Candle Breakout Oscillator MT5
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Explicación de las Ventajas (Sin mencionar el código)
1. Diferenciación detallada del mercado (3 Dimensiones) A diferencia de la mayoría de las herramientas, esta aísla específicamente el movimiento "Lateral" (Sideways). Permite ver:
Presión de compra (Alcista).
Presión de venta (Bajista).
Lo más importante: Cuando el mercado está en rango o sin dirección, reduciendo errores.
2. Medición de fuerza tipo Oscilador (0-100) Normaliza la volatilidad en un rango de 0 a 100:
Zonas Extremas: Indica sobrecompra/sobreventa (ej. >80 y <20).
Relleno de Áreas: Colorea las zonas críticas para una identificación visual rápida.
3. Flexibilidad en el filtrado de ruido (Suavizado)
Reducción de señales falsas: Ofrece varios métodos de suavizado (RMA, EMA, SMA) para filtrar el ruido del mercado.
Ponderación por Volumen: Opción para incluir el Volumen, dando más peso a las señales.
4. Señales visuales claras
Flechas de cruce: Muestra cuándo se cruzan las fuerzas de compra y venta.
Visibilidad: Se pueden activar/desactivar elementos para no saturar el gráfico.
5. Rendimiento
Optimizado para un bajo uso de CPU, ideal para usar en múltiples gráficos simultáneamente.