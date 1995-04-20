Currency Strength Meter Pro MT4

Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend