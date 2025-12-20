Market Structure ICT MT4

Market Structure ICT Indikator

1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation.

  • Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen.

  • Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader.

2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahmen zu prüfen.

  • Analyse auf einen Blick: Das Dashboard zeigt den Status aller Zeitrahmen (M1 bis W1) auf einem Bildschirm.

  • Bewertungssystem: Fasst die Gesamtstimmung (Overall Bias) (z. B. „Stark Bullisch“ oder „Gemischt“) zusammen, basierend auf Punkten kleinerer Zeitrahmen.

  • Aktualität des Trends: Zeigt an, ob ein Ausbruch (Fresh Break) gerade erst passiert ist oder älter ist.

3. MTF-Anzeige auf dem Chart Eine leistungsstarke Funktion für präzise Einstiegspunkte.

  • Das große Bild im kleinen Chart: Sie können einen M5-Chart öffnen und Strukturen von H1 oder H4 direkt darauf zeichnen lassen.

  • Vorteil: Hilft beim Handel in niedrigen Zeitrahmen, ohne die Orientierung zu verlieren, und zeigt sofort übergeordnete Unterstützung/Widerstand.

4. Intelligentes Alarmsystem

  • Nichts verpassen: Unterstützt Popup-Warnungen und Push-Benachrichtigungen aufs Handy.

  • Signalfilterung: Anpassbar, um nur bei Strukturbrüchen in den für Sie relevanten Zeitrahmen zu alarmieren.


Empfohlene Produkte
ICT Unicorn Model for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der ICT Unicorn Model Indikator hebt das Vorhandensein von "Einhorn"-Mustern auf dem Chart des Benutzers hervor, die aus den Lehren von "The Inner Circle Trader" (ICT) abgeleitet sind. Auf die erkannten Muster folgen Ziele mit einem vom Benutzer kontrollierten Abstand. ANWENDUNG (Bild 2) Das ICT Unicorn Model basiert im Kern auf zwei populären Konzepten: Fair Value Gaps und Breaker Blocks. Diese Kombination hebt einen zukünftigen Unterstützungs-/Widerstandsbereich hervor. Ein Bullish Un
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark und einige andere Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnungen für sic
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indikatoren
Alle Symbole UND alle Zeitrahmen Scannen Dokument Einführung Das ABCD-Muster ist ein grundlegendes harmonisches Muster. Das ABCD-Muster ist ein visuelles, geometrisches Chartmuster, das aus drei aufeinanderfolgenden Kursschwankungen besteht. Es sieht aus wie ein diagonaler Blitz und kann auf eine bevorstehende Handelsmöglichkeit hinweisen. Es ist ein wertvolles Muster, das man kennen sollte, da es den rhythmischen Stil widerspiegelt, in dem sich der Markt oft bewegt. Im Wesentlichen besteht
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist eines der besten Tools, die wir je entwickelt haben. Dieses großartige Tool zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen, die besten Orte für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Er verfügt über viele fortschrittliche Funktionen, wie die Unterstützung von Zonen mit mehreren Zeitrahmen, die Anzeige der Breite der Zonen, Warnmeldungen für retuschierte Zonen und vieles mehr. Aufgrund der Fraktalität des Marktes kann dieser Indikator fü
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Indikatoren
Der Fibonacci-Rechner kann in Verbindung mit Elliot-Wellen bemerkenswerte Ergebnisse liefern. Ein Händler kann diese Niveaus oder Verhältnisse nutzen, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit und sehr kleinem Stop-Loss zu finden. Sie können diese Verhältnisse auch nutzen, um Elliot-Wellen-Ausdehnungen zu finden und Gewinne in der Nähe dieser Niveaus zu verbuchen. Für Elliot-Wellen-Experten ist der Fibonacci-Rechner ein äußerst nützliches Tool, das sie bei der Berechnung von Fibonacci-Ausdehnungs-
Amazing Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indikatoren
Dies ist die Vollversion, um die kostenlose Version zu erhalten , kontaktieren Sie mich bitte. Die kostenlose Version funktioniert auf "GBPCHF" Charts. Alle Symbole und Zeitrahmen werden gescannt. Harmonische Muster Harmonische Muster werden in der technischen Analyse verwendet, um Trendumkehrungen zu erkennen. Sie gelten als eines der genauesten technischen Analysewerkzeuge, da sie es Händlern ermöglichen, die zukünftige Richtung der Preisbewegung und die potenziellen Trendziele vorherzusagen
PZ Wolfe Waves
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indikatoren
Wolfe Waves sind natürlich vorkommende Handelsmuster, die an allen Finanzmärkten vorhanden sind und einen Kampf um einen Gleichgewichtspreis darstellen. Diese Muster können sich über kurze und lange Zeiträume entwickeln und sind eines der zuverlässigsten prädiktiven Umkehrmuster, die es gibt und die normalerweise starken und langen Kursbewegungen vorausgehen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln
Fair value gap
Santi Dankamjad
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) = Ungleichgewichtszone Der Fair-Value-Gap-Indikator MT4 ist der genaueste und am besten anpassbare Indikator auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um die Analyse von Operationen auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und Angebots-Nachfrage-Zonen zu erleichtern. Diese Zonen sind mögliche Umkehrpunkte der Bewegung. Für diesen Indikator wird der Orderblock des Smart-Money-Konzepts verwendet. Hoher Zeitrahmen (HTF) zum Auffinden von Orderblöcken hoher Qualität Low Time Frame
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , um Ihnen eine Anleitung zu schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufzunehmen, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen des Tren
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Indikatoren
NEUJAHRS-SONDERRABATT LÄUFT JETZT 40% RABATT Preisreduzierung von $149 auf $89 bis zum 3. Januar 2025 Indikator erfasst die Trendumkehr mit nicht-übermalten Kauf- und Verkaufspfeil-Signalen. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - Ihre Lösung für genaue und zuverlässige Trendumkehrsignale. Mit seiner fortschrittlichen Handelsstrategie bietet Ihnen der Indikator Kauf- und Verkaufspfeil-Signale, die sich nicht wiederholen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug macht, um Swing Highs und Swing Low
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt harmonische Muster, die manuell und automatisch auf dem Chart gezeichnet werden. Bitte geben Sie Ihre eigene Bewertung ab. Hinweise: Der Indikator verfügt über ein Steuerungsfeld und speichert alle (Chart & Zeitrahmen) Einstellungen. Sie können es minimieren, um mehr Platz auf dem Chart zu haben, und Sie können die Schaltfläche "Schließen" drücken, um alle Indikatordaten auf dem Chart auszublenden, wenn Sie lieber mit anderen Analysewerkzeugen arbeiten. Wenn Sie diesen I
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indikatoren
Umkehrmuster Pro Reversal Patterns Pro ist ein Price Action (PA) Analysetool, das die Umkehrmuster scannt. - Findet und markiert die zuverlässigsten japanischen Candlestick-Muster in Echtzeit. - Unterstützt alle Zeitrahmen (am besten für Scalping) - Der Indikator wiederholt sich nicht, was ihn zu einem außergewöhnlichen Indikator für Expert Advisors macht. Eingabeparameter: - Unterstützungs- und Widerstandsmodus (wahr oder falsch) zur Aktivierung der erweiterten Filterung - Donchian Zeitraum
Brilliant Reversals Scanner MT4
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um Tradern beim Überwachen mehrerer Währungspaare und Zeitrahmen mit dem Brilliant Reversal Indikator zu helfen. Dieser Scanner vereinfacht die Identifizierung potenzieller Marktumbrüche, indem er Echtzeit-Scans und Benachrichtigungen direkt von einem zentralen Dashboard bereitstellt. Egal, ob Sie mit Major-, Minor- oder exotischen Paaren handeln, dieses Tool bietet umfassende Marktüberwachung u
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Indikatoren
Mean-Reversion-Angebot-Nachfrage-Indikator Mean Reversion Supply Demand ist ein Indikator zur Erkennung der wichtigen Angebots-Nachfrage-Zone in Ihrem Chart. Das Konzept des Angebots-Nachfrage-Handels beruht auf dem quantitativen Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen auf dem Finanzmarkt. In der Regel dient die Angebots-Nachfrage-Zone dazu, den Wendepunkt vorherzusagen. Damit eine Angebots-Nachfrage-Zone als erfolgreicher Handel funktioniert, sieht das Wellenmuster so aus, dass der K
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
Indikatoren
Octave Fractal Channel - Dynamische Gann-basierte Support/Resistance Levels mit Auto-Scaling. Dieser Indikator stellt einen dynamischen Kanal dar, der auf der fraktalen Struktur der Preisbewegung basiert. Die Channel-Levels passen sich an das aktuelle Symbol und den Zeitrahmen an, so dass der Indikator für verschiedene Finanzinstrumente - von Währungspaaren bis hin zu Kryptowährungen und Indizes - verwendet werden kann. Der Indikator kann in Kombination mit anderen technischen Tools wie dem RSI
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
We Trade Live Trend Levels
Ian Andrew Nicholson
Indikatoren
Wir handeln Live-Trend-Levels Dieser Indikator ist eine fantastische Ergänzung zum We Trade Live Trend Max. Er hilft dabei, Störgeräusche herauszufiltern und einen besseren Einstieg in einen Handel zu finden. Dieser Zusatz ist ein absolutes Muss und wir verwenden ihn ständig zusammen mit dem We Trade Live Trend Max, Dieser Indikator berechnet die Volumenstärke und zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für einen Handel an, misst das Momentum in einem Markt , was den Kauf oder Verkauf auf d
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Indikatoren
Multi-Pivot-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug MULTI PIVOT PRO-INDIKATOR Professioneller Multi-Pivot-Indikator für MT4 5-in-1 Pivot-Indikator Professionelles Handelswerkzeug für MetaTrader 4 ENGLISCH TÜRKÇE Multi-Pivot-Indikator PRO Klassisch Fibonacci Camarilla Woodie DM Was ist der Multi Pivot Indikator? Multi Pivot Indicator ist ein professionelles Handelsinstrument, das 5 verschiedene Pivot-Berechnungsmethoden auf Ihren MetaTrader 4-Charts anzeigt. Pivot-Punkte
Harmonic Pattern Dashboard
Mihails Babuskins
4.2 (5)
Indikatoren
Harmonische Muster Harmonische Muster können genutzt werden, um neue Handelsmöglichkeiten und Preistrends zu erkennen - allerdings nur, wenn Sie genau wissen, wonach Sie suchen. Harmonische Muster werden durch die Kombination von geometrischen Formen und Fibonacci-Levels gebildet. Folglich sind die Fibonacci-Levels das Schlüsselkonzept dieser Muster. Das Erkennen harmonischer Muster erfordert mehr Übung als andere klassische Marktmuster. Aber wenn Sie diese Muster lernen, können Sie den zukünfti
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Fluctuate Intensity
Yonggang Shang
Indikatoren
Dies ist ein Signal, das hauptsächlich die aktuelle Richtung diagnostiziert, basierend auf Datenanalyse, Preisausbruchsalgorithmen und Strategien, die auf einigen wichtigen Indikatoren basieren. Dieses Signal zeigt alle Signale eines historischen Zeitraums auf dem Hauptdiagramm an und ist eine gute Wahl, wenn Sie die Richtung der Signale auf dem Diagramm anzeigen möchten. Vorteilhaft: Geeignet für alle Rassen. Gilt für alle Zyklen. Nur ein einstellbarer Parameter, einfach zu bedienen. Hinweis: D
RTrends
Nikolay Likhovid
Indikatoren
Der RTrends-Indikator erfüllt zwei Aufgaben: Erstens zeichnet er automatisch das Layout des Preisdiagramms, indem er Trendlinien einzeichnet, und zweitens erzeugt er Signale für steigende und fallende Kurse. Das Layout spiegelt die fraktale Natur des Marktes wider. Trends aus verschiedenen Zeithorizonten werden gleichzeitig in das Diagramm eingezeichnet. So kann ein Händler in einem einzigen Diagramm Trendlinien von höheren Zeitrahmen sehen. Die Linien unterscheiden sich je nach Zeithorizont in
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
Indikatoren
Deep Insight Candles ist ein Indikator, der dem Preisdiagramm eine völlig neue Perspektive verleiht. Er konzentriert sich darauf, verborgene Strukturen in Marktbewegungen aufzudecken, Käufer- und Verkäuferdruck aufzudecken und so Händlern zu helfen, Schlüsselniveaus, Dynamik und potenzielle Umkehrungen besser zu erkennen. Der Indikator vermittelt tiefere Markteinblicke und ermöglicht Händlern, Entscheidungen auf der Grundlage einer genaueren Wahrnehmung der Marktstimmung und des Drucks auf besti
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indikatoren
Der Sextet Scalper Pro ist ein MT4-Indikator, der Signale gibt, wenn neue Wellen in einem Trend beginnen. Die Trends werden mit der Originalmethode des Indikators " The Sextet " berechnet. Sie erhalten einen kostenlosen EA , um mit The Sextet Scalper Pro zu handeln: Kostenloser EA . Die Standardeinstellungen wurden auf GBPUSD H1 von 2017 optimiert. Der EA kann mit der kostenlosen Demoversion von The Sextet Scalper Pro getestet werden, bevor er gekauft wird. Key Features: Verwendet die Sextet-Tr
CityScape Recurrance Pattern
Michael Goh Joon Seng
Indikatoren
CityScape fasst die Preise in einem leicht lesbaren Muster zusammen, das zwischen 0 und 1 oszilliert. Die Wiederholung des CityScape-Musters kann darauf hindeuten, dass sich das Preismuster ebenfalls wiederholen wird. CityScape-Muster können als schnelle Referenz verwendet werden, um vorherzusagen, wie sich der Preis entwickeln wird, indem man nach einem ähnlichen CityScape-Muster in der jüngsten Vergangenheit sucht. Vergleiche mit anderen Währungspaaren und anderen Zeitskalenmustern können eben
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, weil es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell.
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, da es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell. Soba
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension