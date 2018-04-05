Trivia Euraud M30

Descrição do produto





O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam um sistema confiável e eficiente.





Características de Operação





Indicadores Técnicos Utilizados:





• RSI: Utiliza o Índice de Força Relativa para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

• DeMarker: Avalia a força da tendência e identifica possíveis reversões.

• Estocástico: Auxilia na confirmação de sinais de outros indicadores e na detecção de pontos ideais de entrada e saída.





Parâmetros de Entrada





• Magic Number: Identificador exclusivo para as operações geradas pela EA.

• Lotes de Entrada: Defina o tamanho do lote de cada operação.

• Stop Loss (pips): Limite de perda em pips.

• Take Profit (pips): Meta de lucro em pips.

• Período, Nível RSI: Configurações do indicador RSI.

• Período DeMarker, Nível: Configurações do indicador DeMarker.

• Período Estocástico %K, Período %D, Desaceleração: Ajustes do indicador Estocástico.

• Max Spread (pontos): Spread máximo permitido para abrir uma nova posição.

• Max Open Positions, Max Open Lots: Limites de posições e lotes abertos simultaneamente.

• Proteções de Conta: Inclui proteções de limite diário de perda e preservação de capital.

• Filtro de Notícias: Filtro de notícias que evita operações durante eventos econômicos importantes.





Recomendações de Uso





• Depósito Inicial: Recomendado iniciar com um capital de 5.000 unidades monetárias.

• Período de Operação: O EA foi otimizado para operar no gráfico de 30 minutos (M30).

• • Filtros de Notícias: Configurado para evitar operações durante eventos de alto impacto econômico que envolvam as moedas USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF e NZD. Filtros de Notícias: Configurado para evitar operações durante eventos de alto impacto econômico que envolvam as moedas USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF e NZD.



