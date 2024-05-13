Graf Mason
- Indicators
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- Version: 3.3
- Updated: 11 December 2024
- Activations: 5
Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!
индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!
Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...
Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!
индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!
Отличный индикатор рекомендую. Автор быстро отвечает.
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Отличный индикатор, самая лучшая разработка Александра (на настоящее время). Ювелирная отработка уровней. Пользуюсь его разработками более года. Рекомендую всем.
Очень благодарен Александру, отличный индикатор. РЕКОМЕНДУЮ
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Благодарю Александра за качественный и полезный индикатор! Зоны покупок и продаж круто отрабатывают!
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Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...