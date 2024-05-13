Graf Mason

5
Graf Mason is a tool that will make you a professional analyst!
The method of determining wave movements using inclined channels qualitatively conveys the schematics of the movement of any instrument, showing not only possible reversals in the market, but also the goals of further movements!Destroys the myth that the market is alive , clearly showing the schematics of movements from one range to another!
A professional tool, suitable for the medium term with the definition of the current trend!
Avis 13
ANTYAN227023
41
ANTYAN227023 2024.12.01 07:06 
 

Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...

hottei68
26
hottei68 2024.11.29 03:33 
 

Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!

911
44
911 2024.11.27 17:18 
 

индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!

Produits recommandés
Before
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Experts
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experts
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Alpha Striker Smc King V3
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Holy Moly
Shamary A Guy
Experts
This is the Holy Moly Expert Advisor....This is a complex Expert Advisor that basically pick trades from price movements, it is also a none-martingale and non-grid mechanism strategy that makes this Ea more interested and profitable throughout your trading journey. The Holy Moly EA can be super consistent on profits depending on the inputs selected for your style of trading, this is a hand free trading robot that can trade your way to success while you are away from the charts, another perfect a
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Trendline Trade Panel
Sugianto
5 (1)
Experts
The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
EZ Volchok
Ruslan Brezovskiy
4.33 (6)
Experts
EZ Volchok - un conseiller commercial en grille entièrement automatique qui entre en position lors d'un retournement de tendance. Il repose sur des indicateurs propriétaires basés sur les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles. Si le prix se déplace dans la direction opposée à la direction du commerce, le système de trading est contrôlé par un réseau en grille. Avantages et caractéristiques Entièrement automatisé et ne nécessite aucune attention supplémentaire. Convient pour travailler avec
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Indicateurs
L'indicateur AW Candle Patterns est une combinaison d'un indicateur de tendance avancé combiné à un puissant scanner de modèles de bougies. C'est un outil utile pour reconnaître et mettre en évidence les trente modèles de chandeliers les plus fiables. De plus, c'est un analyseur de tendance actuel basé sur des barres colorées avec un       panneau de tendance multi-période plug-in qui peut être redimensionné et positionné. Une possibilité unique d'ajuster l'affichage des motifs en fonction du fi
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Back and Forth
Vadim Uglov
Experts
Back and Forth - conseiller commercial sur le principe du "SWING". Il négocie sur un ordre. Il y a stoploss INVISIBLE et TakeProfit . Lorsque vous atteignez le profit défini dans les paramètres, l'ordre se ferme et recommence à partir de l'ordre initial. Si l'ordre a clôturé en plus, mais n'a pas atteint le SOLDE (Balans + PROFIT), l'ordre suivant est réduit de (IF The PROFIT IS, THEN REDUCE) - dans les paramètres, jusqu'à ce que vous sortiez du tirage au profit! Si le prix est allé contre la t
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
Indicateurs
The Vortex Indicator was inspired by the work of an Austrian inventor, Viktor Schauberger, who studied the flow of water in rivers and turbines. Etienne Botes and Douglas Siepman developed the idea that movements and flows within financial markets are similar to the vortex motions found in water. The Vortex Indicator was also partly inspired by J. Welles Wilder's concept of directional movement, which assumes the relationship between price bars gives clues as to the direction of a market. This i
Magical Scalper EA
Muhammad Nouman
Experts
Magical Scalper EA  is the advanced   grid system   which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Features: One Chart Setup:   you only need one chart to trade all symbols Multiple   currency pairs suppo
Prime Gold HFT Ali MT4
Nguyen Khac Diep
Experts
Prime Gold HFT Ali Coded by Prime Capital Vietnam Best with XAUUSD -  High frequency trading Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! With default setting: - Deposit: min 10k-20k money (USC or USD) - Lot trade from 0.01 - Max DD: ~10-20% - Profit: ~10-20% per month with default setting - Leverage: best with 1:2000 Note: - Best with spread max < 30 - Time frame: any - Important: Contact Us before buy  ------   ------   ------   ------   ------   ------
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - est un excellent système de trading intraday basé sur la recherche sur l'action des prix ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 6 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files (v25.25 m2) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action des prix puissant qui est combiné avec des techniques de scalping ! GREEDY BOB EA fonctionne sur la période H1
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicateurs
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
Auto Optimized MFI est un indicateur auto-adaptatif qui ajuste automatiquement les niveaux d’achat et de vente du MFI en fonction de votre marché et de votre unité de temps. Contrairement aux seuils fixes classiques (comme 80/20), il utilise des simulations de trades réels sur données historiques pour détecter les zones les plus efficaces, en se basant sur le comportement réel des prix et des volumes. Fonctionnement L’indicateur analyse les chandeliers historiques sur une plage personnalisable e
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicateurs
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicateurs
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicateurs
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
Plus de l'auteur
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Indicateurs
The Grand Signal indicator is a unique tool that not only provides an understanding of market behavior but also precisely identifies trend entry points after intraday correction limits, with accuracy down to a five-minute candlestick! It includes individual settings for each currency pair. After purchasing, be sure to message me directly for instructions! Telegram: @Lapinsania or here in the Market! I
Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicateurs
MASONS est un outil qui fait de vous un analyste professionnel! La méthode de détermination des mouvements d'onde à l'aide de canaux inclinés, transmet qualitativement le schéma du mouvement de n'importe quel instrument,montrant non seulement les Inversions possibles sur le marché,mais aussi les objectifs des mouvements ultérieurs!Détruit le mythe selon lequel le marché est vivant ,montrant clairement le schéma des mouvements d'une gamme à l'autre! Outil professionnel, adapté à la perspective à
FREE
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicateurs
Автор: Александр Лапин --- Описание: Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены. Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения. Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения. --- ️ Что делает индикатор: Три инерц
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Indicateurs
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
FREE
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicateurs
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indicateurs
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Experts
GRAND AUTO SIGNAL is an automated trading system designed to work with the currency pairs EURUSD and GBPUSD ! Using the correction limit of the current day , the system generates a trend reversal signal . After that, the expert advisor utilizes this correction limit to trade in the direction of the trend . The EA is already optimized, and there is no need to modify anything except the lot size settings based on deposit size. Lot Sizing Recommendations For every $100 of deposit: First trade lot:
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Indicateurs
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
Mirror Dominance
Alexandr Lapin
Indicateurs
Mirror Dominance Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала. Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4 Входные параметры (основные) Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из
Filtrer:
ANTYAN227023
41
ANTYAN227023 2024.12.01 07:06 
 

Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.12.15 11:21
Благодарю!
hottei68
26
hottei68 2024.11.29 03:33 
 

Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!

911
44
911 2024.11.27 17:18 
 

индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!

Magomed Zakaryaev
528
Magomed Zakaryaev 2024.11.27 15:26 
 

Отличный индикатор рекомендую. Автор быстро отвечает.

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.11.27 15:33
Благодарю!
yakut5 горбунов
180
yakut5 горбунов 2024.11.19 10:35 
 

Отличный индикатор

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.11.19 15:02
Благодарю!
vvitaly
67
vvitaly 2024.10.24 08:21 
 

Отличный индикатор, самая лучшая разработка Александра (на настоящее время). Ювелирная отработка уровней. Пользуюсь его разработками более года. Рекомендую всем.

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.11.20 03:55
Благодарю
belig1980
19
belig1980 2024.10.23 06:42 
 

Очень благодарен Александру, отличный индикатор. РЕКОМЕНДУЮ

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.23 06:58
Благодарю!
ohranalist
24
ohranalist 2024.10.22 18:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.23 06:59
Благодарю!
Faton
42
Faton 2024.10.22 16:06 
 

Благодарю Александра за качественный и полезный индикатор! Зоны покупок и продаж круто отрабатывают!

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.22 16:13
Благодарю!
Larisa Babkina
156
Larisa Babkina 2024.10.21 09:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.21 10:18
Благодарю!!!
Sergey Kritskiy
28
Sergey Kritskiy 2024.10.21 01:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.21 10:18
Благодарю!
MaksKabar
21
MaksKabar 2024.10.20 22:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.21 10:19
Благодарю!
ledi_di76
19
ledi_di76 2024.05.14 20:35 
 

отличный индикатор реально показывает уровни и отскоки от уровней👍👌

Alexandr Lapin
1900
Réponse du développeur Alexandr Lapin 2024.10.21 10:19
Благодарю!
Répondre à l'avis