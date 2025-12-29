Der MTF Candlestick Patterns Detector-Indikator ist ein umfassendes Momentum- und Trend-Intelligence-System, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu beseitigen und Privatanlegern Klarheit auf institutionellem Niveau zu bieten. Er ist auf die Erkennung von Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit spezialisiert, indem er die Geometrie der Preisbewegung mit zeitlichen Zusammenhängen verbindet.

Hier erfahren Sie, warum dieses Tool für Ihr Trading Desk ein entscheidender Faktor ist:

Kernfunktionalitäten

- Automatisierte Erkennung von Candlestick-Mustern: Der Indikator sucht in Echtzeit nach High-Alpha-Mustern (wie Engulfing-Kerzen, Pin Bars und Morning Stars) und markiert sie sofort auf Ihrem Chart, damit Sie keinen Einstieg verpassen.

- Multi-Timeframe (MTF) Zusammenfluss: Es wird nicht nur ein Chart betrachtet. Es analysiert das Momentum in höheren Zeitrahmen (z. B. Daily/4H), während Sie in den niedrigeren Zeitrahmen (z. B. 15m/5m) handeln, um sicherzustellen, dass Sie immer in Richtung des großen Geldes" handeln.

- Echtzeit-Momentum-Heatmap: Es wird ermittelt, ob es sich bei der aktuellen Bewegung um einen echten Ausbruch oder eine verblassende "Bullen-/Bärenfalle" handelt, indem der Zusammenfluss über mehrere Zeitrahmen erfasst wird.

- Visual Directional Bias: Über eine intuitive Benutzeroberfläche liefert der Indikator ein klares "Bullish"- oder "Bearish"-Urteil, das Ihnen das emotionale Rätselraten bei der Entscheidungsfindung abnimmt .

Warum er gewinnt

Merkmal Nutzen Präzision Identifiziert genau die Kerze, bei der sich das Momentum verschiebt. Effizienz Ersetzt verschiedene Fenster durch ein klares Bild. Anpassungsfähigkeit Funktioniert bei Forex, Krypto, Aktien und Indizes. Risiko-Management Hilft Ihnen, "abgehackte" Märkte zu vermeiden, in denen die Dynamik neutral ist.

Der "Vorteil"

Die meisten Trader scheitern, weil sie gegen den Trend ankämpfen. Dieser Indikator fungiert als Ihr GPS auf den Märkten und zeigt Ihnen genau, wo das Momentum am stärksten ist. Ganz gleich, ob Sie als Scalper auf der Suche nach schnellen Ausbrüchen sind oder als Swing-Trader dem Trend folgen, dieses Tool liefert die mathematische Bestätigung, die Sie brauchen, um mit mehr Vertrauen auf "Ausführen" zu klicken. Sie können den Indikator ein- und ausschalten, um CPU-Ressourcen zu sparen und einen übersichtlicheren Chart zu erhalten.