Candle Breakout Oscillator MT5
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Italian
Spiegazione dei Vantaggi (Senza menzionare il codice)
1. Differenziazione dettagliata del mercato (3 Dimensioni) Isola il movimento "Laterale" (Sideways).
-
Pressione di acquisto (Rialzista).
-
Pressione di vendita (Ribassista).
-
Importante: Evidenzia quando il mercato non ha direzione.
2. Misurazione della forza (Oscillatore 0-100)
-
Zone Estreme: Ipercomprato/Ipervenduto.
-
Riempimento aree: Colora le zone di picco per un'analisi rapida.
3. Flessibilità nel filtraggio (Smoothing)
-
Riduzione del rumore: Vari metodi (SMA, EMA) per pulire il segnale.
-
Volume: Opzione per ponderare il segnale con il Volume.
4. Segnali visivi chiari
-
Frecce di incrocio: Indica i cambiamenti di trend.
-
Visibilità: Elementi grafici attivabili/disattivabili.
5. Prestazioni
-
Utilizzo della CPU ottimizzato e stabile.