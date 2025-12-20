Supergold XAUUSD h1

Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit SuperGold

Treten Sie ein in die Zukunft des Handels mit SuperGold, dem revolutionären Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse zu liefern, Gewinne zu sichern und Ihnen zu helfen, die Märkte zu dominieren. SuperGold wurde mit modernster Technologie und KI-gesteuerten Strategien entwickelt und ist der ultimative Begleiter für Trader, die erfolgreich sein wollen, egal ob auf persönlichen Konten oder bei den Herausforderungen von Prop Firms.

Warum SuperGold wählen?

SuperGold ist nicht nur ein EA; es ist ein Handelskraftwerk. Mit fortschrittlichen Markteintrittsstrategien, eingebautem Risikoschutz und einem Design, das für reale Marktbedingungen optimiert ist, gewährleistet dieser EA Präzision und Sicherheit bei jedem Handel. Jede Position ist mit einem harten Stop-Loss abgesichert, so dass Sie auch in volatilen Märkten sicher handeln können.

Gebaut für Exzellenz

Mit 4 Jahren rigorosem Backtesting bei 99% Modellierungsqualität hat sich SuperGold als eines der zuverlässigsten Handelssysteme auf dem Markt bewährt. Vollständig optimiert für 4- und 5-stellige Broker, ist es so konzipiert, dass es in jeder Handelsumgebung gedeiht.

Prop Firm Ready - Ihr Ticket zum finanzierten Erfolg

SuperGold wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und bietet fortschrittlichen Drawdown- und Eigenkapitalschutz, der die Einhaltung der strengen Handelsregeln gewährleistet. Erobern Sie die Konkurrenz und sichern Sie sich mühelos finanzierte Konten.

Erreichen Sie mit Ihrem Handel neue Höhen

Testen Sie SuperGold auf einem Demokonto, um seine unübertroffenen Fähigkeiten zu erleben. Mit seinen Funktionen zur Minimierung von Risiken und Maximierung von Chancen ist SuperGold der ideale EA für Händler, die ihr Trading-Spiel verbessern möchten.

Wichtige Handelsinformationen

  • Arbeitssymbol: XAUUSD (GOLD)
  • Zeitrahmen: H1

SuperGold Eigenschaften

  • KI-verstärkte Leistung: Verwendet mehrere Strategien, die mit künstlicher Intelligenz perfektioniert wurden.
  • Risikomanagement: Jeder Handel ist mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit versehen.
  • Einstiegsschutz:
    • Spread-Filter
    • Maximal offene Positionen
    • Max. offene Lots
    • Maximale Positionen pro Bar
  • Konto-Schutzmaßnahmen:
    • Maximaler täglicher Verlustschutz - stoppt den Handel, um ein Überschreiten der täglichen Limits zu vermeiden (einschließlich Reset Time).
    • Maximaler täglicher Drawdown-Schutz in %.
    • Minimum und Maximum Equity Protection - automatisches Schließen von Trades und Anhalten des EA, wenn die Limits erreicht werden.
    • Minimum Equity Drawdown % Schutz.
  • Echtzeit-Infos: Infopanel zeigt wichtige Handelskennzahlen an.
  • Optimierte Logik: Fortschrittliche Ein- und Ausstiegsstrategien gewährleisten Präzision und Rentabilität.
  • Plug-and-Play-Einrichtung: Dank der einfachen Installation können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Handel beginnen.
  • Gewinn/Verlust-Ziel: Legen Sie fest, dass der EA alle Trades schließt, wenn der Gewinn/Verlust für den Rest des Tages erreicht wird und mit dem definierten Startdatum beginnt.

Warum Trader SuperGold lieben

  • Bewährte Leistung: Backtested seit 4 Jahren mit höchster Genauigkeit.
  • Kompatibel mit Prop-Firmen: Maßgeschneidert, um strenge Finanzierungsanforderungen zu erfüllen.
  • Sofort einsatzbereit: Vollständig kalibriert für Live-Marktbedingungen - keine Optimierung erforderlich.
  • Universelle Broker-Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit 4- und 5-stelligen Brokern.

Empfehlungen für beste Ergebnisse

  • Beginnen Sie mit einem Demo- oder Cent-Konto, um sich mit dem EA vertraut zu machen.
  • Verwenden Sie einen VPS oder einen Server mit niedriger Latenz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Wählen Sie einen Broker, der niedrige Spreads, minimale Kommissionen und eine schnelle Ausführung bietet.
  • Handeln Sie immer verantwortungsbewusst, da vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

SuperGold: Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht. Ihre Reise zum Handelserfolg beginnt jetzt!


Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Recover PRO
Nkululeko Bongokuhle Maseko
Experten
Recover PRO ist ein fortschrittliches Trend- und Erholungssystem. Es wurde entwickelt, um die Wiederherstellung von Verlustgeschäften zu versuchen. Jeder Wiederherstellungsversuch zielt darauf ab, ein ausgeglichenes Ergebnis oder kleine Gewinne zu erzielen, und diese Werte können vom Benutzer angepasst werden. Der Benutzer hat eine Menge Kontrolle über das, was der EA tut. Dies sind die Funktionen, die der EA mitbringt: Funktionen: Der EA kann auf mehreren Charts laufen und eröffnet Trades für d
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experten
ReversiLot ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelswerkzeug auf der MetaTrader 5-Plattform, das für professionelle Händler und Investoren entwickelt wurde. Dieser Berater basiert auf einer Geldmanagementstrategie nach Martingale und kann sich an die Marktbedingungen anpassen. Hauptmerkmale: Dynamisches Lot-Management: Die anfängliche Losgröße wird auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes der Einlage berechnet. Die Möglichkeit, die Losgröße durch Multiplikation nach jedem Verlustgeschäf
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Experten
Produktbeschreibung Trend Sentry Pro ist ein anspruchsvoller, vollautomatisierter Long-Only Expert Advisor (EA), der mithilfe eines fortschrittlichen Trendlinien-Indikators Aufwärtstrends nutzt. Der EA eröffnet Kaufpositionen, wenn der Preis oberhalb der Trendlinie schließt, was einen bestätigten Aufwärtstrend signalisiert. Er schließt Positionen, wenn der Preis unter die Trendlinie fällt, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Diese Strategie ermöglicht es Trend Sentry Pro , Aufwärtsbewegu
TDI Roacher Ultimate Smart MM
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
[SATZ FÜR EURUSD H1] [ BLOG] [GBPUSD SATZ] TDI ROACHER ULTIMATE - Smart Money Management Edition Der EA geboren aus tausenden von Stunden Kampf gegen die Märkte EINFÜHRUNGSPREIS: $299.99 | ENDPREIS: $1,300 Aktuelle Stufe 1: Exemplare 1-100 | Nächster Preissprung: $499 bei 100 Verkäufen [Live-Signal kommt bald] | Die Geschichte hinter TDI ROACHER ULTIMATE Es begann mit dem Scheitern. Unser Entwicklungsteam verbrachte 18 Monate damit, Händler - gute Händler - zu beobachten, die Konten nicht wegen
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
