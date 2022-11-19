MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unterschiedliche Trading-Anforderungen.

Hinweis: Laden Sie die Demoversion des MT4 Local Trade Copier Pro herunter und testen Sie sie auf Ihrem Demokonto hier.

Sie können die MT5-Version hier herunterladen: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Für detaillierte Dokumentation: Vollständige Benutzeranleitung und Eingaben

Funktionen:

  • Anpassbare Losgröße im Zielkonto, mit Unterstützung für proportionales Kopieren (z. B. fraktionaler Multiplikator: Quell-Los 0.2, Multiplikator 0.5, Ziel-Los 0.1).
  • Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte im Zielkonto oder Kopieren vom Quellkonto.
  • Kopieren des Schließens von Trades vom Quell- zum Zielkonto.
  • Martingale-Kopieren im Zielkonto bei verlustbringenden Trades (z. B. Quell-Los 0.03, Ziel-Los 0.03, nächstes Los 0.06 bei Verlust; oder Ziel-Los 0.02, nächstes Los 0.04 bei Verlust).
  • Umgekehrtes Kopieren von Trades mit umgekehrtem Stop-Loss und Take-Profit.
  • Unterstützung für das Kopieren von Symbolen mit Suffixen.
  • Aktivieren/Deaktivieren von Trade-Kommentaren.
  • Kopieren, Ändern oder Löschen ausstehender Orders.
  • Begrenzung der Anzahl offener Transaktionen oder täglich geschlossener Trades im Zielkonto.
  • Kopieren von Trades von MT4- zu MT5-Konten oder umgekehrt.
  • Zusätzliche Risikomanagement-Funktionen für verbesserte Kontrolle.

Hinweis: Für optimale Leistung weisen Sie jeder neuen Sitzung eine eindeutige Magic Number zu, um sicherzustellen, dass die Martingale-Logik korrekt funktioniert. Quell- und Zielkonten müssen dieselbe Konfiguration haben, und es wird empfohlen, die Einstellungen als Set-Dateien zu speichern, um Verwirrung zu vermeiden. Standardmäßig setzen Sie die Losgröße des Zielkontos auf 0, um die Losgröße des Quellkontos zu kopieren; andernfalls geben Sie eine benutzerdefinierte Losgröße für das Zielkonto an.

Wichtiger Rat:
Dies ist ein professionelles Trade-Kopier-Tool, kein System zur Gewinnerzielung. Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration Ihren Trading-Anforderungen entspricht:

  • Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen.
  • Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationen werden periodisch veröffentlicht. Überprüfen Sie den MQL5-Blog im obigen Dokumentationsabschnitt für die neuesten Empfehlungen.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.


biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Simeon Ojabuno-Matoyeno
38
Simeon Ojabuno-Matoyeno 2024.11.06 17:04 
 

I just had a painful experience with this EA, from what @Biswarup said the Copier stop copying trade when the safeguard percentage drawdown is reached but in my own case after the percentage was reached it closed all open trades, and I just lost USD237. I was not expecting it to close all the trades rather to close few trades to keep it within the drawdown limit. Please look into this.

Beside this the EA is working fine.

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2024.11.06 17:10
Sorry for your inconvenience. I have recently added one input for this close option to be optional. Please take the latest version and set it false
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2024.04.19 16:49
thanks a lot for your support. Please let me know in case you need any assistance in future regarding setup.
Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2024.03.20 02:27
Thank you so much for your feedback.
Moidu Parol
661
Moidu Parol 2024.02.27 18:58 
 

Hi sir, He ea working good. But we forced to use the end time and it's closes at the end time. How I can hold more than 24 hours or more days. Please let me know asap to avoid loosing more.

naveen prabhu
21
naveen prabhu 2024.02.12 16:56 
 

its working great, Martingale option working well. Thanks for faster response...

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

nikos arvanitakis
156
nikos arvanitakis 2023.12.21 22:49 
 

This robot doesn't work unfortunately it's a failure it keeps crashing and puts whatever it wants this I bought it for signal copying after a lost in the change to multiply and it doesn't work I paid them or send me my money back or send me a program that works properly Otherwise you are a fraud and I will report you here

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2023.12.22 05:07
If you have time to get into video call I can show you the proper steps to setup. My telegram pops1990
Gold State
24
Gold State 2023.12.03 05:36 
 

do not waste your money i spent 40 dollars it was a waste the graphic is so bad I'm not going into it this guy is bad news bad bot bad everything

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2023.12.03 07:09
I don't understand what do you mean by graphics here. It is a trade copier. If you have proof something is not working. Please show me that. Among so many features it may happen that something is not working for you for wrong setup. If you follow the setit properly it should work.
Manjunath Suresh Vaidya
766
Manjunath Suresh Vaidya 2023.12.01 14:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
232
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed 2023.06.13 19:37 
 

It's been more than four months since I began raising critical issues and offering suggestions to enhance the EA. Unfortunately, there has been no response or action from the author's side, despite promises of necessary updates,

I had provided feedback in the form of issues and suggestions to be considered, but regrettably, no progress has been made,

In the end, I find myself unable to apply the EA to a real account, and it feels like a waste of time and money to have purchased this EA.

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2023.10.31 04:50
I have provided support multiple times, but if you want the product to be completely changed then it is your own requirement. I cant change the basic functionalities of the EA and rewrite it entirely. what it should do, it does without flaw and I have evidence for that.
Woot Suraphanphithak
1074
Woot Suraphanphithak 2023.05.04 07:46 
 

Good Product, Good Support, Fast Response

L Fiabu
29
L Fiabu 2023.04.25 15:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2023.04.25 16:32
Thank you so much Faibu. I really appreciate your feedback.
Sleepyman18
94
Sleepyman18 2023.04.17 20:39 
 

Great product and great seller! Helped me install the program quickly. Thanks for the help! Definitely a seller you can trust

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2023.04.17 20:42
Thank you so much for your patience. If you face any challenges later please let me know.
adamtraders
347
adamtraders 2023.01.02 19:15 
 

Not long ago I bought the MT4 Local Trade Copier Pro adviser, I am satisfied with the product, but even more pleased with its author, for responsiveness, he goes to the meeting, you can safely ask him if you find a flaw in the product, he always goes to the meeting, a serious and experienced programmer , I advise everyone to buy this copier!

Biswarup Banerjee
39605
Antwort vom Entwickler Biswarup Banerjee 2023.01.02 19:17
Thank you so much sir. I am grateful to your initial testing. A major credit goes to you for improving this product day by day
