uma com configurações específicas para se adequar às suas necessidades. • As estratégias foram elaboradas para auxiliar na maximização da eficiência de suas ope
Adreno M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Características Principais: • Configuração Personalizável: Permite ajustar parâmetros como a Média Móvel Exponencial (EMA) e o MACD de forma simples, para que o EA se alinhe à sua estratégia. • Interface Intuitiva: Uma interface projetada para facilitar a configuração, tornando o processo rápido e acessível, mesmo para traders com menos experiência. • Indicadores Técnicos: Suporte para indicadores como EMA e MACD, fornecendo uma análise técnica sólida. • • Segurança e Gerenciamento de Risco: O
News Trading Stopper
Fabriel Henrique Dosta Silva
Utilities
Proteção contra volatilidade durante eventos de notícias Movimentos bruscos de mercado são comuns durante a divulgação de notícias econômicas. Esses eventos impactam significativamente as operações de negociação, volatilidade inesperada e podem resultar em perdas. O Impacto das Notícias no Mercado 1. Volatilidade inesperada: notícias econômicas podem causar flutuações graves de preços, potencialmente levando a perdas. 2. Imprevisibilidade: A incerteza em torno do impacto das notícias pode in
Filter:
No reviews
Reply to review