Rsi Divergence Pro Indicator
- Indikatoren
- Biswarup Banerjee
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 12 September 2025
RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR
Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden.
Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an.
Dieser Indikator kann in Expert Advisors verwendet werden, da er über zugängliche Puffer verfügt.
Liste der Eingaben
__________GENERAL SETTINGS__________
- HH LH LL HL anzeigen
- Farbe der Linie
- Linienstil
- Breite der Linie
- Hintergrundlinie
- Markieren zum Verschieben
- Die Fortsetzung der Linie nach rechts
- Ausgeblendet in der Objektliste
- Vorrang für Mausklick
_______ RSI EINSTELLUNGEN ________
- rsi-zeitrahmen
- rsi Zeitraum
- rsi Überkauft-Level
- rsi Überverkauftes Niveau
__________ALERT SETTINGS__________
- Warnung zulassen
- Benachrichtigung zulassen
- E-Mail zulassen