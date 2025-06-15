Gladiator Pro XAUUSD h1
- Experten
- Raphael Schwietering
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Gladiator Pro - Expert Advisor für XAUUSD H1
Gladiator Pro ist ein Handelssystem, das für das XAUUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es wurde für eine hohe Leistung in aktuellen Marktumgebungen entwickelt und gründlich getestet, wobei zwei Jahre aktueller Daten von 2024 bis heute verwendet wurden. Im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete historische Tests stützen, ist Gladiator Pro stressgetestet und für die Bedingungen optimiert, denen Händler heute ausgesetzt sind.
Jeder Handel wird mit einem Stop-Loss und Take-Profit ausgeführt, um eine strenge Risikokontrolle zu gewährleisten. Der EA enthält außerdem tägliche Verlustlimits, einen Aktienschutz und mehrere Filter, um das Handelsrisiko intelligent zu verwalten. Er unterbricht den Handel automatisch und nimmt ihn wieder auf, wenn die täglichen Gewinn- oder Verlustziele erreicht sind.
Hauptmerkmale:
Allgemeine Einstellungen
-
Backtest-Modus für schnelle Simulationen
-
Benutzerdefinierte Auftragskommentare und eindeutige magische Nummer
-
Info-Panel-Anzeige im Chart
-
Handelsmodi: Hedge, Nur-Long, Nur-Short
Geld-Management
-
Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko
-
Risikoberechnung nach Saldo, Eigenkapital oder festem Währungsbetrag
Handelskontrolle
-
Harter Stop-Loss und Take-Profit bei jedem Handel
-
Optionaler Trailing-Stop
-
Konfigurierbare tägliche Gewinn- und Verlustziele mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme des Handels
Einstiegs-Schutzmaßnahmen
-
Spread-Filter
-
Limits für offene Positionen und Lots
-
Maximale Positionen pro Kerze
Tägliche & Konto-Schutzmaßnahmen
-
Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits
-
Mindest- und Höchstwerte für das Eigenkapital
-
Tägliche Rücksetzung der Schutzparameter
Sitzungs-Management
-
Anpassbare Sitzungszeiten für jeden Tag
-
Option für Sonntagshandel
-
Schließen von Geschäften am Sitzungsende oder am Freitagschluss
Backtest Leistung:
Gladiator Pro hat in Backtests von 2024 bis heute hervorragende Ergebnisse gezeigt, speziell zugeschnitten auf den XAUUSD im H1-Chart.
Mindestanforderungen und Empfehlungen:
Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads (IC Markets empfohlen)
Mindesteinlage: 500 $ (1:500 Hebel)
Empfohlene Einlage: 1000 $ (1:500 Hebel)
Hebel: Mindestens 1:100, idealerweise 1:500
Kontotyp: Hedging
VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7-Betrieb
Warning! The Gladiator robot is constantly trading at a loss.