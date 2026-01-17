Cisd Cid Bpr combined indicator for MT5

CISD-CSD & BPR Kombinierter Indikator für MetaTrader 5

Der CISD-CSD & BPR Combined Indicator für MetaTrader 5 ist ein hochentwickeltes technisches Analysetool, das auf der Grundlage der ICT (Inner Circle Trader) Handelsmethodik entwickelt wurde. Durch die Kombination der Konzepte von CSD, CISD und BPR hebt dieser Indikator wichtige Marktzonen hervor und erzeugt Handelssignale, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Das CISD-Konzept erklärt

Das CISD-Konzept setzt sich aus vier Hauptkomponenten zusammen:

Konsolidierung

Impuls

Schwankung (Fluktuation)

Divergenz

Der Preis konsolidiert oft innerhalb bestimmter Zonen, bevor er mit starkem Schwung ausbricht. Der Indikator erkennt diese Muster automatisch und zeichnet die CISD-Levels auf dem Chart ein. Wenn der Kurs auf ein höheres CISD-Niveau reagiert und anschließend ein kleineres CISD-Niveau in die entgegengesetzte Richtung durchbricht, bestätigt der Indikator das Setup durch die Anzeige eines pfeilbasierten Handelssignals.

CSD und Orderflow-Verschiebungen

Das CSD-Konzept (Change in State of Delivery) dient als Bestätigungsebene für CISD. Es spiegelt Übergänge im Orderflow und Änderungen in der Marktrichtung wider und ist damit ein wertvolles Instrument zur Erkennung von Korrekturbewegungen sowie der Frühphase neuer Trends.

Spezifikationen des Indikators

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Intelligentes Geld - Signale und Prognosen Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Trendfolgend - Umkehrung - Bereich Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Day-Trading Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht

BPR-Zonen (Balanced Price Range) stellen Bereiche dar, in denen sich die Kurse innerhalb einer relativ stabilen Spanne bewegen, die das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern widerspiegelt. Auf Ausbrüche aus diesen Zonen folgen oft starke Richtungsbewegungen, weshalb ICT-Händler die BPR-Levels häufig als wahrscheinliche Handelseinstiegszonen nutzen.

Grüne Zonen zeigen bullische BPR-Bereiche an

Rote Zonen kennzeichnen bärische BPR-Bereiche

Blaue Zonen stellen entwertete Bereiche dar

Beispiel für ein Kaufsignal

Bei dem Währungspaar NZD/USD auf dem 4-Stunden-Zeitfenster beginnt der Kurs nach einem falschen Ausbruch aus dem höheren CISD-Niveau einen Aufwärtstrend. Sobald der Kurs die untere CISD-Linie durchbricht, erzeugt der Indikator ein Kaufsignal, das auf eine potenzielle Long-Handelsmöglichkeit hinweist.

Beispiel für ein Verkaufssignal

Auf dem Chart der Kryptowährung Chainlink (LINK) mit einem Zeitrahmen von 1 Stunde beginnt der Kurs nach einem falschen Durchbruch des größeren CISD-Levels eine Abwärtsbewegung. Wenn der Preis unter die kleinere CISD-Linie bricht, bestätigt der Indikator das Setup mit einem Verkaufssignal, was eine Short-Position nahelegt.

Einstellungen des Indikators

Helles Thema: Passt das visuelle Erscheinungsbild des Charts an.

BPR anzeigen: Aktiviert oder deaktiviert die BPR-Zonen

BPR CISD anzeigen: Zeigt oder verbirgt CISD-Ebenen

BPR-CISD-Grenze: Legt das Verhältnis von BPR-Zonen zu CISD-Zonen fest (Standard: 4)

Zusammenfassung

Der CISD-CSD & BPR-Indikator für MT5 unterstützt Händler bei der Identifizierung hochwertiger Handelsmöglichkeiten durch die Kombination von Konsolidierung, Impuls, Swing und Divergenz mit Balanced Price Ranges (BPR).

Durch die Bereitstellung klarer pfeilbasierter Kauf- und Verkaufssignale unterstützt dieser Indikator eine sichere Entscheidungsfindung und lässt sich nahtlos in fortschrittliche ICT- und Smart Money-Handelsstrategien integrieren.