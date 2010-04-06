Candle Breakout Oscillator MT5

Spiegazione dei Vantaggi (Senza menzionare il codice)

1. Differenziazione dettagliata del mercato (3 Dimensioni) Isola il movimento "Laterale" (Sideways).

  • Pressione di acquisto (Rialzista).

  • Pressione di vendita (Ribassista).

  • Importante: Evidenzia quando il mercato non ha direzione.

2. Misurazione della forza (Oscillatore 0-100)

  • Zone Estreme: Ipercomprato/Ipervenduto.

  • Riempimento aree: Colora le zone di picco per un'analisi rapida.

3. Flessibilità nel filtraggio (Smoothing)

  • Riduzione del rumore: Vari metodi (SMA, EMA) per pulire il segnale.

  • Volume: Opzione per ponderare il segnale con il Volume.

4. Segnali visivi chiari

  • Frecce di incrocio: Indica i cambiamenti di trend.

  • Visibilità: Elementi grafici attivabili/disattivabili.

5. Prestazioni

  • Utilizzo della CPU ottimizzato e stabile.


US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicatori
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicatori
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Golden Limit
Renato Fridschtein
Indicatori
There are no limits! Golden Limit is the ultimate indicator to get clear and easy readings of price movements on charts. It projects support and resistance ranges, calculated by statistical models involving Price Action and the Fibonacci sequence, revealing in advance the behavior of prices and the best places to trade and not to trade. It also has two moving averages to help choose the best entries. The Golden Limit method was created from a proven model. In summary: We use the names of precio
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
DYJ BoS
Daying Cao
Indicatori
L'indicatore DYJ BoS identifica e contrassegna automaticamente gli elementi essenziali dei cambiamenti nella struttura del mercato, tra cui: Breakout of Structure (BoS): rilevato quando il prezzo effettua una mossa significativa, rompendo un precedente punto di struttura. Segna possibili linee di tendenza al rialzo e al ribasso (UP e DN, ovvero nuovi massimi e nuovi minimi continui) e una volta che il prezzo sfonda queste linee, segna frecce rosse (ORSO) e verdi (TORO) Il BoS si verifica sol
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicatori
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Supply and Demand Zones Professional
Alejandro Miguel Basso
Indicatori
Supply and Demand Zones Indicator for MT5 Professional institutional-grade Supply and Demand zone detection with intelligent alerts WHAT IS IT? Supply and Demand Zones is a powerful MT5 indicator that automatically identifies high-probability institutional supply and demand zones on any chart. this professional indicator brings advanced zone detection to MetaTrader 5 with enhanced features. Unlike traditional support and resistance levels, this indicator detects actual institutional footprint
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicatori
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "fu
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicatori
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicatori
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
Il Weis Wave Chart Forex per MT5 è un indicatore di prezzo e volume. La lettura del prezzo e del volume è stata ampiamente diffusa tramite Richard Demille Wyckoff sulla base delle tre leggi da lui create: offerta e domanda, causa ed effetto e sforzo contro risultato. Già nel 1900 R.Wyckoff utilizzava la carta delle onde nelle sue analisi. Molti anni dopo, intorno al 1990, David Weis ha automatizzato il diagramma delle onde di R. Wyckoff e oggi vi portiamo l'evoluzione del diagramma delle onde di
