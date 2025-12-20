Market Structure ICT MT5

Market Structure ICT Indikator

1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation.

  • Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen.

  • Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader.

2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahmen zu prüfen.

  • Analyse auf einen Blick: Das Dashboard zeigt den Status aller Zeitrahmen (M1 bis W1) auf einem Bildschirm.

  • Bewertungssystem: Fasst die Gesamtstimmung (Overall Bias) (z. B. „Stark Bullisch“ oder „Gemischt“) zusammen, basierend auf Punkten kleinerer Zeitrahmen.

  • Aktualität des Trends: Zeigt an, ob ein Ausbruch (Fresh Break) gerade erst passiert ist oder älter ist.

3. MTF-Anzeige auf dem Chart Eine leistungsstarke Funktion für präzise Einstiegspunkte.

  • Das große Bild im kleinen Chart: Sie können einen M5-Chart öffnen und Strukturen von H1 oder H4 direkt darauf zeichnen lassen.

  • Vorteil: Hilft beim Handel in niedrigen Zeitrahmen, ohne die Orientierung zu verlieren, und zeigt sofort übergeordnete Unterstützung/Widerstand.

4. Intelligentes Alarmsystem

  • Nichts verpassen: Unterstützt Popup-Warnungen und Push-Benachrichtigungen aufs Handy.

  • Signalfilterung: Anpassbar, um nur bei Strukturbrüchen in den für Sie relevanten Zeitrahmen zu alarmieren.


