Gladiator Pro XAUUSD h1

Gladiator Pro - Expert Advisor für XAUUSD H1

Gladiator Pro ist ein Handelssystem, das für das XAUUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es wurde für eine hohe Leistung in aktuellen Marktumgebungen entwickelt und gründlich getestet, wobei zwei Jahre aktueller Daten von 2024 bis heute verwendet wurden. Im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete historische Tests stützen, ist Gladiator Pro stressgetestet und für die Bedingungen optimiert, denen Händler heute ausgesetzt sind.

Jeder Handel wird mit einem Stop-Loss und Take-Profit ausgeführt, um eine strenge Risikokontrolle zu gewährleisten. Der EA enthält außerdem tägliche Verlustlimits, einen Aktienschutz und mehrere Filter, um das Handelsrisiko intelligent zu verwalten. Er unterbricht den Handel automatisch und nimmt ihn wieder auf, wenn die täglichen Gewinn- oder Verlustziele erreicht sind.

Hauptmerkmale:

Allgemeine Einstellungen

Backtest-Modus für schnelle Simulationen

Benutzerdefinierte Auftragskommentare und eindeutige magische Nummer

Info-Panel-Anzeige im Chart

Handelsmodi: Hedge, Nur-Long, Nur-Short

Geld-Management

Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko

Risikoberechnung nach Saldo, Eigenkapital oder festem Währungsbetrag

Handelskontrolle

Harter Stop-Loss und Take-Profit bei jedem Handel

Optionaler Trailing-Stop

Konfigurierbare tägliche Gewinn- und Verlustziele mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme des Handels

Einstiegs-Schutzmaßnahmen

Spread-Filter

Limits für offene Positionen und Lots

Maximale Positionen pro Kerze

Tägliche & Konto-Schutzmaßnahmen

Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits

Mindest- und Höchstwerte für das Eigenkapital

Tägliche Rücksetzung der Schutzparameter

Sitzungs-Management

Anpassbare Sitzungszeiten für jeden Tag

Option für Sonntagshandel

Schließen von Geschäften am Sitzungsende oder am Freitagschluss

Backtest Leistung:

Gladiator Pro hat in Backtests von 2024 bis heute hervorragende Ergebnisse gezeigt, speziell zugeschnitten auf den XAUUSD im H1-Chart.

Mindestanforderungen und Empfehlungen:

Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads (IC Markets empfohlen)

Mindesteinlage: 500 $ (1:500 Hebel)

Empfohlene Einlage: 1000 $ (1:500 Hebel)

Hebel: Mindestens 1:100, idealerweise 1:500

Kontotyp: Hedging

VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7-Betrieb



