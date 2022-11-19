MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unterschiedliche Trading-Anforderungen.

Hinweis: Laden Sie die Demoversion des MT4 Local Trade Copier Pro herunter und testen Sie sie auf Ihrem Demokonto hier.

Sie können die MT5-Version hier herunterladen: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Für detaillierte Dokumentation: Vollständige Benutzeranleitung und Eingaben

Funktionen:

Anpassbare Losgröße im Zielkonto, mit Unterstützung für proportionales Kopieren (z. B. fraktionaler Multiplikator: Quell-Los 0.2, Multiplikator 0.5, Ziel-Los 0.1).

Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte im Zielkonto oder Kopieren vom Quellkonto.

Kopieren des Schließens von Trades vom Quell- zum Zielkonto.

Martingale-Kopieren im Zielkonto bei verlustbringenden Trades (z. B. Quell-Los 0.03, Ziel-Los 0.03, nächstes Los 0.06 bei Verlust; oder Ziel-Los 0.02, nächstes Los 0.04 bei Verlust).

Umgekehrtes Kopieren von Trades mit umgekehrtem Stop-Loss und Take-Profit.

Unterstützung für das Kopieren von Symbolen mit Suffixen.

Aktivieren/Deaktivieren von Trade-Kommentaren.

Kopieren, Ändern oder Löschen ausstehender Orders.

Begrenzung der Anzahl offener Transaktionen oder täglich geschlossener Trades im Zielkonto.

Kopieren von Trades von MT4- zu MT5-Konten oder umgekehrt.

Zusätzliche Risikomanagement-Funktionen für verbesserte Kontrolle.

Hinweis: Für optimale Leistung weisen Sie jeder neuen Sitzung eine eindeutige Magic Number zu, um sicherzustellen, dass die Martingale-Logik korrekt funktioniert. Quell- und Zielkonten müssen dieselbe Konfiguration haben, und es wird empfohlen, die Einstellungen als Set-Dateien zu speichern, um Verwirrung zu vermeiden. Standardmäßig setzen Sie die Losgröße des Zielkontos auf 0, um die Losgröße des Quellkontos zu kopieren; andernfalls geben Sie eine benutzerdefinierte Losgröße für das Zielkonto an.

Wichtiger Rat:

Dies ist ein professionelles Trade-Kopier-Tool, kein System zur Gewinnerzielung. Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration Ihren Trading-Anforderungen entspricht:

Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen.

Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationen werden periodisch veröffentlicht. Überprüfen Sie den MQL5-Blog im obigen Dokumentationsabschnitt für die neuesten Empfehlungen.

