Multi-Symbol Expert Advisor für den H1-Zeitrahmen

Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit legen.

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready



Der EA ist für den H1-Zeitrahmen konzipiert und unterstützt die folgenden Symbole:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF

Miracle X wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Marktverhaltens entwickelt und getestet und kombiniert eine regelbasierte Logik mit umfangreichen Schutzfunktionen, um das Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen zu unterstützen.

Warum Miracle X sich auszeichnet

Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert

Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.

2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute

Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.

Lange Backtests können irreführend sein

Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, versagen oft unter Live-Bedingungen. Miracle X konzentriert sich auf die relevante Leistung.

Kernkonzept

Die Strategie konzentriert sich auf:

Kontrollierte Markteintritte

Gesteuertes Engagement pro Symbol und pro Sitzung

Striktes Geld- und Risikomanagement

Mehrere Sicherheitsebenen zum Schutz des Handelskapitals

Der EA basiert nicht auf Martingale-, Grid- oder riskanten Recovery-Techniken.

Alle Trades werden nach vordefinierten Regeln eröffnet und verwaltet.

Backtesting- und Optimierungsunterstützung

Echtzeit-Informationspanel auf dem Chart

Handelsmodi: Hedge / Long-only / Short-only

Benutzerdefinierte Auftragskommentare und Magic Number Identifikation

Feste Losgröße oder prozentuale Losgröße

Risikoberechnung auf Basis von Saldo oder Eigenkapital

Einstellbare Risikoparameter für flexible Kapitalkontrolle

Optionaler Trailing-Stop mit anpassbarer Logik

Gewinn- und Verlustzielkontrollen

Automatische Handelspause mit geplanter Wiederaufnahme nach Erreichen der Ziele

Spread-Filter

Maximale Anzahl von offenen Geschäften

Maximal zulässiges Gesamtlos

Begrenzung der Handelshäufigkeit pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading

Tägliches Verlustlimit

Kontrolle des Equity Drawdown

Automatische Rücksetzung der Tagesstatistik

Schutz des Mindestkapitals

Obergrenzen für den maximalen Aktiengewinn und den Drawdown

Tagesspezifische Handelszeitpläne

Optionaler Sonntagshandel

Automatische Positionsschließung bei Sitzungsende

Optionaler Schutz vor Freitagsschluss

Vollständiger Funktionsumfang Allgemeine KonfigurationGeld-ManagementHandelsmanagementEinstiegsschutzTägliche & Konto-SchutzmaßnahmenSession-SteuerungTesten & Optimieren

Der EA unterstützt die Optimierung durch den Strategietester, was es dem Händler ermöglicht:

Anpassung der Risikoparameter

Feinabstimmung des Session-Timings

Einstellungen an die Bedingungen des Brokers anpassen

Die Leistung hängt von folgenden Faktoren ab:

Broker-Ausführung

Spread und Kommission

VPS-Qualität

Marktbedingungen

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Angemessene Risikoeinstellungen werden dringend empfohlen

Testen Sie vor dem Live-Handel immer ein Demokonto

Wichtige Hinweise