Candle Breakout Oscillator MT5

French

Explication des avantages (sans mentionner le code)

1. Différenciation détaillée du marché (3 Dimensions) Isole spécifiquement le mouvement "Latéral" (Sideways).

  • Pression d'achat (Haussier).

  • Pression de vente (Baissier).

  • Important : Identifie quand le marché est sans direction.

2. Mesure de force via Oscillateur (0-100)

  • Zones Extrêmes : Indique le Surachat/Survente.

  • Remplissage de zone : Colore les zones critiques pour une lecture rapide.

3. Flexibilité du filtrage (Lissage)

  • Réduction du bruit : Diverses méthodes de lissage (RMA, EMA) pour filtrer les faux signaux.

  • Pondération par le Volume : Option d'inclure le Volume pour plus de fiabilité.

4. Repères visuels clairs

  • Flèches de croisement : Affiche les points de retournement.

  • Personnalisable : Possibilité de masquer les éléments.

5. Performance

  • Optimisé pour une faible utilisation du CPU.


