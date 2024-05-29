Libert Xauusd M15 MT5

Descrição do produto





Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, especificamente para operar no par de moedas XAU/USD (Ouro) no timeframe M15. Ele utiliza uma combinação de 15 indicadores técnicos para tomar decisões automáticas de entrada e saída de negociações, fornecendo uma solução robusta e configurável.





Características Principais:





• Lotes de Entrada: 0,01

• Número Mágico Base: 100

• Máximo de Posições Abertas: 100

• Spread Permitido: 0 pontos (máximo)

• Patrimônio Mínimo: Sem limite

• Perda Máxima Diária: Sem limite





Parâmetros de Reentradas (Estratégia Contrária):





• Status: Ativado

• Distância em Pontos: 1410

• Multiplicador de Volume: 5,9

• Take Profit do Preço Médio em Pontos: 230

• Limite de Perda em Dinheiro: Sem limite





Desempenho Histórico:





• Período de Teste: 2020 a 2024

• Rebaixamento Máximo: 25%

• Depósito Mínimo Recomendado: US$ 1.000





Este EA é indicado para traders que desejam automatizar suas negociações de ouro, utilizando uma variedade de indicadores técnicos e parâmetros avançados.





Recomendações de Uso:





• Recomendado para contas com saldo mínimo de $1.000 para um desempenho otimizado.

• Monitorar o desempenho periodicamente e ajustar as configurações conforme necessário para se adaptar às condições do mercado.





Parâmetros de entrada:





• Lotes de Entrada: Tamanho dos lotes iniciais.

• Base Magic Number: Identificador exclusivo para as transações da EA.

• Max Open Positions: Número máximo de posições abertas simultaneamente.

• Max Spread: Spread máximo permitido para abrir novas posições.

• Patrimônio Mínimo: Saldo mínimo necessário para operação.

• Perda Máxima Diária: Limite de perda diária permitida.





Parâmetros de Reentradas:





• Ativado/Desativado: Controle para ativar ou desativar a estratégia de reentradas.

• Distância em Pontos: Defina a distância entre novas entradas.

• Multiplicador de Volume: Multiplicador para o volume das reentradas.

• Take Profit do Preço Médio: Baseado no preço médio das entradas.

• Limite de Perda em Dinheiro: Defina o valor limite de perda para novas entradas.





Observação: Utilize o otimizador de configurações disponível na plataforma para ajustar o EA de acordo com suas necessidades e estratégia de negociação. Observação: Utilize o otimizador de configurações disponível na plataforma para ajustar o EA de acordo com suas necessidades e estratégia de negociação.



