Libert Xauusd M15 MT5

4.67
Descrição do produto

Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, especificamente para operar no par de moedas XAU/USD (Ouro) no timeframe M15. Ele utiliza uma combinação de 15 indicadores técnicos para tomar decisões automáticas de entrada e saída de negociações, fornecendo uma solução robusta e configurável.

Características Principais:

Lotes de Entrada: 0,01
Número Mágico Base: 100
Máximo de Posições Abertas: 100
Spread Permitido: 0 pontos (máximo)
Patrimônio Mínimo: Sem limite
Perda Máxima Diária: Sem limite

Parâmetros de Reentradas (Estratégia Contrária):

Status: Ativado
Distância em Pontos: 1410
Multiplicador de Volume: 5,9
Take Profit do Preço Médio em Pontos: 230
Limite de Perda em Dinheiro: Sem limite

Desempenho Histórico:

Período de Teste: 2020 a 2024
Rebaixamento Máximo: 25%
Depósito Mínimo Recomendado: US$ 1.000

Este EA é indicado para traders que desejam automatizar suas negociações de ouro, utilizando uma variedade de indicadores técnicos e parâmetros avançados.

Recomendações de Uso:

Recomendado para contas com saldo mínimo de $1.000 para um desempenho otimizado.
Monitorar o desempenho periodicamente e ajustar as configurações conforme necessário para se adaptar às condições do mercado.

Parâmetros de entrada:

Lotes de Entrada: Tamanho dos lotes iniciais.
Base Magic Number: Identificador exclusivo para as transações da EA.
Max Open Positions: Número máximo de posições abertas simultaneamente.
Max Spread: Spread máximo permitido para abrir novas posições.
Patrimônio Mínimo: Saldo mínimo necessário para operação.
Perda Máxima Diária: Limite de perda diária permitida.

Parâmetros de Reentradas:

Ativado/Desativado: Controle para ativar ou desativar a estratégia de reentradas.
Distância em Pontos: Defina a distância entre novas entradas.
Multiplicador de Volume: Multiplicador para o volume das reentradas.
Take Profit do Preço Médio: Baseado no preço médio das entradas.
Limite de Perda em Dinheiro: Defina o valor limite de perda para novas entradas.

Observação: Utilize o otimizador de configurações disponível na plataforma para ajustar o EA de acordo com suas necessidades e estratégia de negociação. Observação: Utilize o otimizador de configurações disponível na plataforma para ajustar o EA de acordo com suas necessidades e estratégia de negociação.

Reviews 11
MaleeSuwannee
94
MaleeSuwannee 2024.07.25 03:14 
 

brilliant

Todo Muhamit Schaft
830
Todo Muhamit Schaft 2024.07.03 09:59 
 

This EA is outstanding. Thanks for offering it for free.

Wade Linder
44
Wade Linder 2024.07.01 17:48 
 

Only been using it for a few days now, but very happy with it so far. Thank you

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shogun1543
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shogun1543 2025.11.02 03:07 
 

Good!

javaai
559
javaai 2025.05.04 03:32 
 

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[Deleted] 2024.09.23 04:38 
 

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MaleeSuwannee
94
MaleeSuwannee 2024.07.25 03:14 
 

brilliant

Todo Muhamit Schaft
830
Todo Muhamit Schaft 2024.07.03 09:59 
 

This EA is outstanding. Thanks for offering it for free.

Wade Linder
44
Wade Linder 2024.07.01 17:48 
 

Only been using it for a few days now, but very happy with it so far. Thank you

Zi Xi Han
52
Zi Xi Han 2024.06.12 03:16 
 

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gubio
94
gubio 2024.06.07 04:59 
 

Ótimo EA ,só não ganha dinheiro quem não quer, á ferramenta está ai.Parabéns ao desenvolvedor.

Dener Willian
18
Dener Willian 2024.06.02 21:18 
 

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Jhonata Lorin
18
Jhonata Lorin 2024.06.01 14:10 
 

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Gundolfer
551
Gundolfer 2024.05.30 23:17 
 

sehr guter EA bis jetzt läuft es gut

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