Graf Mason

5
Graf Mason is a tool that will make you a professional analyst!
The method of determining wave movements using inclined channels qualitatively conveys the schematics of the movement of any instrument, showing not only possible reversals in the market, but also the goals of further movements!Destroys the myth that the market is alive , clearly showing the schematics of movements from one range to another!
A professional tool, suitable for the medium term with the definition of the current trend!
İncelemeler 13
ANTYAN227023
41
ANTYAN227023 2024.12.01 07:06 
 

Отличный канальный индикатор. С новыми обновлениями просто супер. Тех.поддержка на высоте ...

hottei68
26
hottei68 2024.11.29 03:33 
 

Очень хороший помощник для обнаружения точек входа. Благодарю Александра за разработку. Каждая вершина в разработке продукта, является площадкой для достижения новых вершин!!!!!!

911
44
911 2024.11.27 17:18 
 

индикатор супер ))) анализ рынка теперь занимает минимальное время ) что главное в анализе знать цели и он в этом прекрасно справляется .Автор Александр всегда на связи , отвечает на все вопросы ) так что рекомендую !!!! цена адекватная пока , плюс еще будут обновления ) автор не стоит на месте !!!!

