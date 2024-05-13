Graf Mason

5
Graf Mason is a tool that will make you a professional analyst!
The method of determining wave movements using inclined channels qualitatively conveys the schematics of the movement of any instrument, showing not only possible reversals in the market, but also the goals of further movements!Destroys the myth that the market is alive , clearly showing the schematics of movements from one range to another!
A professional tool, suitable for the medium term with the definition of the current trend!
Reviews 13
ANTYAN227023
68
ANTYAN227023 2024.12.01 07:06 
 

Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...

hottei68
26
hottei68 2024.11.29 03:33 
 

Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!

911
44
911 2024.11.27 17:18 
 

индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!

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Alexandr Lapin
Indicators
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Indicators
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
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Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicators
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indicators
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Indicators
The Grand Signal indicator is a unique tool that not only provides an understanding of market behavior but also precisely identifies trend entry points after intraday correction limits, with accuracy down to a five-minute candlestick! It includes individual settings for each currency pair. After purchasing, be sure to message me directly for instructions! Telegram: @Lapinsania or here in the Market! I
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Experts
GRAND AUTO SIGNAL is an automated trading system designed to work with the currency pairs EURUSD and GBPUSD ! Using the correction limit of the current day , the system generates a trend reversal signal . After that, the expert advisor utilizes this correction limit to trade in the direction of the trend . The EA is already optimized, and there is no need to modify anything except the lot size settings based on deposit size. Lot Sizing Recommendations For every $100 of deposit: First trade lot:
Mirror Dominance
Alexandr Lapin
Indicators
Mirror Dominance Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала. Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4 Входные параметры (основные) Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из
Trend tier
Alexandr Lapin
Indicators
Trend tier-профессиональный индикатор визуализации каналов, разработанный для быстрого анализа дневной структуры цены и удобного мониторинга ключевых уровней. Индикатор автоматически определяет текущий максимум и минимум торгового дня по таймфрейму M5 и строит две отдельные проекции (High и Low), которые можно настраивать отдельно по процентному и фиксированному сдвигу. Каждая проекция формирует набор уровней (уровни вверх/вниз), опциональные P1-линии и рамки, а также «overlay» — чёрные
New Trend Stage
Alexandr Lapin
Indicators
New Trend Stage -is a unique next-generation indicator that creates dynamic projections of market movement based on real data of the current day. These are not classical channels. This is an enhanced system of proprietary geometry built on the principles of time offsets, range dynamics, and adaptive levels. The indicator automatically identifies and calculates the true range for the past N hours relative to each extremum and constructs precise, direction-based projections of future price moveme
New Trend Stage 2
Alexandr Lapin
Indicators
New Trend Stage is a unique next-generation indicator that creates dynamic projections of market movement based on real data from the current day. These are not classical channels. This is an enhanced system of proprietary geometry built on the principles of time shifts, range dynamics, and adaptive levels. The indicator automatically detects and calculates the true range for the last N hours relative to each extremum and constructs precise, direction-based projections of future price movement
DegreeSignalDashboard
Alexandr Lapin
Experts
Seconds Degree Signal Dashboard — Multi-Window Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 The Expert Advisor creates a custom seconds-based chart and trades Degree Signal indicator signals calculated on that chart. The seconds period can be configured in the EA inputs: 10, 20, 30, 40, 50 seconds, or another required value. Signals from the main chart are used for visual display only. Trading operations are executed exclusively from signals generated by the embedded seconds chart. Each EA instance o
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ANTYAN227023
68
ANTYAN227023 2024.12.01 07:06 
 

Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...

Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.12.15 11:21
Благодарю!
hottei68
26
hottei68 2024.11.29 03:33 
 

Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!

911
44
911 2024.11.27 17:18 
 

индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!

Magomed Zakaryaev
616
Magomed Zakaryaev 2024.11.27 15:26 
 

Отличный индикатор рекомендую. Автор быстро отвечает.

Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.11.27 15:33
Благодарю!
yakut5 горбунов
180
yakut5 горбунов 2024.11.19 10:35 
 

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Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.11.19 15:02
Благодарю!
vvitaly
67
vvitaly 2024.10.24 08:21 
 

Отличный индикатор, самая лучшая разработка Александра (на настоящее время). Ювелирная отработка уровней. Пользуюсь его разработками более года. Рекомендую всем.

Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.11.20 03:55
Благодарю
belig1980
19
belig1980 2024.10.23 06:42 
 

Очень благодарен Александру, отличный индикатор. РЕКОМЕНДУЮ

Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.23 06:58
Благодарю!
ohranalist
34
ohranalist 2024.10.22 18:41 
 

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Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.23 06:59
Благодарю!
Faton
42
Faton 2024.10.22 16:06 
 

Благодарю Александра за качественный и полезный индикатор! Зоны покупок и продаж круто отрабатывают!

Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.22 16:13
Благодарю!
Larisa Babkina
166
Larisa Babkina 2024.10.21 09:33 
 

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Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.21 10:18
Благодарю!!!
Sergey Kritskiy
43
Sergey Kritskiy 2024.10.21 01:37 
 

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Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.21 10:18
Благодарю!
MaksKabar
42
MaksKabar 2024.10.20 22:54 
 

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Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.21 10:19
Благодарю!
ledi_di76
29
ledi_di76 2024.05.14 20:35 
 

отличный индикатор реально показывает уровни и отскоки от уровней👍👌

Alexandr Lapin
2570
Reply from developer Alexandr Lapin 2024.10.21 10:19
Благодарю!
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