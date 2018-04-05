Trivia Euraud M30

Descrição do produto

O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam um sistema confiável e eficiente.

Características de Operação

Indicadores Técnicos Utilizados:

RSI: Utiliza o Índice de Força Relativa para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
DeMarker: Avalia a força da tendência e identifica possíveis reversões.
Estocástico: Auxilia na confirmação de sinais de outros indicadores e na detecção de pontos ideais de entrada e saída.

Parâmetros de Entrada

Magic Number: Identificador exclusivo para as operações geradas pela EA.
Lotes de Entrada: Defina o tamanho do lote de cada operação.
Stop Loss (pips): Limite de perda em pips.
Take Profit (pips): Meta de lucro em pips.
Período, Nível RSI: Configurações do indicador RSI.
Período DeMarker, Nível: Configurações do indicador DeMarker.
Período Estocástico %K, Período %D, Desaceleração: Ajustes do indicador Estocástico.
Max Spread (pontos): Spread máximo permitido para abrir uma nova posição.
Max Open Positions, Max Open Lots: Limites de posições e lotes abertos simultaneamente.
Proteções de Conta: Inclui proteções de limite diário de perda e preservação de capital.
Filtro de Notícias: Filtro de notícias que evita operações durante eventos econômicos importantes.

Recomendações de Uso

Depósito Inicial: Recomendado iniciar com um capital de 5.000 unidades monetárias.
Período de Operação: O EA foi otimizado para operar no gráfico de 30 minutos (M30).
• • Filtros de Notícias: Configurado para evitar operações durante eventos de alto impacto econômico que envolvam as moedas USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF e NZD. Filtros de Notícias: Configurado para evitar operações durante eventos de alto impacto econômico que envolvam as moedas USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF e NZD.

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Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
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