STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher

STC EA Hybrid PRO ist ein Premium MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Trends bei XAUUSD (Gold) und BTCUSD zu erkennen. Er verwendet eine Kombination aus EMA, ADX und ATR, um die Marktrichtung zu erkennen und platziert automatisch schwebende BuyStop- und SellStop-Orders.

Dieser EA ist marktgeschützt mit:

  • Demo-Testversion (7 Tage)

  • Abo-Lizenz (1 / 3 / 6 / 12 Monate)

  • Kontobindung (1 Konto pro Lizenz)

Hauptmerkmale:

  • Automatische Trenderkennung mittels EMA, ADX, ATR

  • Pending BuyStop / SellStop Platzierung

  • Feste oder einstellbare Losgröße

  • Konfigurierbare ATR-Multiplikatoren für Einstieg, SL und TP

  • Multi-Symbol-Überprüfung (XAUUSD, BTCUSD)

  • Automatisches Timer-Scanning mit einstellbarem Intervall

  • Professionelles Wasserzeichen und Panel für den Lizenzstatus

  • Funktioniert nur auf gültigen MQL5 Market Konten

Tabelle der Eingänge:

Eingabe Name Beschreibung Standard
BasisSymbole Zu handelnde Symbole XAUUSD,BTCUSD
MagischeZahl EA magische Zahl 20251226
FestgelegterLot Losgröße 0.02
FastEMA Schnelle EMA-Periode 50
LangsamEMA Langsame EMA-Periode 200
ADX_Periode ADX-Zeitraum 14
ADX_Min Minimaler ADX für den Handel 25.0
ATR_Zeitraum ATR-Periode für Berechnungen 14
Einstieg_ATR_Mult ATR-Multiplikator für die Eingabe 0.8
SL_ATR_Mult ATR-Multiplikator für Stop Loss 1.5
TP_ATR_Mult ATR-Multiplikator für Take Profit 3.0
ScanIntervalSec Timer-Intervall in Sekunden 5

4️⃣ Empfohlener Broker / Einstellungen

  • Am besten auf XAUUSD (M1/M5/M15) und BTCUSD (M15/H1)

  • Verwendung mit Standard-Konto-Hebel 1:100+

  • Funktioniert auf Real- und Demokonten (Demo läuft nach 7 Tagen ab)


