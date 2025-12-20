Supergold XAUUSD h1

Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit SuperGold

Treten Sie ein in die Zukunft des Handels mit SuperGold, dem revolutionären Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse zu liefern, Gewinne zu sichern und Ihnen zu helfen, die Märkte zu dominieren. SuperGold wurde mit modernster Technologie und KI-gesteuerten Strategien entwickelt und ist der ultimative Begleiter für Trader, die erfolgreich sein wollen, egal ob auf persönlichen Konten oder bei den Herausforderungen von Prop Firms.

Warum SuperGold wählen?

SuperGold ist nicht nur ein EA; es ist ein Handelskraftwerk. Mit fortschrittlichen Markteintrittsstrategien, eingebautem Risikoschutz und einem Design, das für reale Marktbedingungen optimiert ist, gewährleistet dieser EA Präzision und Sicherheit bei jedem Handel. Jede Position ist mit einem harten Stop-Loss abgesichert, so dass Sie auch in volatilen Märkten sicher handeln können.

Gebaut für Exzellenz

Mit 4 Jahren rigorosem Backtesting bei 99% Modellierungsqualität hat sich SuperGold als eines der zuverlässigsten Handelssysteme auf dem Markt bewährt. Vollständig optimiert für 4- und 5-stellige Broker, ist es so konzipiert, dass es in jeder Handelsumgebung gedeiht.

Prop Firm Ready - Ihr Ticket zum finanzierten Erfolg

SuperGold wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und bietet fortschrittlichen Drawdown- und Eigenkapitalschutz, der die Einhaltung der strengen Handelsregeln gewährleistet. Erobern Sie die Konkurrenz und sichern Sie sich mühelos finanzierte Konten.

Erreichen Sie mit Ihrem Handel neue Höhen

Testen Sie SuperGold auf einem Demokonto, um seine unübertroffenen Fähigkeiten zu erleben. Mit seinen Funktionen zur Minimierung von Risiken und Maximierung von Chancen ist SuperGold der ideale EA für Händler, die ihr Trading-Spiel verbessern möchten.

Wichtige Handelsinformationen

Arbeitssymbol: XAUUSD (GOLD)

XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: H1

SuperGold Eigenschaften

KI-verstärkte Leistung: Verwendet mehrere Strategien, die mit künstlicher Intelligenz perfektioniert wurden.

Verwendet mehrere Strategien, die mit künstlicher Intelligenz perfektioniert wurden. Risikomanagement: Jeder Handel ist mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit versehen.

Jeder Handel ist mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Einstiegsschutz : Spread-Filter Maximal offene Positionen Max. offene Lots Maximale Positionen pro Bar

: Konto-Schutzmaßnahmen : Maximaler täglicher Verlustschutz - stoppt den Handel, um ein Überschreiten der täglichen Limits zu vermeiden (einschließlich Reset Time). Maximaler täglicher Drawdown-Schutz in %. Minimum und Maximum Equity Protection - automatisches Schließen von Trades und Anhalten des EA, wenn die Limits erreicht werden. Minimum Equity Drawdown % Schutz.

: Echtzeit-Infos: Infopanel zeigt wichtige Handelskennzahlen an.

Infopanel zeigt wichtige Handelskennzahlen an. Optimierte Logik: Fortschrittliche Ein- und Ausstiegsstrategien gewährleisten Präzision und Rentabilität.

Fortschrittliche Ein- und Ausstiegsstrategien gewährleisten Präzision und Rentabilität. Plug-and-Play-Einrichtung: Dank der einfachen Installation können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Handel beginnen.

Dank der einfachen Installation können Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Handel beginnen. Gewinn/Verlust-Ziel: Legen Sie fest, dass der EA alle Trades schließt, wenn der Gewinn/Verlust für den Rest des Tages erreicht wird und mit dem definierten Startdatum beginnt.

Warum Trader SuperGold lieben

Bewährte Leistung: Backtested seit 4 Jahren mit höchster Genauigkeit.

Backtested seit 4 Jahren mit höchster Genauigkeit. Kompatibel mit Prop-Firmen: Maßgeschneidert, um strenge Finanzierungsanforderungen zu erfüllen.

Maßgeschneidert, um strenge Finanzierungsanforderungen zu erfüllen. Sofort einsatzbereit: Vollständig kalibriert für Live-Marktbedingungen - keine Optimierung erforderlich.

Vollständig kalibriert für Live-Marktbedingungen - keine Optimierung erforderlich. Universelle Broker-Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit 4- und 5-stelligen Brokern.

Empfehlungen für beste Ergebnisse

Beginnen Sie mit einem Demo- oder Cent-Konto, um sich mit dem EA vertraut zu machen.

Verwenden Sie einen VPS oder einen Server mit niedriger Latenz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Wählen Sie einen Broker, der niedrige Spreads, minimale Kommissionen und eine schnelle Ausführung bietet.

Handeln Sie immer verantwortungsbewusst, da vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

SuperGold: Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht. Ihre Reise zum Handelserfolg beginnt jetzt!



