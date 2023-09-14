Candle Timer Simple
- Jithin Sajan Sajan
- Version: 1.1
SETTINGS
Make sure to select Chart shift option in the chart.
(Right click in the chart ---> Properties (dialog box) ----> Select Chart Shift)
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support
When using candlestick timers, keep in mind that the timing of candlestick patterns can play a crucial role in your trading strategy. For instance, different timeframes (such as 1-minute, 5-minute, hourly, ) can provide varying insights into price movements and trends. Make sure to integrate your technical and fundamental analysis skills to gain a comprehensive view of the market before making trading decisions.
Si me parece muy bueno, me encanta porque avisa la terminacion de cada vela y asi uno se programa para ver las velas sin necesidad de estar ahi esperando a que se acabe la vela, es un indicador claro , simple no como otros que no los entiendes, porque colocan la temporalidad al tiempo en diario, 4h, 1h,, 15 min en cambio este lo cambias de temporalidad y para cada temporalidad sale lo que le falta para acabar la vela, me gusta porque lo puedes ubicar donde quieras es decir esquina superior derecha, o izquierda lo mismo en la parte de abajo, ademas si quieres aumentarlo de tamaño es maravilloso, otros no me gustaron porque solo tienen para colocarlos ahi cerca de la ultima vela bien sea a la derecha o izquierda pero para mi eso es muy incomodo , por eso este candle simple es muy bueno te brinda varias opciones, lo unico que yo le agregaría es que le colocaran una alarma cuando termine la vela, eso para mi seria muy chevere sobre todo para los que hacemos swing trader. así apenas suena vas y miras en que termino la vela