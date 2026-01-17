Cisd Cid Bpr combined indicator for MT5

Indicador Combinado CISD-CSD & BPR para MetaTrader 5

El indicador combinado CISD-CSD & BPR para MetaTrader 5 es una sofisticada herramienta de análisis técnico desarrollada en torno a la metodología de negociación ICT (Inner Circle Trader). Al combinar los conceptos de CSD, CISD y BPR, este indicador destaca las zonas clave del mercado y genera señales de negociación cuando se cumplen determinadas condiciones.

Explicación del concepto CISD

El marco CISD consta de cuatro componentes principales:

Consolidación

Impulso

Oscilación (Fluctuación)

Divergencia

El precio a menudo se consolida dentro de zonas definidas antes de salir con un fuerte impulso. El indicador detecta automáticamente estos patrones y traza niveles CISD en el gráfico. Cuando el precio reacciona a un nivel CISD más alto y posteriormente rompe un nivel CISD más pequeño en la dirección opuesta, el indicador confirma la configuración mostrando una señal de operación basada en una flecha.

CSD y cambios en el flujo de órdenes

El concepto CSD (Change in State of Delivery) actúa como capa de confirmación para CISD. Refleja las transiciones en el flujo de órdenes y los cambios en la dirección del mercado, por lo que es una herramienta valiosa para identificar movimientos correctivos, así como las primeras etapas de las nuevas tendencias.

Especificaciones del indicador

Característica Descripción Categoría TIC - Dinero inteligente - Señales y previsiones Plataforma MetaTrader 5 Nivel Avanzado Tipo de Indicador Seguimiento de Tendencia - Reversal - Rango Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Día de negociación Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador

Las zonas BPR (Balanced Price Range) representan áreas donde el precio se mueve dentro de un rango relativamente estable, reflejando el equilibrio entre compradores y vendedores. Las rupturas de estas zonas suelen ir seguidas de fuertes movimientos direccionales, por lo que los operadores TIC suelen utilizar los niveles BPR como zonas de entrada de operaciones de alta probabilidad.

Las zonas verdes indican áreas de BPR alcistas

Las zonas rojas indican áreas BPR bajistas

Las zonas azules representan rangos invalidados

Ejemplo de señal de compra

En el par de divisas NZD/USD utilizando un marco temporal de 4 horas, el precio inicia una tendencia alcista tras una falsa ruptura del nivel superior CISD. Una vez que el precio rompe por encima de la línea inferior CISD, el indicador genera una señal de compra, indicando una potencial oportunidad de operación larga.

Ejemplo de señal de venta

En el gráfico de la criptomoneda Chainlink (LINK) utilizando un marco de tiempo de 1 hora, el precio comienza un movimiento bajista después de una ruptura falsa del nivel CISD mayor. Cuando el precio rompe por debajo de la línea más pequeña CISD, el indicador confirma la configuración con una señal de venta, lo que sugiere una posición corta.

Configuración del indicador

Tema claro: Ajusta la apariencia visual del gráfico

Mostrar BPR: Activa o desactiva las zonas BPR

Mostrar BPR CISD: Muestra u oculta los niveles CISD

Límite BPR CISD: Define la proporción entre zonas BPR y zonas CISD (por defecto: 4)

Resumen

El indicador CISD-CSD & BPR para MT5 ayuda a los operadores a identificar oportunidades de trading de alta calidad combinando Consolidación, Impulso, Swing y Divergencia con Rangos de Precios Equilibrados (BPR).

Al proporcionar señales claras de compra y venta basadas en flechas, este indicador apoya la toma de decisiones con confianza y se integra perfectamente en las estrategias avanzadas de trading de TIC y Smart Money.