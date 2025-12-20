Market Structure ICT MT5
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 2.20
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Market Structure ICT Indikator
1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation.
-
Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen.
-
Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader.
2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahmen zu prüfen.
-
Analyse auf einen Blick: Das Dashboard zeigt den Status aller Zeitrahmen (M1 bis W1) auf einem Bildschirm.
-
Bewertungssystem: Fasst die Gesamtstimmung (Overall Bias) (z. B. „Stark Bullisch“ oder „Gemischt“) zusammen, basierend auf Punkten kleinerer Zeitrahmen.
-
Aktualität des Trends: Zeigt an, ob ein Ausbruch (Fresh Break) gerade erst passiert ist oder älter ist.
3. MTF-Anzeige auf dem Chart Eine leistungsstarke Funktion für präzise Einstiegspunkte.
-
Das große Bild im kleinen Chart: Sie können einen M5-Chart öffnen und Strukturen von H1 oder H4 direkt darauf zeichnen lassen.
-
Vorteil: Hilft beim Handel in niedrigen Zeitrahmen, ohne die Orientierung zu verlieren, und zeigt sofort übergeordnete Unterstützung/Widerstand.
4. Intelligentes Alarmsystem
-
Nichts verpassen: Unterstützt Popup-Warnungen und Push-Benachrichtigungen aufs Handy.
-
Signalfilterung: Anpassbar, um nur bei Strukturbrüchen in den für Sie relevanten Zeitrahmen zu alarmieren.