Oktagon Ultra XAUUSD h1

Oktagon Ultra - Intelligente Präzision bei XAUUSD H1

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready

Oktagon Ultra ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAUUSD H1 mit unübertroffener Präzision und adaptiver Intelligenz entwickelt wurde. Oktagon Ultra wurde entwickelt, um die aktuellen Marktbedingungen zu dominieren, und kombiniert eine robuste Risikokontrolle mit einer hochmodernen Strategielogik - perfekt für Einzelhändler und Prop-Firmen-Herausforderungen.

Jeder Handel hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit

. Keine Ausnahmen - jeder Handel ist durch ein intelligentes Risikomanagement vollständig geschützt.

Zwei Jahre reale Marktperformance (2024 bis heute)

Optimiert für den heutigen Goldmarkt. Oktagon Ultra ignoriert überholte Muster und konzentriert sich auf die aktuellen Bedingungen.

Entwickelt für den Live-Handel, nicht für Backtest-Illusionen

EAs mit jahrzehntelangen Tests versagen oft im heutigen Markt. Oktagon Ultra bietet Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit in Echtzeit.

Stresstest für extreme Marktvolatilität

Bewährte Leistung bei plötzlichen Ausschlägen, sich ausweitenden Spreads und Nachrichtenereignissen.

Prop firm-ready

Entwickelt mit integrierten Schutzeinstellungen, um die meisten Regeln für Finanzierungsprogramme zu erfüllen, einschließlich Maximaldrawdown und Aktienkontrollen.

Beschleunigter Backtest-Modus

Optionales Live-Infopanel

Modi "Hedge", "Long-only" oder "Short-only

Benutzerdefinierte Auftragskommentare und einzigartige Magic Number

Festes Lot oder prozentualer Handel

Risiko nach Saldo oder Eigenkapital

Benutzerdefiniertes Risiko und Losgröße für jeden Handelsplan

SL und TP für jeden Handel

Ziel-Gewinn/Verlust-Limits mit automatischem Neustart

Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Einstiege

Maximale Positionen, Lots und Eingaben pro Kerze

Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits

Schutz vor Aktienunter- und -obergrenzen

Automatisches Zurücksetzen und Handelsstopps basierend auf Ihren Regeln

Benutzerdefinierte Handelssitzungen pro Wochentag

Optionale Handelsschließung an Freitagen oder bei Sitzungsende

Sonntagshandel umschaltbar

Broker: Jeder Broker mit engen Spreads (empfohlen: IC Markets)

Mindesteinlage: $500 (bei einem Hebel von 1:500)

Empfohlene Einzahlung: $1000 (bei einem Hebel von 1:500)

Hebelwirkung: Mindestens 1:100 - idealerweise 1:500

Kontotyp: Muss Hedging unterstützen

VPS: Erforderlich für ununterbrochenen 24/7-Handel

