Miracle X
- Experten
- Raphael Schwietering
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Multi-Symbol Expert Advisor für den H1-Zeitrahmen
Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit legen.
Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready
Der EA ist für den H1-Zeitrahmen konzipiert und unterstützt die folgenden Symbole:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF
Miracle X wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Marktverhaltens entwickelt und getestet und kombiniert eine regelbasierte Logik mit umfangreichen Schutzfunktionen, um das Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen zu unterstützen.Warum Miracle X sich auszeichnet
Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert
Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.
2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute
Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.
Lange Backtests können irreführend sein
Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, versagen oft unter Live-Bedingungen. Miracle X konzentriert sich auf die relevante Leistung.
Die Strategie konzentriert sich auf:
-
Kontrollierte Markteintritte
-
Gesteuertes Engagement pro Symbol und pro Sitzung
-
Striktes Geld- und Risikomanagement
-
Mehrere Sicherheitsebenen zum Schutz des Handelskapitals
Der EA basiert nicht auf Martingale-, Grid- oder riskanten Recovery-Techniken.
Alle Trades werden nach vordefinierten Regeln eröffnet und verwaltet.
-
Backtesting- und Optimierungsunterstützung
-
Echtzeit-Informationspanel auf dem Chart
-
Handelsmodi: Hedge / Long-only / Short-only
-
Benutzerdefinierte Auftragskommentare und Magic Number Identifikation
-
Feste Losgröße oder prozentuale Losgröße
-
Risikoberechnung auf Basis von Saldo oder Eigenkapital
-
Einstellbare Risikoparameter für flexible Kapitalkontrolle
-
Optionaler Trailing-Stop mit anpassbarer Logik
-
Gewinn- und Verlustzielkontrollen
-
Automatische Handelspause mit geplanter Wiederaufnahme nach Erreichen der Ziele
-
Spread-Filter
-
Maximale Anzahl von offenen Geschäften
-
Maximal zulässiges Gesamtlos
-
Begrenzung der Handelshäufigkeit pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading
-
Tägliches Verlustlimit
-
Kontrolle des Equity Drawdown
-
Automatische Rücksetzung der Tagesstatistik
-
Schutz des Mindestkapitals
-
Obergrenzen für den maximalen Aktiengewinn und den Drawdown
-
Tagesspezifische Handelszeitpläne
-
Optionaler Sonntagshandel
-
Automatische Positionsschließung bei Sitzungsende
-
Optionaler Schutz vor Freitagsschluss
Der EA unterstützt die Optimierung durch den Strategietester, was es dem Händler ermöglicht:
-
Anpassung der Risikoparameter
-
Feinabstimmung des Session-Timings
-
Einstellungen an die Bedingungen des Brokers anpassen
Die Leistung hängt von folgenden Faktoren ab:
-
Broker-Ausführung
-
Spread und Kommission
-
VPS-Qualität
-
Marktbedingungen
-
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
-
Angemessene Risikoeinstellungen werden dringend empfohlen
-
Testen Sie vor dem Live-Handel immer ein Demokonto