Miracle X

Multi-Symbol Expert Advisor für den H1-Zeitrahmen

Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit legen.

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready

Der EA ist für den H1-Zeitrahmen konzipiert und unterstützt die folgenden Symbole:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF

Miracle X wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Marktverhaltens entwickelt und getestet und kombiniert eine regelbasierte Logik mit umfangreichen Schutzfunktionen, um das Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen zu unterstützen.

Warum Miracle X sich auszeichnet

Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert
Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.

2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute
Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.

Lange Backtests können irreführend sein
Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, versagen oft unter Live-Bedingungen. Miracle X konzentriert sich auf die relevante Leistung.

Kernkonzept

Die Strategie konzentriert sich auf:

  • Kontrollierte Markteintritte

  • Gesteuertes Engagement pro Symbol und pro Sitzung

  • Striktes Geld- und Risikomanagement

  • Mehrere Sicherheitsebenen zum Schutz des Handelskapitals

Der EA basiert nicht auf Martingale-, Grid- oder riskanten Recovery-Techniken.
Alle Trades werden nach vordefinierten Regeln eröffnet und verwaltet.

Vollständiger Funktionsumfang Allgemeine Konfiguration

  • Backtesting- und Optimierungsunterstützung

  • Echtzeit-Informationspanel auf dem Chart

  • Handelsmodi: Hedge / Long-only / Short-only

  • Benutzerdefinierte Auftragskommentare und Magic Number Identifikation

Geld-Management

  • Feste Losgröße oder prozentuale Losgröße

  • Risikoberechnung auf Basis von Saldo oder Eigenkapital

  • Einstellbare Risikoparameter für flexible Kapitalkontrolle

Handelsmanagement

  • Optionaler Trailing-Stop mit anpassbarer Logik

  • Gewinn- und Verlustzielkontrollen

  • Automatische Handelspause mit geplanter Wiederaufnahme nach Erreichen der Ziele

Einstiegsschutz

  • Spread-Filter

  • Maximale Anzahl von offenen Geschäften

  • Maximal zulässiges Gesamtlos

  • Begrenzung der Handelshäufigkeit pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading

Tägliche & Konto-Schutzmaßnahmen

  • Tägliches Verlustlimit

  • Kontrolle des Equity Drawdown

  • Automatische Rücksetzung der Tagesstatistik

  • Schutz des Mindestkapitals

  • Obergrenzen für den maximalen Aktiengewinn und den Drawdown

Session-Steuerung

  • Tagesspezifische Handelszeitpläne

  • Optionaler Sonntagshandel

  • Automatische Positionsschließung bei Sitzungsende

  • Optionaler Schutz vor Freitagsschluss

Testen & Optimieren

Der EA unterstützt die Optimierung durch den Strategietester, was es dem Händler ermöglicht:

  • Anpassung der Risikoparameter

  • Feinabstimmung des Session-Timings

  • Einstellungen an die Bedingungen des Brokers anpassen

Die Leistung hängt von folgenden Faktoren ab:

  • Broker-Ausführung

  • Spread und Kommission

  • VPS-Qualität

  • Marktbedingungen

Wichtige Hinweise

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

  • Angemessene Risikoeinstellungen werden dringend empfohlen

  • Testen Sie vor dem Live-Handel immer ein Demokonto

