Candle Timer Simple

5

SETTINGS

Make sure to select Chart shift option in the chart. 


(Right click in the chart ---> Properties (dialog box) ----> Select Chart Shift)


Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support


When using candlestick timers, keep in mind that the timing of candlestick patterns can play a crucial role in your trading strategy. For instance, different timeframes (such as 1-minute, 5-minute, hourly, ) can provide varying insights into price movements and trends. Make sure to integrate your technical and fundamental analysis skills to gain a comprehensive view of the market before making trading decisions.



Reviews 2
Azulina
14
Azulina 2024.10.07 18:28 
 

Si me parece muy bueno, me encanta porque avisa la terminacion de cada vela y asi uno se programa para ver las velas sin necesidad de estar ahi esperando a que se acabe la vela, es un indicador claro , simple no como otros que no los entiendes, porque colocan la temporalidad al tiempo en diario, 4h, 1h,, 15 min en cambio este lo cambias de temporalidad y para cada temporalidad sale lo que le falta para acabar la vela, me gusta porque lo puedes ubicar donde quieras es decir esquina superior derecha, o izquierda lo mismo en la parte de abajo, ademas si quieres aumentarlo de tamaño es maravilloso, otros no me gustaron porque solo tienen para colocarlos ahi cerca de la ultima vela bien sea a la derecha o izquierda pero para mi eso es muy incomodo , por eso este candle simple es muy bueno te brinda varias opciones, lo unico que yo le agregaría es que le colocaran una alarma cuando termine la vela, eso para mi seria muy chevere sobre todo para los que hacemos swing trader. así apenas suena vas y miras en que termino la vela

Media Movil de Tercera Generacion
Juan Manuel Rojas Perez
Indicators
La **Media Móvil de Tercera Generación (TGMMA)** es una versión avanzada del indicador estándar de **Media Móvil (MA)**. Fue descrita por primera vez por Manfred G. Dürschner en su artículo "Gleitende Durchschnitte 3.0" (en alemán). Aquí están las características clave de la TGMMA: 1. **Reducción del Retraso**:    - A diferencia de las MAs tradicionales, la TGMMA reduce significativamente el retraso. Se adapta más rápidamente a los cambios de precios, lo que la hace ideal para traders que busc
FREE
Lows And Highs
Ali Gokay Duman
5 (5)
Indicators
This indicator draws the highest and the lowest prices of the previous periods on the chart. And If you want, Indicator can alert you when the current price arrives   these levels. For example: If you are watching the H1 timeframe, Indicator shows you the  lowest and the highest prices of H4, D1, W1 and M1 periods. So you don't need to open the other periods of chart windows. Alert Options: Send Mobil Message, Send E-mail, Show Message, Sound Alert Time Periods:  M1, M5, M15, M30, H1, H2, H3, H
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indicators
Key Marketing Elements:  Professional Positioning: Premium product language - "Ultimate Professional Trading System" Enterprise terminology - "institutional-quality," "professional-grade" Technical credibility - AI-powered, neural network technology Market compliance - MQL5 certified, fully compliant  Value Proposition Highlights: Triple strategy framework with clear explanations AI/Neural network technology as key differentiator Professional visual interface with specific details Comprehensive
FREE
No Wick On Close
Flavio Javier Jarabeck
Indicators
We at Minions Labs love to study, challenge and discover new facts about Price Behavior in current markets. We would NOT call it Price Action because today this is a word totally overused and means, thanks to the False Prophets out there, absolutely NOTHING. The study hypothesis we propose is this: Some Assets, in certain Timeframes, present a behavior of Price continuity when the candlesticks close without a Wick on them... So the purpose of this indicator is to "color" those candlesticks who
FREE
Time Session OHLC Mt5
Hiren Parekh
5 (11)
Indicators
Time Session OPEN-HIGH-LOW-CLOSE This Indicator Will Draw Lines Of OHLC Levels Of Time Session Defined By User. It Will Plot Floating Lines On Current Day Chart. Time Session Can Of Current Day Or Previous Day. You Can Plot Multiple Session Lines By Giving Unique ID To Each Session. It Can Even Show Historical Levels Of Time Session Selected By User On Chart To Do Backdating Test. You Can Write Text To Describe The Lines.
FREE
Advanced Pivot Point Indicator for Charts
Mr Harvey Creighton Walker
Indicators
The Advanced Pivot Point Indicator is a powerful tool designed to help traders identify key support and resistance levels in the market. This versatile indicator offers a customizable and user-friendly interface, allowing traders to select from five different pivot point calculation methods: Floor, Woodie, Camarilla, Tom DeMark, and Fibonacci. With its easy-to-read lines for pivot points (PP), support (S1, S2, S3, S4), and resistance (R1, R2, R3, R4) levels, the Advanced Pivot Point Indicator pr
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Indicators
Easily get all relevant economic events of the current day right into your chart, as markers. Filter what kind of markers do you want: by country (selected individually) and by Importance (High relevance, Medium, Low or any combination of these). Configure the visual cues to your liking. If there is more than one event set to the very same time, their Names will be stacked and you will see the messages merged with the plus (+) sign on the marker. Obviously that long or too much events on the sam
FREE
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicators
O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada por agressão de preço ou volume e escalpelamento rápido. Características Período de tempo do WPR em milissegundos Oscilador de agressão de preço Tela personalizável O indicador pode indicar movimentos de entrada, como: Cruzamento da linha 0.0 Identificando padrões de onda A velocidade de exibição do gráfico dependerá do seu hardware, quanto menores os milissegundos, mais serão necessários do hardwar
FREE
Pivot Reversal Free
Fyodor Korotkov
5 (1)
Indicators
Hi there! Since I am starting commercial and non-commercial product publishing I would highly appreciate: If you like this product, please rate it. That will help to promote not only this product, but indirectly another ones. So, such promotion will help to make some money from commercial products. Thus, I will have opportunity to fund my another directions of trading researches like bot development using mql4 and mql5 programming languages as well as python written products like crypto bots. If
FREE
Trading Session MT5
Kevin Schneider
3 (1)
Indicators
Trading Session Indicator The Trading Session Indicator visualizes the high and low points as well as the start and end times of the Asian, London, and New York trading sessions directly on your chart. Features: Visualization of major trading sessions Highlighting of high and low points Display of start and end times for each session Customizable session times User-friendly and efficient Customizability: Each trading session (Asian, London, New York) can be individually customized to match speci
FREE
Trend Line ALert Sound
Marcelo Guimaraes de Lima
5 (1)
Indicators
This indicator serves to give sound alerts when the price passes the manually placed line. A very useful tool, which allows you not to spend too much time sitting in front of the computer. Note that the alert issued will always refer to the current candle, you can use multiple lines on the past chart to analyze. This indicator will always receive better updates.
FREE
Steady Bands3
Roberto Tavares
Indicators
Equidistant bands indicator with calculated moving average, allows you to configure the band size and can be used freely as an entry / exit indicator. Buffer 0 = price, buffer 1 = upper band, buffer 2 = lower band. you can also configure the periods of moving averages used in the calculations and also the shift to previous bars in addition to the price that can CLOSE (default) or OPEN. Excellent for fast daily moving pairs and frequent returns.
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicators
"️ Your opinion matters! Share your comments and product rating to help us improve and make it better for everyone. " " Your feedback counts! Leave a comment and rating to help enhance the product and meet your needs. " Price Edge – See the Price Before the Market Moves In trading, a single second can make the difference between a profitable trade and a missed opportunity . With Price Edge on MetaTrader 5 (MT5) , you’ll never miss a tick again. Price Edge isn’t just an indicator—it’s you
FREE
Supertrendingsignal
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicators
O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.  Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume. Parametros: Periodmalongo: Períodos da média longa Periodmamedio: Períodos da segunda media Periodmamedio2: Perídos da terceira media Periodmacurto: Períodos da média curta. PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar
FREE
Dsc Vwap Channel
Diogo Sawitzki Cansi
4 (1)
Indicators
Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico. Funciona em todos ativos e timeframes. Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indicators
Ultimate MACD MTF Pro is a powerful, upgraded version of the classic MACD — redesigned for modern trading. This indicator gives you multi-timeframe MACD , dynamic histogram colors , signal cross markers , and smart line-color shifts based on momentum. Built for traders who want clean signals, early trend detection, and professional-grade visual clarity. Key Features Multi-Timeframe MACD (MTF) Easily switch between current chart timeframe or choose a higher timeframe (H1, H4, D1…). Great for
FREE
SMC Market Structure
Josef Vobejda
Indicators
The SMC Market Structure indicator tracks key price action shifts using Smart Money Concepts (SMC), helping traders identify institutional behavior and overall trend direction. It automatically detects and displays: Break of Structure (BOS) – Signals continuation of trend Change of Character (CHOCH) – Indicates potential reversal Swing Highs and Lows – Used to define market structure and directional bias Each structural event is clearly marked on the chart, allowing traders to visualize momentu
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indicators
This indicator is very useful for day traders or short term traders. (MT5 version) No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended   Take Profit / Stop Loss   pips for your trade. The indicator will display   Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss   lines for you to easily see if the target is
FREE
MT5 Python Indicator Exporter Free
Joao Paulo Euko
Utilities
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Paid version with 38 indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/58056 I believe that development in PYTHON is easier and simpler
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicators
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
RoundNum for MT5
Koji Kobayashi
Utilities
RoundNum Readme (Traders Club) 特徴： このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの 指数を取引する際に表示するように開発しました。 もちろんメジャー通貨でも表示はされます。 更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは ありません。 XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000 Sub Levelsを5000にしてください。 各パラメータの説明: Number to display lines：表示するライン数を設定します。 Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。 Main Line Color：メインラインの色を設定します。 Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。 Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。 Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。 Sub Line Color：サブラインの色を設定します。 Sub Line Style：サブラインで使用され
FREE
Symbol Switcher MT5
Sopheak Khlot
5 (1)
Indicators
As the suggested, with this indicator you are able to switch from one symbol or timeframe to another in the same single chart. So forget about opening tons of chart on your screen! It's not designed for ICT or SMC trader, but if you are that kind of trader you still can use it. Imagine you have a strategy containing various indicators and settings, on a single chart you can screen the entry opportunity then move to the next symbol or timeframe.  
FREE
MM vwap
Mateusz Makarewicz
4 (1)
Indicators
VWAP (Volume Weighted Average Price) is a technical analysis indicator that shows the average price of an asset, weighted by trading volume, over a specified time period. It is calculated by dividing the total dollar value traded (price × volume) by the total volume. Formula: VWAP =  sum(PRICE*VOLUME)/sum(VOLUME)​ ​ MM vwap have 4 options to set anchor: Month Week Day Session Indicator will be updated in future.
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indicators
This Mt5 Indicator Signals when there is two opposite direction bars engulfed by current bar.  has a recent Exponential Moving Average Cross and past bar was oversold/bought Expert Advisor Available in Comments  Free Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp ; Full Alerts for mt5 terminal , phone , email, print to file, print to journal  Buy Signal ( blue line ) Past ema cross ( set at 30 bars back ) Past bar rsi is oversold ( level 40  ) Engulfing bar closes
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indicators
Description. The basis for the formation of the Renko chart is the price range. If the price goes beyond its limits, the chart shows a box above or below the previous one. As a result, we see price movement without additional "noise" and important support and resistance levels. Features. For use in conjunction with the Expert Advisor, an additional buffer is implemented-a box counter. For convenience and to increase the speed of testing, the user can use the "new box" event, which the indicator
FREE
Support Resistance Dynamic
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicators
The "Support Resistance Dynamic" indicator is a powerful technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed to automatically identify and plot dynamic Support and Resistance zones on price charts. This indicator helps traders easily recognize important price levels, potential reversal points, or breakout areas, thereby enabling more informed trading decisions. 2. Key Features Dynamic S/R Identification : Automatically identifies support and resistance zones based on an advanced Pivo
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicators
Have you ever thought about having a scanner that scans all strategies and shows the buy and sell points for all timeframes of that asset, all at the same time? That's exactly what this scanner does. This scanner is designed to display the buy and sell signals you created in the Rule Plotter: strategy creator without programming and run them within this scanner on various assets and different timeframes. The default strategy for Rule Plotter is only bullish and bearish candles. This means that i
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
4 (1)
Indicators
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
Indicators
Qstick is a way to objectively quantify candlestick analysis and improve the interpretation of candlestick patterns. Qstick was developed by Tushar Chande and published in his book " The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) ". Qstick is built based on a moving average of the difference between the Open and Close prices. The basis of the idea is that the Opening and Closing prices are the heart of candlestick analysis. We strongly recommend the re
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Quarter EMA
Jithin Sajan Sajan
5 (2)
Indicators
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The 5 EMA is plotted in green color ( Lime ). The 14 EMA is plotted in red color ( Red ). The 20 EMA is plotted in blue color ( Blue ). The 200 EMA is plotted in yellow color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is represented by a different color on the chart. Here's a description of each EMA:
FREE
Quintet EMA
Jithin Sajan Sajan
Indicators
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The   5 EMA   is plotted in   green   color ( Lime ). The  14 EMA  is plotted in  red  color ( Red ). The   20 EMA   is plotted in   blue   color ( Blue ). The  200 EMA  is plotted in  black  color ( Black ). The   200 EMA   is plotted in   yellow   color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is
FREE
