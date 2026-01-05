STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher
- Experten
- Wiseman Ntuli
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
STC EA Hybrid PRO ist ein Premium MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Trends bei XAUUSD (Gold) und BTCUSD zu erkennen. Er verwendet eine Kombination aus EMA, ADX und ATR, um die Marktrichtung zu erkennen und platziert automatisch schwebende BuyStop- und SellStop-Orders.
Dieser EA ist marktgeschützt mit:
-
Demo-Testversion (7 Tage)
-
Abo-Lizenz (1 / 3 / 6 / 12 Monate)
-
Kontobindung (1 Konto pro Lizenz)
Hauptmerkmale:
-
Automatische Trenderkennung mittels EMA, ADX, ATR
-
Pending BuyStop / SellStop Platzierung
-
Feste oder einstellbare Losgröße
-
Konfigurierbare ATR-Multiplikatoren für Einstieg, SL und TP
-
Multi-Symbol-Überprüfung (XAUUSD, BTCUSD)
-
Automatisches Timer-Scanning mit einstellbarem Intervall
-
Professionelles Wasserzeichen und Panel für den Lizenzstatus
-
Funktioniert nur auf gültigen MQL5 Market Konten
Tabelle der Eingänge:
|Eingabe Name
|Beschreibung
|Standard
|BasisSymbole
|Zu handelnde Symbole
|XAUUSD,BTCUSD
|MagischeZahl
|EA magische Zahl
|20251226
|FestgelegterLot
|Losgröße
|0.02
|FastEMA
|Schnelle EMA-Periode
|50
|LangsamEMA
|Langsame EMA-Periode
|200
|ADX_Periode
|ADX-Zeitraum
|14
|ADX_Min
|Minimaler ADX für den Handel
|25.0
|ATR_Zeitraum
|ATR-Periode für Berechnungen
|14
|Einstieg_ATR_Mult
|ATR-Multiplikator für die Eingabe
|0.8
|SL_ATR_Mult
|ATR-Multiplikator für Stop Loss
|1.5
|TP_ATR_Mult
|ATR-Multiplikator für Take Profit
|3.0
|ScanIntervalSec
|Timer-Intervall in Sekunden
|5
4️⃣ Empfohlener Broker / Einstellungen
-
Am besten auf XAUUSD (M1/M5/M15) und BTCUSD (M15/H1)
-
Verwendung mit Standard-Konto-Hebel 1:100+
-
Funktioniert auf Real- und Demokonten (Demo läuft nach 7 Tagen ab)