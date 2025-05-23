Oktagon Ultra XAUUSD h1
- Experten
- Raphael Schwietering
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready
Oktagon Ultra ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAUUSD H1 mit unübertroffener Präzision und adaptiver Intelligenz entwickelt wurde. Oktagon Ultra wurde entwickelt, um die aktuellen Marktbedingungen zu dominieren, und kombiniert eine robuste Risikokontrolle mit einer hochmodernen Strategielogik - perfekt für Einzelhändler und Prop-Firmen-Herausforderungen.Warum Oktagon Ultra überragend ist
Jeder Handel hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit
. Keine Ausnahmen - jeder Handel ist durch ein intelligentes Risikomanagement vollständig geschützt.
Zwei Jahre reale Marktperformance (2024 bis heute)
Optimiert für den heutigen Goldmarkt. Oktagon Ultra ignoriert überholte Muster und konzentriert sich auf die aktuellen Bedingungen.
Entwickelt für den Live-Handel, nicht für Backtest-Illusionen
EAs mit jahrzehntelangen Tests versagen oft im heutigen Markt. Oktagon Ultra bietet Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit in Echtzeit.
Stresstest für extreme Marktvolatilität
Bewährte Leistung bei plötzlichen Ausschlägen, sich ausweitenden Spreads und Nachrichtenereignissen.
Prop firm-ready
Entwickelt mit integrierten Schutzeinstellungen, um die meisten Regeln für Finanzierungsprogramme zu erfüllen, einschließlich Maximaldrawdown und Aktienkontrollen.
Beschleunigter Backtest-Modus
Optionales Live-Infopanel
Modi "Hedge", "Long-only" oder "Short-only
Benutzerdefinierte Auftragskommentare und einzigartige Magic Number
Festes Lot oder prozentualer Handel
Risiko nach Saldo oder Eigenkapital
Benutzerdefiniertes Risiko und Losgröße für jeden Handelsplan
SL und TP für jeden Handel
Ziel-Gewinn/Verlust-Limits mit automatischem Neustart
Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Einstiege
Maximale Positionen, Lots und Eingaben pro Kerze
Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits
Schutz vor Aktienunter- und -obergrenzen
Automatisches Zurücksetzen und Handelsstopps basierend auf Ihren Regeln
Benutzerdefinierte Handelssitzungen pro Wochentag
Optionale Handelsschließung an Freitagen oder bei Sitzungsende
Sonntagshandel umschaltbar
Broker: Jeder Broker mit engen Spreads (empfohlen: IC Markets)
Mindesteinlage: $500 (bei einem Hebel von 1:500)
Empfohlene Einzahlung: $1000 (bei einem Hebel von 1:500)
Hebelwirkung: Mindestens 1:100 - idealerweise 1:500
Kontotyp: Muss Hedging unterstützen
VPS: Erforderlich für ununterbrochenen 24/7-Handel
Excellent opens many positions of which 70/80% in win and those in lost are acceptable since it operates with stoploss and takeprofit practically equal and therefore on about ten operations a day taking into account that the 2-3 in loss are compensated by 2-3 won it is as if it made 4-5 operations all in winning. Used with high leverage and appropriate percentage risks it is extremely profitable. Compliments to Raphael