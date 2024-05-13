Graf Mason
- Indicateurs
- Alexandr Lapin
- Version: 3.3
- Mise à jour: 11 décembre 2024
- Activations: 5
индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!
Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...
индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!
Отличный индикатор рекомендую. Автор быстро отвечает.
Отличный индикатор
Отличный индикатор, самая лучшая разработка Александра (на настоящее время). Ювелирная отработка уровней. Пользуюсь его разработками более года. Рекомендую всем.
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note
Благодарю Александра за качественный и полезный индикатор! Зоны покупок и продаж круто отрабатывают!
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...