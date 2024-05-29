Libert Xauusd M15 MT5

Descrição do produto
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, especificamente para operar no par de moedas XAU/USD (Ouro) no timeframe M15. Ele utiliza uma combinação de 15 indicadores técnicos para tomar decisões automáticas de entrada e saída de negociações, fornecendo uma solução robusta e configurável.
Características Principais:
• Lotes de Entrada: 0,01
• Número Mágico Base: 100
• Máximo de Posições Abertas: 100
• Spread Permitido: 0 pontos (máximo)
• Patrimônio Mínimo: Sem limite
• Perda Máxima Diária: Sem limite
Parâmetros de Reentradas (Estratégia Contrária):
• Status: Ativado
• Distância em Pontos: 1410
• Multiplicador de Volume: 5,9
• Take Profit do Preço Médio em Pontos: 230
• Limite de Perda em Dinheiro: Sem limite
Desempenho Histórico:
• Período de Teste: 2020 a 2024
• Rebaixamento Máximo: 25%
• Depósito Mínimo Recomendado: US$ 1.000
Este EA é indicado para traders que desejam automatizar suas negociações de ouro, utilizando uma variedade de indicadores técnicos e parâmetros avançados.
Recomendações de Uso:
• Recomendado para contas com saldo mínimo de $1.000 para um desempenho otimizado.
• Monitorar o desempenho periodicamente e ajustar as configurações conforme necessário para se adaptar às condições do mercado.
Parâmetros de entrada:
• Lotes de Entrada: Tamanho dos lotes iniciais.
• Base Magic Number: Identificador exclusivo para as transações da EA.
• Max Open Positions: Número máximo de posições abertas simultaneamente.
• Max Spread: Spread máximo permitido para abrir novas posições.
• Patrimônio Mínimo: Saldo mínimo necessário para operação.
• Perda Máxima Diária: Limite de perda diária permitida.
Parâmetros de Reentradas:
• Ativado/Desativado: Controle para ativar ou desativar a estratégia de reentradas.
• Distância em Pontos: Defina a distância entre novas entradas.
• Multiplicador de Volume: Multiplicador para o volume das reentradas.
• Take Profit do Preço Médio: Baseado no preço médio das entradas.
• Limite de Perda em Dinheiro: Defina o valor limite de perda para novas entradas.
Observação: Utilize o otimizador de configurações disponível na plataforma para ajustar o EA de acordo com suas necessidades e estratégia de negociação. Observação: Utilize o otimizador de configurações disponível na plataforma para ajustar o EA de acordo com suas necessidades e estratégia de negociação.
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