Candle Breakout Oscillator MT5

Russian

Описание преимуществ (без упоминания кода)

1. Детальное разделение рыночных условий (3 измерения) В отличие от большинства инструментов, показывающих только «Вверх» или «Вниз», этот индикатор выделяет «Боковой тренд» (Sideways). Трейдер видит:

  • Победу покупателей (Быки).

  • Победу продавцов (Медведи).

  • Главное: Когда рынок находится во флэте, что снижает риск ошибок.

2. Измерение силы тренда (Осциллятор 0-100) Приводит волатильность к диапазону 0-100:

  • Экстремальные зоны: Уровни перекупленности и перепроданности (например, >80 и <20).

  • Заливка зон: Цветовое выделение пиковых зон для быстрого визуального анализа.

3. Гибкость фильтрации шума (Сглаживание) Настраиваемая плавность линий:

  • Удаление ложных сигналов: Различные методы сглаживания (SMA, EMA и др.) для устранения рыночного шума.

  • Учет объема: Возможность учитывать Тиковый объем (Volume) для повышения надежности сигналов.

4. Четкие визуальные сигналы

  • Стрелки пересечения: Указывают моменты смены баланса сил (покупка/продажа).

  • Настройка отображения: Можно скрыть лишние линии или заливку для чистоты графика.

5. Производительность

  • Оптимизирован для снижения нагрузки на ЦП (CPU), работает плавно даже на множестве графиков.


