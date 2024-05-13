Graf Mason
- Indicatori
- Alexandr Lapin
- Versione: 3.3
- Aggiornato: 11 dicembre 2024
- Attivazioni: 5
индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!
Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...
Отличный индикатор рекомендую. Автор быстро отвечает.
Отличный индикатор
Отличный индикатор, самая лучшая разработка Александра (на настоящее время). Ювелирная отработка уровней. Пользуюсь его разработками более года. Рекомендую всем.
Благодарю Александра за качественный и полезный индикатор! Зоны покупок и продаж круто отрабатывают!
