Market Structure ICT MT4

Market Structure ICT Indikator

1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation.

Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen.

Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader.

2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahmen zu prüfen.

Analyse auf einen Blick: Das Dashboard zeigt den Status aller Zeitrahmen (M1 bis W1) auf einem Bildschirm.

Bewertungssystem: Fasst die Gesamtstimmung (Overall Bias) (z. B. „Stark Bullisch“ oder „Gemischt“) zusammen, basierend auf Punkten kleinerer Zeitrahmen.

Aktualität des Trends: Zeigt an, ob ein Ausbruch (Fresh Break) gerade erst passiert ist oder älter ist.

3. MTF-Anzeige auf dem Chart Eine leistungsstarke Funktion für präzise Einstiegspunkte.

Das große Bild im kleinen Chart: Sie können einen M5-Chart öffnen und Strukturen von H1 oder H4 direkt darauf zeichnen lassen.

Vorteil: Hilft beim Handel in niedrigen Zeitrahmen, ohne die Orientierung zu verlieren, und zeigt sofort übergeordnete Unterstützung/Widerstand.

4. Intelligentes Alarmsystem