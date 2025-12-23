Diamond Pro XAUUSD

Diamond Pro EA ist ein erstklassiges automatisches Handelssystem, das fürXAUUSD (Gold/USD) auf dem 1-Stunden-Chart entwickelt wurde. Wie ein Meistergemologe poliert es rohe Marktvolatilität in makellose Chancen, indem es1 Jahr Backtesting und diamanthartes Risikomanagement nutzt. Ganz gleich, ob Sie Ihr Portfolio verfeinern oder sich durch die Herausforderungen der Prop-Firma kämpfen, Diamond Pro EA liefert die Klarheit und Disziplin, um den wahren Wert von Gold zu erschließen.

Hauptmerkmale von Diamond Pro EA

XAUUSD H1-Erfahrung Präzise abgestimmt auf die einzigartige Volatilität, die Liquiditätszyklen und die makroökonomischen Katalysatoren von Gold.

Gedeiht sowohl in Trendaufschwüngen als auch in Konsolidierungsphasen. 1-Jahres-Backtest mit Drucktest Bewährt bis 2024-2025, einschließlich des Anstiegs des Goldpreises auf Rekordhöhen und Korrekturen.

Transparente Performance: geringe Drawdowns, konsistentes Risiko-Ertrags-Verhältnis und adaptive Strategiewechsel. Prop Firm zertifiziert Einhaltung von 5%-10% Drawdown-Limits und Tagesverlustregeln.

Vermeidet übermäßiges Leveraging und nachrichtenbedingte Abweichungen, um finanzierte Konten zu schützen. Vielschichtige Strategien Trendschneider : Nutzt das anhaltende Momentum mit gleitenden Durchschnitten und ADX aus.

Volatilitäts-Skulptur: Zielt auf Umkehrungen mit Bollinger Bands und RSI-Extremen. Unzerbrechliches Risikomanagement Festes Lot, prozentuales Risiko oder festes $-Risiko : Passen Sie das Risiko an Ihre Ziele an.

Automatische Skalierung: Passt die Losgrößen an das Wachstum Ihres Kontos an und bewahrt Ihr Kapital bei Drawdowns. Verstärkte Schutzmechanismen Spread-Filter : Blockiert Trades während erratischer Spreads, wie sie in den volatilen Stunden des Goldhandels üblich sind.

Positions-Limits : Begrenzt offene Trades und die Gesamtmenge der Lots, um ein Überengagement zu verhindern.

Aktien-Schutzmechanismus: Friert den Handel ein, wenn der Aktienkurs unter eine benutzerdefinierte Untergrenze sinkt. Punktgenaue Ausführung Anpassbare Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stops (in Pips oder Kursbewegungen).

Tägliche Gewinn-/Verlustziele, um Gewinne zu sichern und für neue Setups zurückzusetzen. Zeitoptimierte Sitzungen Handeln Sie während Zeitfenstern mit hoher Liquidität (z. B. Überschneidungen zwischen London und New York).

Automatisches Schließen von Positionen vor dem Freitagsschluss, um Wochenendlücken zu vermeiden. Kristallklares Dashboard Überwachen Sie Echtzeit-Statistiken: Saldo, Eigenkapital, Marge, offene Geschäfte und Sitzungs-GuV.

Historische Protokolle zur Überprüfung der Leistung und Verfeinerung der Strategien.

Wie Diamond Pro EA funktioniert

Signalverfeinerung: Analysiert die XAUUSD-H1-Kursentwicklung auf Trendbestätigungen oder Umkehrmuster.

Filtert Rauschen durch Volumenanalyse und Divergenzerfassung. Diamond-Prüfung vor dem Handel: Überprüft Spreads, Kontokapital und die Einhaltung der Prop-Firm-Regeln.

Überspringt Trades, die Risikoschwellen oder Drawdown-Limits verletzen. Makellose Ausführung: Eröffnet Trades mit berechneten Losgrößen und vordefinierten SL/TP.

Aktiviert Trailing-Stops, um Gewinne bei starken Trends zu sichern.

Schließt Positionen bei Tageszielen oder Sitzungsende. Kontinuierliche Brillanz: Live-Updates auf dem Dashboard mit Echtzeit-Metriken und Strategieeinblicken.

Archivierung der Handelshistorie zur laufenden Optimierung.

Warum Diamond Pro EA anders ist

Goldfokussierte Meisterschaft : Ausschließlich für den Rhythmus des XAUUSD entwickelt.

Prop Firm Ready : Entwickelt, um Bewertungen mit regelkonformer Disziplin zu bestehen.

1 Jahr bewährter Vorsprung : Getestet durch die Goldrallye 2023 und die Korrekturen 2024.

Keine emotionalen Schwächen : Vollständig automatisiert, keine menschliche Voreingenommenheit.

Sofortiges Glänzen: Einfache Installation - keine Kodierung oder manuelle Anpassung.

Der neue beste Freund Ihres Portfolios

Ganz gleich, ob Sie mit einem Privatkonto Gewinne erzielen oder Ihre Fähigkeiten für eine finanzierte Herausforderung aufpolieren wollen,Diamond Pro EA gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand , um beständige Gewinne aus XAUUSD H1 zu erzielen. Mit einer 1-Jahres-Erfolgsbilanz und erstklassigen Risikokontrollen ist es an der Zeit, die Volatilität von Gold in einen dauerhaften Wert zu verwandeln.



