Candle Breakout Oscillator MT5

Korean

코드의 장점 설명 (코드 언급 없음)

1. 정밀한 시장 상태 구분 (3차원) 단순한 상승/하락뿐만 아니라 '횡보(Sideways)' 구간을 분리해 줍니다.

  • 매수 우위 (Bullish)

  • 매도 우위 (Bearish)

  • 핵심: 시장의 방향성이 없는 구간을 파악하여 진입 실수를 줄입니다.

2. 오실레이터 강도 측정 (0-100)

  • 과열 구간: 과매수/과매도 구간(예: 80 이상, 20 이하)을 표시합니다.

  • 영역 채우기: 피크 구간에 색상을 입혀 직관적으로 보여줍니다.

3. 노이즈 필터링의 유연성 (스무딩)

  • 거짓 신호 감소: 다양한 이동평균 방식(RMA, EMA 등)을 통해 차트의 노이즈를 제거합니다.

  • 거래량 가중치: **거래량(Volume)**을 계산에 포함시켜 신뢰도를 높일 수 있습니다.

4. 명확한 시각적 신호

  • 교차 화살표: 추세가 전환될 때 화살표로 진입 시점을 알려줍니다.

  • 화면 설정: 차트를 깔끔하게 유지하기 위해 선이나 색상을 켜고 끌 수 있습니다.

5. 성능 및 안정성

  • CPU 사용량을 최적화하여 렉 없이 쾌적하게 작동합니다.


추천 제품
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
시장 매물대 지표(Volume Profile) + 스마트 오실레이터. 통화 쌍, 주식, 선물, 암호화폐 등 거의 모든 종목에서 작동하며, 실제 거래량(Real Volume)과 틱 거래량(Tick Volume)을 모두 지원합니다. 프로파일 생성 범위를 일주일이나 한 달 등으로 자동 설정할 수 있을 뿐만 아니라, 두 개의 수직선(빨간색과 파란색)을 이동하여 수동으로 범위를 설정할 수도 있습니다. 히스트그램 형태로 표시되며, 특정 가격 수준의 히스토그램 너비는 해당 가격대에서 발생한 거래량을 의미합니다. Mode level line color 파라미터를 사용하면 가격이 반등할 가능성이 높은 주요 매물대 수준을 자동으로 표시할 수 있으며, Maximum color 파라미터는 설정된 전체 범위에서 거래가장 많이 발생한 최대 거래량 수준을 별도로 보여줍니다. 스마트 오실레이터는 과매수 및 과매도 구간을 표시합니다. 여러 지표로부터 오는 정보를 분석하고, 처리된 데이터를 바탕으로 과매수 및 과매
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
지표
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
지표
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
지표
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
지표
Market Structure ICT 인디케이터 1. 자동화된 시장 구조 분석 가장 큰 장점은 주관적인 해석으로 인한 오류를 줄여준다는 것입니다. 정확한 추세 식별: 추세 지속을 위한 **BOS (구조 돌파)**와 추세 반전을 위한 **CHoCH (추세 성격 변화)**를 자동으로 식별합니다. 스윙 분류: 단기, 중기, 장기 등 시장 구조 유형을 선택할 수 있어 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두에게 적합합니다. 2. 전문 대시보드 다른 타임프레임을 확인하기 위해 화면을 전환할 필요가 없습니다. 한눈에 보는 분석: 대시보드는 모든 타임프레임(M1~W1)의 상태를 한 화면에 표시합니다. 점수 시스템: 하위 타임프레임의 점수를 합산하여 전반적인 편향 (Overall Bias) (예: "강한 상승" 또는 "혼조")을 요약해 줍니다. 추세의 신선도: BOS가 방금 발생한 "신규 돌파(Fresh Break)"인지 오래된 구조인지 알려줍니다. 3. 차트 상의 MTF 표시 (멀티 타임프레임) 정밀한 진입
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
지표
거래 세션 표시기는 각 거래 세션의 시작과 끝을 강조 표시합니다 . 제품의 유료 버전은 세션의 시작/끝을 사용자 정의 할 수있는 가능성 무료 입니다. [옵션:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift 최상의 결과를 얻으려면 시간대를 사용하십시오. 시간 프레임에 대한 보정을 추가했습니다. 대략적인 수정: Bars           Correction ------------------ 23.50 ____ 10 23.54 ____ 5 23.55 ____ 4(5) 00.05 ____ 5(6) 시장에 나의 다른 제품 https://www.mql5.com/en/users/
EZ Trends
Guillermo Pineda
지표
EZ Trends 는 실시간으로 시장 구조 변화를 쉽게 식별할 수 있도록 설계된 정밀 트렌드 탐지 지표입니다. 독창적인 EMA–HMA 하이브리드 밴드 시스템을 사용하여 캔들 색상을 자동으로 변경해 추세 방향을 강조하고, 새로운 추세 시작 시 반응 레벨을 표시합니다. 그 결과, 트레이더가 모멘텀에 맞추어 시장 잡음을 걸러낼 수 있도록 돕는 실용적인 도구가 됩니다. 주요 기능 추세 탐지 로직: EMA와 HMA 평균을 기반으로 한 3라인 채널. 캔들의 평균 범위를 이용해 상/하단을 동적으로 확장. 변동성에 즉각 대응하며, 압축/확장 및 돌파 가능성을 보여줌. 상승 추세: 종가가 상단 밴드 위에서 마감. 하락 추세: 종가가 하단 밴드 아래에서 마감. 캔들이 자동 색상 변경 (라임 = 상승, 파랑 = 하락). 추세 시작 레벨: 새 추세 시작 시 극단적인 고점/저점 고정. 점선 수평선으로 표시해 재테스트/검증 구역 제공. 시각적 레이아웃: 중앙선: EMA + HMA 평균 (점선). 상단/하단:
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
지표
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
지표
Elliott Wave Drawing Tool for MT5 – The Ultimate Professional Wave Mapping System Take your market analysis to the next level with the Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , an advanced charting solution designed for traders who demand precision, speed, and complete control in wave labeling. Engineered for both beginners and expert Elliotticians, this tool transforms manual wave marking into a smooth, intuitive, and highly accurate experience. Built with a smart drawing engine , this indicator lets
Magic sl NASDAQ 100
Benyamin Naser Mokhtari Karchegani
지표
The indicator now at your disposal is undoubtedly one of the best tools for trading in the NASDAQ 100 market, especially in the 1-minute and 5-minute timeframes. This indicator is meticulously designed for high precision and can be adjusted for other timeframes as well. Simply run it and receive good exit signals. Key Features: Specialized performance in the 1-minute and 5-minute timeframes: While this indicator works in other timeframes as well, its primary focus is on these two timeframes. Co
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
지표
The   Supply and Demand Zones indicator   is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does no
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
지표
표시기는 가능한 최소 지연으로   다시 칠하지 않고   차트의 고조파 패턴을 보여줍니다. 지표 상단 검색은 가격 분석의 파동 원리를 기반으로 합니다. 고급 설정을 통해 거래 스타일에 대한 매개변수를 선택할 수 있습니다. 양초(막대)가 열릴 때 새로운 패턴이 형성되면 가격 변동의 가능성이 있는 방향의 화살표가 고정되어 변경되지 않습니다. 표시기는 ABCD, Gartley(Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2One, Camel, Triangles, WXY, Fibo, Vibrations와 같은 패턴과 그 종류를 인식합니다. 기본적으로 ABCD 및 Gartley 수치만 설정에 표시됩니다. 많은 추가 구성 가능한 매개변수. 주요 매개변수: ShowUpDnArrows - 가능한 방향 화살표 표시/숨기기 ArrowUpCode - 위쪽 화살표 코드 ArrowDnCode - 아래쪽 화살표 코드 Show old history pattern
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
지표
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
지표
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Golden Limit
Renato Fridschtein
지표
There are no limits! Golden Limit is the ultimate indicator to get clear and easy readings of price movements on charts. It projects support and resistance ranges, calculated by statistical models involving Price Action and the Fibonacci sequence, revealing in advance the behavior of prices and the best places to trade and not to trade. It also has two moving averages to help choose the best entries. The Golden Limit method was created from a proven model. In summary: We use the names of precio
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
지표
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
DYJ BoS
Daying Cao
지표
DYJ BoS 지표는 다음을 포함하여 시장 구조 변화의 필수 요소를 자동으로 식별하고 표시합니다. 구조 돌파(BoS): 가격이 크게 움직여 이전 구조 지점을 돌파할 때 감지됩니다. 상승 추세선과 하락 추세선(UP & DN, 즉 연속적인 신고가와 신저가)을 표시하고, 가격이 이러한 선을 돌파하면 빨간색(BEAR)과 초록색(BULL) 화살표를 표시합니다. BoS는 일반적으로 가격이 이전 가격 움직임에 의해 확립된 스윙 저점이나 스윙 고점을 확실히 통과할 때 발생합니다. 가격이 스윙 하이보다 높거나 스윙 로우보다 낮게 움직일 경우, 이는 단순히 이전에 형성된 시장 구조를 깨는 것이므로 "브레이크아웃" 구조라고 합니다. 이는 종종 시장 심리와 추세 방향의 변화를 나타내며, 기존 추세가 지속되거나 새로운 추세가 시작됨을 알립니다. 일반적으로 마감 정확도를 높이기 위해 손절매와 이익실현을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 최종 포지션은 일반적으로 같은 방향의 다음 돌파점에서 마감되거나 반
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
지표
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
지표
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Supply and Demand Zones Professional
Alejandro Miguel Basso
지표
Supply and Demand Zones Indicator for MT5 Professional institutional-grade Supply and Demand zone detection with intelligent alerts WHAT IS IT? Supply and Demand Zones is a powerful MT5 indicator that automatically identifies high-probability institutional supply and demand zones on any chart. this professional indicator brings advanced zone detection to MetaTrader 5 with enhanced features. Unlike traditional support and resistance levels, this indicator detects actual institutional footprint
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
지표
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "fu
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
지표
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
지표
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
지표
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
지표
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템 SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 1분, 5분, 15분과 같은 낮은 타임프레임에서 가장 좋은 성능을 보입니다. 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은   고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
지표
" Dynamic Scalper System MT5 " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
지표
물론입니다. 아래는 제공해주신 텍스트의 한국어 번역입니다: MT4용 천문학 지표 소개: 귀하의 최상급 하늘 트레이딩 동반자 트레이딩 경험을 천체의 높이로 끌어올리기 준비가 되셨나요? MT4용 천문학 지표를 소개합니다. 이 혁신적인 도구는 복잡한 알고리즘의 힘을 활용하여 탁월한 천문학적 통찰과 정밀한 계산을 제공합니다. 정보의 우주를 손에 담다:   천문학적 데이터의 보물함을 드러내는 포괄적인 패널을 살펴보세요. 행성의 지오/헬리오센트릭 좌표, 태양/지구 거리, 크기, 길이, 별자리, 황도 좌표 및 적도 좌표, 심지어 수평 좌표 등 각각이 정밀하게 계산되고 아름답게 제시됩니다. 지표에 의해 생성된 수직선은 시간 값에 해당하여 트레이딩 여정에 우주적인 시각을 부여합니다. 행성 라인과 관계:   수정 가능한 스케일과 각도로 차트를 장식하는 행성 라인의 마법을 경험해보세요. 직관적인 컨트롤 패널을 통해 각 행성의 라인의 가시성을 손쉽게 전환할 수 있습니다. 쥰션이나 섹스타일, 사분각, 삼분
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
지표
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
지표
Support And Resistance Screener는 하나의 지표 안에 여러 도구를 제공하는 MetaTrader에 대한 하나의 레벨 지표입니다. 사용 가능한 도구는 다음과 같습니다. 1. 시장 구조 스크리너. 2. 완고한 후퇴 영역. 3. 약세 후퇴 영역. 4. 일일 피벗 포인트 5. 주간 피벗 포인트 6. 월간 피벗 포인트 7. 고조파 패턴과 볼륨에 기반한 강력한 지지와 저항. 8. 은행 수준 구역. LIMITED TIME OFFER : HV 지원 및 저항 표시기는 50 $ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다. ( 원래 가격 125$ ) MQL5 블로그에 액세스하면 분석 예제와 함께 모든 프리미엄 지표를 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. 주요 특징들 고조파 및 볼륨 알고리즘을 기반으로 하는 강력한 지원 및 저항 영역. Harmonic 및 Volume 알고리즘을 기반으로 한 강세 및 약세 풀백 영역. 시장 구조 스크리너 일간, 주간 및 월간 피벗 포인트. 실제 거래의
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
지표
간단히 말해, 현재 캔들 옆에 흰색 숫자(‘핍’이라고 불림)의 움직임이 나타나기 시작하면 거래를 시작할 수 있습니다. 흰색 ‘핍’은 현재 매수 또는 매도 거래가 활성화되어 있으며 흰색으로 표시된 것처럼 올바른 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 흰색 핍의 움직임이 멈추고 정적인 녹색으로 바뀌면 이는 현재 모멘텀의 종료를 의미합니다. 숫자의 녹색은 매수 또는 매도 거래를 통해 얻은 총 수익을 ‘핍’ 단위로 나타냅니다. 또한, 인디케이터 내의 다른 고급 전문 분석 도구를 활용하여 거래를 시작할 수 있습니다. 인디케이터에 표시되는 신호와 색상을 관찰함으로써 높은 정확도로 수많은 스캘핑 기회를 포착할 수 있습니다. 테스트 중이거나 실시간 차트에서 인디케이터를 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 대부분의 외환 시장에 적합: 금 거래 및 인기 있는 지수 시장(Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 등), 그리고 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 등 강력한 통화쌍
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
제작자의 제품 더 보기
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
지표
Market Structure ICT 인디케이터 1. 자동화된 시장 구조 분석 가장 큰 장점은 주관적인 해석으로 인한 오류를 줄여준다는 것입니다. 정확한 추세 식별: 추세 지속을 위한 **BOS (구조 돌파)**와 추세 반전을 위한 **CHoCH (추세 성격 변화)**를 자동으로 식별합니다. 스윙 분류: 단기, 중기, 장기 등 시장 구조 유형을 선택할 수 있어 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두에게 적합합니다. 2. 전문 대시보드 다른 타임프레임을 확인하기 위해 화면을 전환할 필요가 없습니다. 한눈에 보는 분석: 대시보드는 모든 타임프레임(M1~W1)의 상태를 한 화면에 표시합니다. 점수 시스템: 하위 타임프레임의 점수를 합산하여 전반적인 편향 (Overall Bias) (예: "강한 상승" 또는 "혼조")을 요약해 줍니다. 추세의 신선도: BOS가 방금 발생한 "신규 돌파(Fresh Break)"인지 오래된 구조인지 알려줍니다. 3. 차트 상의 MTF 표시 (멀티 타임프레임) 정밀한 진입
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
지표
Market Structure ICT 인디케이터 1. 자동화된 시장 구조 분석 가장 큰 장점은 주관적인 해석으로 인한 오류를 줄여준다는 것입니다. 정확한 추세 식별: 추세 지속을 위한 **BOS (구조 돌파)**와 추세 반전을 위한 **CHoCH (추세 성격 변화)**를 자동으로 식별합니다. 스윙 분류: 단기, 중기, 장기 등 시장 구조 유형을 선택할 수 있어 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두에게 적합합니다. 2. 전문 대시보드 다른 타임프레임을 확인하기 위해 화면을 전환할 필요가 없습니다. 한눈에 보는 분석: 대시보드는 모든 타임프레임(M1~W1)의 상태를 한 화면에 표시합니다. 점수 시스템: 하위 타임프레임의 점수를 합산하여 전반적인 편향 (Overall Bias) (예: "강한 상승" 또는 "혼조")을 요약해 줍니다. 추세의 신선도: BOS가 방금 발생한 "신규 돌파(Fresh Break)"인지 오래된 구조인지 알려줍니다. 3. 차트 상의 MTF 표시 (멀티 타임프레임) 정밀한 진입
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
지표
자동 엘리어트 파동 이론 (Automated Elliott Wave) 1. 자동 파동 카운팅 및 편향 감소 (객관성) 보통 엘리어트 파동 카운팅은 개인적인 "상상"이나 주관이 많이 개입됩니다. 이 보조지표는 다음과 같이 도와줍니다: 충격 파동(Impulse Wave 1-2-3-4-5) 탐지: 엄격한 규칙(예: 3파는 가장 짧을 수 없음, 4파는 1파와 겹칠 수 없음)을 사용하여 이론적으로 정확한 가격 구조를 보여줍니다. 조정 파동(Corrective Wave A-B-C) 탐지: 추세에 따라 재진입할 기회를 찾기 위해 가격 조정 구간을 포착합니다. 2. 다중 등급 분석 (Multi-Degree Analysis) 하나의 시간 프레임만 보는 것이 아니라 3가지 깊이 수준을 동시에 분석하여 시장을 입체적으로 보여줍니다: Minor (단기): 빠른 움직임 확인용. Intermediate (중기): 주요 추세 확인용. Primary (장기): 시장의 큰 흐름 확인용. 장점: 트레이딩 스타일에
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
지표
자동 엘리어트 파동 이론 (Automated Elliott Wave) 1. 자동 파동 카운팅 및 편향 감소 (객관성) 보통 엘리어트 파동 카운팅은 개인적인 "상상"이나 주관이 많이 개입됩니다. 이 보조지표는 다음과 같이 도와줍니다: 충격 파동(Impulse Wave 1-2-3-4-5) 탐지: 엄격한 규칙(예: 3파는 가장 짧을 수 없음, 4파는 1파와 겹칠 수 없음)을 사용하여 이론적으로 정확한 가격 구조를 보여줍니다. 조정 파동(Corrective Wave A-B-C) 탐지: 추세에 따라 재진입할 기회를 찾기 위해 가격 조정 구간을 포착합니다. 2. 다중 등급 분석 (Multi-Degree Analysis) 하나의 시간 프레임만 보는 것이 아니라 3가지 깊이 수준을 동시에 분석하여 시장을 입체적으로 보여줍니다: Minor (단기): 빠른 움직임 확인용. Intermediate (중기): 주요 추세 확인용. Primary (장기): 시장의 큰 흐름 확인용. 장점: 트레이딩 스타일에
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
지표
Korean "Smart Money" 스캔 (Volume Markers): 평균보다 높은 비정상적인 거래량을 녹색/빨간색 화살표로 명확하게 표시합니다. 이는 **세력(Smart Money)**의 진입을 식별하고 속임수 신호 를 걸러내는 데 도움을 줍니다. 주요 알림 (Alerts): 하루 종일 화면을 지켜볼 필요가 없습니다. 가격이 추세의 지속 또는 반전을 결정하는 중요한 지점인 **POC(매물대 중심)**를 교차할 때 시스템이 즉시 알림을 보냅니다. 실시간 시장 구조 확인 (Developing Profile): 현재 형성되고 있는 가격 주기의 프로필을 보여줍니다. 가격이 매집 구간 을 돌파하고 있는지, 아니면 평균으로 다시 회귀 하고 있는지 파악할 수 있습니다. thank you ..
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
지표
이 지표의 장점: 이 지표는 스마트 머니 컨셉 (SMC) 트레이딩을 위한 도구로, 가격의 횡보(Range) 및 돌파(Breakout) 식별과 심층적인 거래량(Volume) 분석에 중점을 둡니다. 자동 범위 감지 (Automated Range Detection): 수동 작도 불필요: 시장이 횡보세에 접어들면 자동으로 박스/채널을 그려줍니다. 핵심 구간 식별: SMC의 핵심인 매집(Accumulation) 및 분산(Distribution) 구간을 명확하게 보여줍니다. 거래량 세부 분석 (Volume Breakdown): 내부 분석: 일반적인 거래량 막대와 달리 박스 내부의 거래량 구성을 분석합니다. 매수 vs 매도: 해당 구간에서 매수세와 매도세 중 어느 쪽이 우위인지 보여줍니다. 델타 볼륨 (Delta Volume): 순 차이(Net)를 계산하여 돌파 전에 추세의 강도를 확인합니다. 포인트 오브 컨트롤 (POC): 박스 내에 POC 라인(주황색 점선)을 표시합니다. 이점: 가장 많은
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
지표
Korean "Smart Money" 스캔 (Volume Markers): 평균보다 높은 비정상적인 거래량을 녹색/빨간색 화살표로 명확하게 표시합니다. 이는 **세력(Smart Money)**의 진입을 식별하고 속임수 신호 를 걸러내는 데 도움을 줍니다. 주요 알림 (Alerts): 하루 종일 화면을 지켜볼 필요가 없습니다. 가격이 추세의 지속 또는 반전을 결정하는 중요한 지점인 **POC(매물대 중심)**를 교차할 때 시스템이 즉시 알림을 보냅니다. 실시간 시장 구조 확인 (Developing Profile): 현재 형성되고 있는 가격 주기의 프로필을 보여줍니다. 가격이 매집 구간 을 돌파하고 있는지, 아니면 평균으로 다시 회귀 하고 있는지 파악할 수 있습니다. thank you ..
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
유틸리티
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
지표
Squeeze Momentum Alert (스퀴즈 모멘텀 알림) 1. 가격 "폭발" 지점 식별 (The "Squeeze") 이 지표의 가장 큰 장점은 큰 움직임이 발생하기 전, 시장이 "숨 고르기" 또는 "에너지 축적"(횡보)하는 시기를 포착하는 능력입니다. 좋은 이유: 시장은 정체기와 폭발적인 변동성 시기를 반복합니다. 이 도구는 **"차트가 압축되고 있으니 다음 급등을 준비하라"**고 알려주어, 대형 추세의 시작을 놓치지 않게 합니다. 2. 추세 "강도"의 정밀한 구분 (Color Coded Momentum) 히스토그램은 4가지 색상 을 사용하여 추세의 건전성을 나타냅니다: 라임색 (Lime): 강력한 상승 (추격 매수 가능). 진녹색 (Dark Green): 상승세 약화 (주의: 이익 실현 준비). 빨간색 (Red): 강력한 하락 (강한 매도). 밤색 (Maroon): 하락세 약화 (매도세 소진). 좋은 이유: 추세가 강할 때 "진입" 타이밍과, 색이 바뀌자마자(모멘텀 상실)
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
지표
Squeeze Momentum Alert (스퀴즈 모멘텀 알림) 1. 가격 "폭발" 지점 식별 (The "Squeeze") 이 지표의 가장 큰 장점은 큰 움직임이 발생하기 전, 시장이 "숨 고르기" 또는 "에너지 축적"(횡보)하는 시기를 포착하는 능력입니다. 좋은 이유: 시장은 정체기와 폭발적인 변동성 시기를 반복합니다. 이 도구는 **"차트가 압축되고 있으니 다음 급등을 준비하라"**고 알려주어, 대형 추세의 시작을 놓치지 않게 합니다. 2. 추세 "강도"의 정밀한 구분 (Color Coded Momentum) 히스토그램은 4가지 색상 을 사용하여 추세의 건전성을 나타냅니다: 라임색 (Lime): 강력한 상승 (추격 매수 가능). 진녹색 (Dark Green): 상승세 약화 (주의: 이익 실현 준비). 빨간색 (Red): 강력한 하락 (강한 매도). 밤색 (Maroon): 하락세 약화 (매도세 소진). 좋은 이유: 추세가 강할 때 "진입" 타이밍과, 색이 바뀌자마자(모멘텀 상실)
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
지표
Korean (한국어) ICT_SuperTrend 는 트레이더가 시장의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 설계된 "올인원" 도구입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다: 하이브리드 트레이딩 시스템 **추세 추종(Trend Following)**과 **스마트 머니 컨셉 / ICT(가격 구조)**의 결합이 가장 큰 장점입니다. SuperTrend: 시장의 주요 방향(매수/매도)을 알려줍니다. ICT 컨셉: 지지/저항선과 같은 구조적 핵심 지점을 식별합니다. 명확한 진입 및 청산 시점 화살표 신호 가 추세 변화를 명확히 알려줍니다. SuperTrend 라인 은 동적 지지/저항 역할을 하며, 수익을 확정하기 위한 **트레일링 스톱(Trailing Stop)**으로 활용하기 좋습니다. 자동 유동성 레벨 탐색 (Liquidity Levels) 주요 **스윙 하이/로우(Swing Highs/Lows)**를 자동으로 스캔합니다. BSL (매수 측 유동성): 상단 저항. SSL (매도 측 유동성):
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
지표
인디케이터: Currency Strength Meter Pro 시장 전반 시각화 (Market Breadth Visualization) 장점: 복잡한 차트 대신 깔끔한 "대시보드" 형태로 표시하여, 어떤 통화쌍이 강세인지 약세인지 한눈에 파악할 수 있습니다. 이점: 차트를 하나씩 확인하는 시간을 줄이고 매매할 통화쌍을 빠르게 결정할 수 있습니다. 자동 순위 및 정렬 (Auto-Ranking & Sorting) 장점: "수평 순위" 모드를 통해 "가장 강한" 통화쌍부터 "가장 약한" 통화쌍까지 자동으로 정렬합니다. 이점: 일간/주간/월간의 승자(Winners)와 패자(Losers)를 즉시 식별할 수 있어 상대 강도 전략에 유리합니다. 스마트 통화 로직 (Smart Currency Logic) 장점: 기준 통화(Base Currency)의 위치가 다른 쌍(예: EURUSD vs USDJPY)을 스마트하게 처리하여, 메인 통화의 강세 방향에 맞춰 값을 자동으로 "반전"시킵니다. 이점: 통
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
지표
Volume Profile Pro 보조지표 이 지표는 "어떤 가격대에서 가장 많은 거래가 일어났는지" 분석하는 Volume Profile Pro 도구입니다. 다음과 같은 특별한 기능이 있습니다: 표시 모드 (Display Modes) Volume Profile (일반): 각 가격대의 총 거래량(Total Volume)을 표시하여 중요한 지지 및 저항 구간을 보여줍니다. Delta / Money Flow: 매수세와 매도세(Buy vs Sell)의 "차이(Delta)"를 표시하여 해당 가격대에서 누가 시장을 주도하는지 보여줍니다. 거래량(Volume) 또는 자금 흐름(Money Flow)으로 선택하여 볼 수 있습니다. 계산 모드 (Calculation Modes) Pro 버전의 강점은 기간 설정의 유연성입니다: Fixed Mode (고정 모드): 과거 캔들 개수를 고정하여 설정합니다 (예: 최근 100개 캔들). Dynamic Mode (핵심 기능): 수직선(Vertical Line)이
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
유틸리티
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
지표
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
지표
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
지표
Korean (한국어) ICT_SuperTrend 는 트레이더가 시장의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 설계된 "올인원" 도구입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다: 하이브리드 트레이딩 시스템 **추세 추종(Trend Following)**과 **스마트 머니 컨셉 / ICT(가격 구조)**의 결합이 가장 큰 장점입니다. SuperTrend: 시장의 주요 방향(매수/매도)을 알려줍니다. ICT 컨셉: 지지/저항선과 같은 구조적 핵심 지점을 식별합니다. 명확한 진입 및 청산 시점 화살표 신호 가 추세 변화를 명확히 알려줍니다. SuperTrend 라인 은 동적 지지/저항 역할을 하며, 수익을 확정하기 위한 **트레일링 스톱(Trailing Stop)**으로 활용하기 좋습니다. 자동 유동성 레벨 탐색 (Liquidity Levels) 주요 **스윙 하이/로우(Swing Highs/Lows)**를 자동으로 스캔합니다. BSL (매수 측 유동성): 상단 저항. SSL (매도 측 유동성):
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
지표
인디케이터: Currency Strength Meter Pro 시장 전반 시각화 (Market Breadth Visualization) 장점: 복잡한 차트 대신 깔끔한 "대시보드" 형태로 표시하여, 어떤 통화쌍이 강세인지 약세인지 한눈에 파악할 수 있습니다. 이점: 차트를 하나씩 확인하는 시간을 줄이고 매매할 통화쌍을 빠르게 결정할 수 있습니다. 자동 순위 및 정렬 (Auto-Ranking & Sorting) 장점: "수평 순위" 모드를 통해 "가장 강한" 통화쌍부터 "가장 약한" 통화쌍까지 자동으로 정렬합니다. 이점: 일간/주간/월간의 승자(Winners)와 패자(Losers)를 즉시 식별할 수 있어 상대 강도 전략에 유리합니다. 스마트 통화 로직 (Smart Currency Logic) 장점: 기준 통화(Base Currency)의 위치가 다른 쌍(예: EURUSD vs USDJPY)을 스마트하게 처리하여, 메인 통화의 강세 방향에 맞춰 값을 자동으로 "반전"시킵니다. 이점: 통
Candle Breakout Oscillator MT4
Sathit Sukhirun
지표
Korean 코드의 장점 설명 (코드 언급 없음) 1. 정밀한 시장 상태 구분 (3차원) 단순한 상승/하락뿐만 아니라 '횡보(Sideways)' 구간을 분리해 줍니다. 매수 우위 (Bullish) 매도 우위 (Bearish) 핵심: 시장의 방향성이 없는 구간을 파악하여 진입 실수를 줄입니다. 2. 오실레이터 강도 측정 (0-100) 과열 구간: 과매수/과매도 구간(예: 80 이상, 20 이하)을 표시합니다. 영역 채우기: 피크 구간에 색상을 입혀 직관적으로 보여줍니다. 3. 노이즈 필터링의 유연성 (스무딩) 거짓 신호 감소: 다양한 이동평균 방식(RMA, EMA 등)을 통해 차트의 노이즈를 제거합니다. 거래량 가중치: **거래량(Volume)**을 계산에 포함시켜 신뢰도를 높일 수 있습니다. 4. 명확한 시각적 신호 교차 화살표: 추세가 전환될 때 화살표로 진입 시점을 알려줍니다. 화면 설정: 차트를 깔끔하게 유지하기 위해 선이나 색상을 켜고 끌 수 있습니다. 5. 성능 및 안정성
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
지표
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
지표
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
지표
Volume Profile Pro 보조지표 이 지표는 "어떤 가격대에서 가장 많은 거래가 일어났는지" 분석하는 Volume Profile Pro 도구입니다. 다음과 같은 특별한 기능이 있습니다: 표시 모드 (Display Modes) Volume Profile (일반): 각 가격대의 총 거래량(Total Volume)을 표시하여 중요한 지지 및 저항 구간을 보여줍니다. Delta / Money Flow: 매수세와 매도세(Buy vs Sell)의 "차이(Delta)"를 표시하여 해당 가격대에서 누가 시장을 주도하는지 보여줍니다. 거래량(Volume) 또는 자금 흐름(Money Flow)으로 선택하여 볼 수 있습니다. 계산 모드 (Calculation Modes) Pro 버전의 강점은 기간 설정의 유연성입니다: Fixed Mode (고정 모드): 과거 캔들 개수를 고정하여 설정합니다 (예: 최근 100개 캔들). Dynamic Mode (핵심 기능): 수직선(Vertical Line)이
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
지표
이 지표의 장점: 이 지표는 스마트 머니 컨셉 (SMC) 트레이딩을 위한 도구로, 가격의 횡보(Range) 및 돌파(Breakout) 식별과 심층적인 거래량(Volume) 분석에 중점을 둡니다. 자동 범위 감지 (Automated Range Detection): 수동 작도 불필요: 시장이 횡보세에 접어들면 자동으로 박스/채널을 그려줍니다. 핵심 구간 식별: SMC의 핵심인 매집(Accumulation) 및 분산(Distribution) 구간을 명확하게 보여줍니다. 거래량 세부 분석 (Volume Breakdown): 내부 분석: 일반적인 거래량 막대와 달리 박스 내부의 거래량 구성을 분석합니다. 매수 vs 매도: 해당 구간에서 매수세와 매도세 중 어느 쪽이 우위인지 보여줍니다. 델타 볼륨 (Delta Volume): 순 차이(Net)를 계산하여 돌파 전에 추세의 강도를 확인합니다. 포인트 오브 컨트롤 (POC): 박스 내에 POC 라인(주황색 점선)을 표시합니다. 이점: 가장 많은
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변