Gladiator Pro XAUUSD h1

1

Gladiator Pro - Expert Advisor für XAUUSD H1

Gladiator Pro ist ein Handelssystem, das für das XAUUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es wurde für eine hohe Leistung in aktuellen Marktumgebungen entwickelt und gründlich getestet, wobei zwei Jahre aktueller Daten von 2024 bis heute verwendet wurden. Im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete historische Tests stützen, ist Gladiator Pro stressgetestet und für die Bedingungen optimiert, denen Händler heute ausgesetzt sind.

Jeder Handel wird mit einem Stop-Loss und Take-Profit ausgeführt, um eine strenge Risikokontrolle zu gewährleisten. Der EA enthält außerdem tägliche Verlustlimits, einen Aktienschutz und mehrere Filter, um das Handelsrisiko intelligent zu verwalten. Er unterbricht den Handel automatisch und nimmt ihn wieder auf, wenn die täglichen Gewinn- oder Verlustziele erreicht sind.

Hauptmerkmale:

Allgemeine Einstellungen

  • Backtest-Modus für schnelle Simulationen

  • Benutzerdefinierte Auftragskommentare und eindeutige magische Nummer

  • Info-Panel-Anzeige im Chart

  • Handelsmodi: Hedge, Nur-Long, Nur-Short

Geld-Management

  • Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko

  • Risikoberechnung nach Saldo, Eigenkapital oder festem Währungsbetrag

Handelskontrolle

  • Harter Stop-Loss und Take-Profit bei jedem Handel

  • Optionaler Trailing-Stop

  • Konfigurierbare tägliche Gewinn- und Verlustziele mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme des Handels

Einstiegs-Schutzmaßnahmen

  • Spread-Filter

  • Limits für offene Positionen und Lots

  • Maximale Positionen pro Kerze

Tägliche & Konto-Schutzmaßnahmen

  • Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits

  • Mindest- und Höchstwerte für das Eigenkapital

  • Tägliche Rücksetzung der Schutzparameter

Sitzungs-Management

  • Anpassbare Sitzungszeiten für jeden Tag

  • Option für Sonntagshandel

  • Schließen von Geschäften am Sitzungsende oder am Freitagschluss

Backtest Leistung:
Gladiator Pro hat in Backtests von 2024 bis heute hervorragende Ergebnisse gezeigt, speziell zugeschnitten auf den XAUUSD im H1-Chart.

Mindestanforderungen und Empfehlungen:
Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads (IC Markets empfohlen)
Mindesteinlage: 500 $ (1:500 Hebel)
Empfohlene Einlage: 1000 $ (1:500 Hebel)
Hebel: Mindestens 1:100, idealerweise 1:500
Kontotyp: Hedging
VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7-Betrieb


Empfohlene Produkte
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experten
r-Trend Sync Robot ist ein Expert Advisor für besonders volatile Märkte wie XAUUSD mit dynamischer Losgröße. Hauptmerkmale des EA : Der Algorithmus des Advisors basiert auf der Analyse umfangreicher historischer Daten (ab 1995 für EURUSD & EURJPY und ab 2004 für XAUUSD), die die Identifizierung allgemeiner Muster im Verhalten dieser Paare über eine breite Palette von Zeitrahmen gewährleistet. Die Analyse historischer Daten half dem Berater, Marktauslöser für mittelfristige Trends und Zyklen zu e
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Preis bei $499 7 Exemplare übrig Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und ver
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experten
SL Gold Scalper EA ist für den Handel mit dem Vermögenswert GOLD (XAUUSD) optimiert. Basierend auf der Analyse des Marktverhaltens eine Strategie, die Verlustgeschäfte minimiert, um die Martingale-Methode erfolgreich umzusetzen. Multi-Time-Frame-Analyse für einen höheren Prozentsatz von sicheren Einträge Vermeidung von Stop-Loss (SL) Jagd von den Marktmachern enthalten. Empfohlener Leitfaden des Expert Advisors ================================================ Eingabe-Einstellungen: MagicNumber
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experten
Handelsroboter X Forts Der Scalper Forts EA ist für den Futures-Handel auf dem russischen Futures-Markt (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) konzipiert. Die Hauptinstrumente sind Futures auf den RTS, SBRF Index. Empfohlene Zeitrahmen M1-M6. Der EA verwendet keine Mittelwertbildung. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss. Die Größe des erforderlichen GO für Tests und den Handel mit dem ausgewählten Instrument wird dem Instrumentencode entnommen. Einstellungen des Handelsroboters SL - Sto
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Artemis
Patrick Baumgart
Experten
Artemis ist ein Währungspaar-EA, der den Einstiegspunkt mit Hilfe eines Moving Average ermittelt und Diesen mit mehreren Trendfolgeindikatoren bestätigt. Mit Artemis lassen sich alle Währungspaare handeln. Ein Signal wird generiert, wenn der Kurs den Moving Average schneidet und die drei zusätzlichen Indikatoren den Trend bestätigen. Weicht nur ein Indikator von der Trendrichtung ab, wird keine Position geöffnet. Grundsätzlich kann Artemis auf allen Zeitperioden betrieben werden. Für die besten
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experten
Project Maximum Heat ist ein einzigartiges vollautomatisches System, das für 28 Währungspaare und 5 Zeitrahmen entwickelt wurde: M5, M15, M30, H1, H4. Die Strategie basiert auf zahlreichen Strategien, wie z.B. der Arbeit an einem Seitwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Ausbruch von Dreieckstrends und anderen. Zur Berechnung der erforderlichen Kombinationen werden solche Indikatoren verwendet wie: Gleitender Durchschnitt, MACD, Standardabweichung, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Boll
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Experten
Sasa XAUUSD H1 - Premium Expert Advisor für den Goldhandel Sasa XAUUSD H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ausschließlich für den XAUUSD (Gold) -Markt auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde für Händler entwickelt, die Wert auf langfristige Stabilität , kontrolliertes Risiko und professionelle Performance legen. Es verwendet eine optimierte Long-Only-Breakout-Struktur , eliminiert unnötige Verkaufssignale und konzentriert sich strikt auf die statistisch stärkere
Uranus STO
Encho Enev
Experten
Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lasse
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experten
️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP Jedes "Sigma Trend Protocol EA STP", das außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist ein gefälschtes Betrugsprodukt , das meinen Namen benutzt, um Ihr Geld zu nehmen. Die einzige echte und unterstützte Version ist hier: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine erstklassige Leistung von einer billigen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Weitere Produkte dieses Autors
Joker Pro EURUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Joker Pro - 5 Jahre bewährte Ergebnisse für EURUSD H1 Mit 5 Jahren verifiziertem Backtesting auf dem EURUSD H1 Zeitrahmen ist Joker Pro Ihre ultimative Handelslösung - eine Kombination aus Präzision, Leistung und professionellem Risikomanagement für ernsthafte Trader. Entdecken Sie Joker Pro - Präzision trifft auf Leistung Steigen Sie ein in die Zukunft des Tradings mit Joker Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der für konstante Performance und starke Risikokontrolle entwickelt wurde.
MEGA EurUsd h1
Raphael Schwietering
Experten
MEGA ist das ultimative Handelsgenie! Dieser vollautomatische Hedging-Roboter wurde mit einer fortschrittlichen Ausbruchsstrategie, einem hochmodernen Geldmanagement und einer probabilistischen Analyse entwickelt, die ihn von der Konkurrenz abhebt. MEGA ist äußerst effektiv bei der Navigation durch die Preiskonsolidierungsphasen des Marktes, die den Großteil der Handelszeit ausmachen, und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz auf realen Konten mit einem außergewöhnlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis
Trading Titan EURUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Trading Titan ist ein außergewöhnlicher vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen arbeitet. Dieser Handelsroboter basiert auf fortschrittlichen Clusteranalysen und genetischen Algorithmen, die selbstanpassende Marktalgorithmen und zuverlässige Handelssignale liefern. Die Einstiegs- und Ausstiegslogik von Trading Titan basiert ausschließlich auf dem Bar Close, wodurch Marktgeräusche eliminiert, die Optimierung beschleunigt und sichergestellt
Goldrise XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Wir stellen vor: Goldrise - Ihr Tor zum intelligenten Handel! Verändern Sie Ihren Handelsansatz mit Goldrise , dem hochmodernen Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung durch seine fortschrittlichen Algorithmen und erstklassigen Funktionen verbessern wird. Goldrise kombiniert hochentwickelte technische Analyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um höchst zuverlässige und profitable Handelssignale zu liefern. Nutzen Sie die Kraft der Innovation Goldrise wurde mit modernster Technol
Franklin XAUUSD h1 mt5
Raphael Schwietering
Experten
Franklin - Expert Advisor für XAUUSD H1 Franklin ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und zeigt eine starke Leistung unter modernen Marktbedingungen, indem er sich auf das aktuelle Preisverhalten und nicht auf veraltete historische Daten konzentriert. Dieser Ansatz ermöglicht Franklin eine effektivere Anpassung an die aktuelle Volatilität und Struktur. Jeder von Franklin ausgeführ
Wellness Gold MT5 h1
Raphael Schwietering
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit Wellness Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsreise mit Wellness , dem Expert Advisor (EA), der modernste Technologie und unübertroffene Präzision vereint. Wellness wurde entwickelt, um die Märkte zu dominieren, und bietet Händlern durch seine KI-gestützten Strategien, sein robustes Risikomanagement und seine makellose Ausführung einen Vorteil. Es ist mehr als nur ein EA - es ist Ihr Tor zur finanziellen Wellness. Was macht Wellness unaufhaltsam ?
Supergold XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit SuperGold Treten Sie ein in die Zukunft des Handels mit SuperGold , dem revolutionären Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse zu liefern, Gewinne zu sichern und Ihnen zu helfen, die Märkte zu dominieren. SuperGold wurde mit modernster Technologie und KI-gesteuerten Strategien entwickelt und ist der ultimative Begleiter für Trader, die erfolgreich sein wollen, egal ob auf persönlichen Konten oder bei den Herausforderungen von
Diamond Pro XAUUSD
Raphael Schwietering
Experten
Diamond Pro EA ist ein erstklassiges automatisches Handelssystem, das für XAUUSD (Gold/USD) auf dem 1-Stunden-Chart entwickelt wurde. Wie ein Meistergemologe poliert es rohe Marktvolatilität in makellose Chancen, indem es 1 Jahr Backtesting und diamanthartes Risikomanagement nutzt. Ganz gleich, ob Sie Ihr Portfolio verfeinern oder sich durch die Herausforderungen der Prop-Firma kämpfen, Diamond Pro EA liefert die Klarheit und Disziplin, um den wahren Wert von Gold zu erschließen. Hauptmerkmale v
Bizarr XAUUSD h1 MT5
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Bizarr EA ist ein mysteriöser, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Volatilität des XAUUSD in goldene Chancen umzuwandeln. Angetrieben von geheimnisvollen Algorithmen und maschinellem Lernen, beugt dieser EA das Marktchaos nach seinem Willen, was ihn zum ultimativen Werkzeug für persönliche Konten und Prop-Firmen-Herausforderungen macht. Gestützt auf 5 Jahre Backtesting auf XAUUSD H1 hat Bizarr der Marktlogik in jedem Goldzyklus getrotzt. Mit seinem kryptischen Ris
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Fortune Pro - Intelligenter Präzisionshandel auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready Fortune Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Fortune Pro ist darauf ausgelegt
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experten
GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experten
Oktagon Ultra - Intelligente Präzision bei XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready Oktagon Ultra ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAUUSD H1 mit unübertroffener Präzision und adaptiver Intelligenz entwickelt wurde. Oktagon Ultra wurde entwickelt, um die aktuellen Marktbedingungen zu dominieren, und kombiniert eine robuste Risikokontrolle mit einer hochmodernen Strategielogik - perfekt für Einzelhändler und Prop-Fir
Prime Plus XAUUSD h1
Raphael Schwietering
5 (1)
Experten
Prime Plus - Expert Advisor für XAUUSD H1 Prime Plus ist ein Handelssystem, das speziell für das Paar XAUUSD auf dem Zeitrahmen H1 entwickelt wurde. Es ist so konzipiert, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen effektiv funktioniert, basierend auf zweijährigen Tests von 2024 bis heute. Im Gegensatz zu vielen Systemen, die sich auf veraltete Langzeit-Backtests stützen, ist Prime Plus für die aktuelle Marktdynamik optimiert und stressgetestet. Der EA enthält ein vollständiges Set an Risikoman
Gold Pump Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Gold Pump Pro ist ein Handelssystem, das speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es wurde anhand von Daten aus dem Jahr 2024 bis heute gründlich getestet und optimiert, um eine konsistente Leistung unter modernen Marktbedingungen zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Strategien, die auf veralteten oder übermäßig ausgedehnten Backtests beruhen, ist Gold Pump Pro für das dynamische Handelsumfeld von heute konzipiert. Jeder Handel beinhaltet einen definierten Stop-Loss und Take-Profi
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Supernova ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und hat durchweg eine zuverlässige Leistung erbracht, die sich gut an die aktuellen und sich entwickelnden Marktbedingungen anpasst - im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete langfristige Backtests stützen. Jeder von Supernova ausgeführte Handel beinhaltet einen vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit, was eine strukturierte Risikoko
Auswahl:
csernilaci
462
csernilaci 2025.06.23 15:34 
 

Warning! The Gladiator robot is constantly trading at a loss.

Antwort auf eine Rezension