Cadire M30
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- Version: 1.2
- Activations: 5
CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD
O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação.
Principais Características:
1. Estratégia de Negociação:
• O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par GBPCAD, buscando otimização nas entradas e saídas no mercado.
2. Parâmetros Personalizáveis:
• Magic Number: Um número exclusivo que identifica as operações do robô.
• Take Profit (pips): Define o nível de lucro desejado em pips.
• Stop Loss (pips): Estabelece o limite de perdas por operação.
• Volume de Entrada: Determina o tamanho da posição em lotes.
3. Testes e Desempenho:
• O CADIRE GBPCAD pode ser testado com dados históricos para análise de desempenho em diferentes cenários. No entanto, os resultados podem variar de acordo com as condições do mercado e as configurações aplicadas.
4. Benefícios do CADIRE GBPCAD:
• Automatização: Operação de forma contínua, sem necessidade de intervenção manual.
• Operações Livres de Emoções: As decisões de negociação são puramente técnicas, sem influências emocionais.
• Oportunidades de Curto Prazo: O robô foi projetado para aproveitar oscilações de curto prazo no mercado.
5. Indicadores Utilizados:
• Bears Power: Analisa a força dos vendedores no mercado, ajudando a identificar possíveis reversões de tendência.
• Volumes: O volume de negociação é utilizado para confirmar movimentos de preço e localizar áreas de suporte e resistência.
6. 6. Configurações Adicionais: Configurações Adicionais:
• Filtros de Notícias: O robô pode ser configurado para evitar negociações durante eventos de notícias, minimizando o impacto de alta volatilidade.
• Proteções de Conta: Inclui limites para perdas diárias e controle de patrimônio, ajudando a proteger o saldo da conta.
Para obter mais informações ou suporte, entre em contato com o desenvolvedor. O CADIRE GBPCAD oferece uma solução automatizada para otimizar suas operações no mercado Forex.