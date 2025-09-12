Rsi Divergence Pro Indicator

RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR



Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden.

Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an.

Dieser Indikator kann in Expert Advisors verwendet werden, da er über zugängliche Puffer verfügt.

Liste der Eingaben

__________GENERAL SETTINGS__________

HH LH LL HL anzeigen

Farbe der Linie

Linienstil

Breite der Linie

Hintergrundlinie

Markieren zum Verschieben

Die Fortsetzung der Linie nach rechts

Ausgeblendet in der Objektliste

Vorrang für Mausklick





_______ RSI EINSTELLUNGEN ________

rsi-zeitrahmen

rsi Zeitraum

rsi Überkauft-Level

rsi Überverkauftes Niveau





__________ALERT SETTINGS__________

Warnung zulassen

Benachrichtigung zulassen

E-Mail zulassen



