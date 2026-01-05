STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher

STC EA Hybrid PRO ist ein Premium MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Trends bei XAUUSD (Gold) und BTCUSD zu erkennen. Er verwendet eine Kombination aus EMA, ADX und ATR, um die Marktrichtung zu erkennen und platziert automatisch schwebende BuyStop- und SellStop-Orders.

Dieser EA ist marktgeschützt mit:

Demo-Testversion (7 Tage)

Abo-Lizenz (1 / 3 / 6 / 12 Monate)

Kontobindung (1 Konto pro Lizenz)

Hauptmerkmale:

Automatische Trenderkennung mittels EMA, ADX, ATR

Pending BuyStop / SellStop Platzierung

Feste oder einstellbare Losgröße

Konfigurierbare ATR-Multiplikatoren für Einstieg, SL und TP

Multi-Symbol-Überprüfung (XAUUSD, BTCUSD)

Automatisches Timer-Scanning mit einstellbarem Intervall

Professionelles Wasserzeichen und Panel für den Lizenzstatus

Funktioniert nur auf gültigen MQL5 Market Konten

Tabelle der Eingänge:

Eingabe Name Beschreibung Standard BasisSymbole Zu handelnde Symbole XAUUSD,BTCUSD MagischeZahl EA magische Zahl 20251226 FestgelegterLot Losgröße 0.02 FastEMA Schnelle EMA-Periode 50 LangsamEMA Langsame EMA-Periode 200 ADX_Periode ADX-Zeitraum 14 ADX_Min Minimaler ADX für den Handel 25.0 ATR_Zeitraum ATR-Periode für Berechnungen 14 Einstieg_ATR_Mult ATR-Multiplikator für die Eingabe 0.8 SL_ATR_Mult ATR-Multiplikator für Stop Loss 1.5 TP_ATR_Mult ATR-Multiplikator für Take Profit 3.0 ScanIntervalSec Timer-Intervall in Sekunden 5

4️⃣ Empfohlener Broker / Einstellungen