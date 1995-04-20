Candle Breakout Oscillator MT4

German

Erklärung der Vorteile (ohne Code-Erwähnung)

1. Detaillierte Marktunterscheidung (3 Dimensionen) Isoliert spezifisch die "Seitwärtsbewegung". Man erkennt:

  • Kaufdruck (Bullisch).

  • Verkaufsdruck (Bärisch).

  • Wichtig: Wenn der Markt richtungslos ist (Seitwärts), was Fehler reduziert.

2. Stärkemessung via Oszillator (0-100)

  • Extreme Zonen: Überkauft/Überverkauft Bereiche (z.B. >80, <20).

  • Flächenfüllung: Färbt kritische Zonen für schnelle Erkennung ein.

3. Flexibilität bei der Rauschunterdrückung (Glättung)

  • Signalfilterung: Verschiedene Glättungsmethoden (SMA, EMA usw.) filtern Marktrauschen.

  • Volumengewichtung: Option zur Einbeziehung des Volumens für zuverlässigere Signale.

4. Klare visuelle Hinweise

  • Kreuzungspfeile: Zeigt Trendwechsel direkt an.

  • Sichtbarkeit: Elemente können ein-/ausgeschaltet werden.

5. Leistung

  • Optimiert für geringe CPU-Auslastung und Stabilität.


Empfohlene Produkte
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
RTrends
Nikolay Likhovid
Indikatoren
Der RTrends-Indikator erfüllt zwei Aufgaben: Erstens zeichnet er automatisch das Layout des Preisdiagramms, indem er Trendlinien einzeichnet, und zweitens erzeugt er Signale für steigende und fallende Kurse. Das Layout spiegelt die fraktale Natur des Marktes wider. Trends aus verschiedenen Zeithorizonten werden gleichzeitig in das Diagramm eingezeichnet. So kann ein Händler in einem einzigen Diagramm Trendlinien von höheren Zeitrahmen sehen. Die Linien unterscheiden sich je nach Zeithorizont in
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indikatoren
Alle Symbole UND alle Zeitrahmen Scannen Dokument Einführung Das ABCD-Muster ist ein grundlegendes harmonisches Muster. Das ABCD-Muster ist ein visuelles, geometrisches Chartmuster, das aus drei aufeinanderfolgenden Kursschwankungen besteht. Es sieht aus wie ein diagonaler Blitz und kann auf eine bevorstehende Handelsmöglichkeit hinweisen. Es ist ein wertvolles Muster, das man kennen sollte, da es den rhythmischen Stil widerspiegelt, in dem sich der Markt oft bewegt. Im Wesentlichen besteht
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark und einige andere Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnungen für sic
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für Muster #31 ("Long Island") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Warnung anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Ebenen
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist eines der besten Tools, die wir je entwickelt haben. Dieses großartige Tool zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen, die besten Orte für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Er verfügt über viele fortschrittliche Funktionen, wie die Unterstützung von Zonen mit mehreren Zeitrahmen, die Anzeige der Breite der Zonen, Warnmeldungen für retuschierte Zonen und vieles mehr. Aufgrund der Fraktalität des Marktes kann dieser Indikator fü
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indikatoren
Der Sextet Scalper Pro ist ein MT4-Indikator, der Signale gibt, wenn neue Wellen in einem Trend beginnen. Die Trends werden mit der Originalmethode des Indikators " The Sextet " berechnet. Sie erhalten einen kostenlosen EA , um mit The Sextet Scalper Pro zu handeln: Kostenloser EA . Die Standardeinstellungen wurden auf GBPUSD H1 von 2017 optimiert. Der EA kann mit der kostenlosen Demoversion von The Sextet Scalper Pro getestet werden, bevor er gekauft wird. Key Features: Verwendet die Sextet-Tr
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Trendindikator mit Berechnung der dynamischen Niveaus und Signalisierung ihres Schnittpunkts. Beschreibung der Eingabeparameter: StepTF = true; - Berechnung des Indikators durch Schließen des Balkens (true) oder durch jeden Tick (false) BarsCount = 300; - Anzahl der Abrechnungsbalken Price = PRICE_CLOSE; - Art des verwendeten Preises TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Geschätzter Zeitrahmen TrendPeriod = 9; - Trendberechnungszeitraum TrendDeviations = 4.9; - Koeffizient der Abweichung Period
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme auf Knopfdruck ändern, was Ihnen die Mühe erspart, die Zeiträume zu wechseln. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Investitionen sollten auf Ihr eigenes Risiko getätigt werden. Wir haften nicht für Nachteile
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Complex head and shoulders
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für die Muster #24, #25, #26 und #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) PeriodBars - Zeitraum des Indikators K - ein zusätzlicher Parameter, der die Genauigkeit der Musterformerkennung beeinflusst. Je kleiner der Wert ist, desto glatter sol
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
LordMACDSignal
Igor Pereira Calil
Indikatoren
LordMACDSignal ist ein Indikator für META TRADER, der standardmäßig und grundsätzlich den MACD-Trend des Finanzmarktes verwendet. LordMACDSignal wurde mit dem MACD-Indikator optimiert, um den Trend durch Kerzen zu analysieren und die nächste Bewegung zu erkennen. LordMACDSignal sendet Signalwarnungen über einen Trend der Aufwärts- oder Abwärtsdivergenz und meldet auch mögliche Umkehrsituationen in überlasteten Paaren. Mit Liebe und Sorgfalt gemacht, Telegram-Gruppe beitreten: https://t.me/exp
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der MT4 Wave Wold Forex Indikator wurde entwickelt, um Wulff-Wellen zu finden und sie im aktuellen Fenster des Handelsterminals anzuzeigen. Ein ausgezeichneter Indikator für Händler, die Wulff-Wellen im Handel verwenden. Seine Anwendung in Handelsstrategien wird ihre Effizienz und Rentabilität erheblich verbessern. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Im Gegensatz zu anderen Wolfswellenindikatoren hat der MT4 Wave Wold Forex Indikator eine Reihe von Funktionen, die seine Effizienz erheblich verbessern:
Infinity Oscillators Ultimate
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Das   Infinity Oscillators Ultimate   ist ein umfassendes   OSCI-KIT,   das entwickelt wurde, um das Handelserlebnis für Händler zu verbessern, die RSI-, Stochastic-, MACD-, CCI- und Volumenstrategien nutzen. Mit seinem umfassenden Funktionsumfang bietet dieser Indikator ein leistungsstarkes Toolset, um Markttrends zu analysieren, Umkehrungen und Retracements zu identifizieren, Intraday-Ziele mithilfe der ATR zu berechnen und über wichtige Handelsereignisse informiert zu bleiben. Eines der hera
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 4" wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, sich in der Marktsituation zurechtzufinden. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärtsimpulse der Kursbewegungen an. Diese Impulse sind die Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die sich aus Zonen der "Korrekturen" von Preisbewegungen zusammensetzt, sowie aus "potenziellen" Zonen für mögliche Szenarien der Preisbewegung. Auf- und Abwärtsimpulse werden auf der Grundlage einer modifizierten Formel d
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator konzentriert sich auf zwei Take-Profit-Niveaus und einen sehr engen Stop-Loss. Die ganze Idee ist, den Markt in höheren Zeiträumen ab m15 und höher zu scalpieren, da diese Zeitrahmen nicht stark durch Spread und Broker-Provisionierung beeinflusst werden. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale basierend auf der Preisdivergenzstrategie, bei der er einen Kaufpfeil mit tp/sl-Niveaus zeichnet, wenn bullische Divergenzbedingungen vollständig erfüllt sind. Dasselbe gilt für Verkaufsp
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind: FEATURES KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indikatoren
MT5-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegram-Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx VIP-Gruppenzugang: Sende den Zahlungsnachweis an unser Postfach Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Leistungsstarker MT4-Indikator zur Erkennung von OBV-Divergenzen und Vorhersage von Marktumkehrungen Der BlueDigitsFx OBV Divergence Indikator analysiert Preis und On-Balance Volume (OBV), um bullische und bärische Dive
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indikatoren
Freunde, wir stellen Ihnen unseren neuen Forex Gump Laser Indikator vor. Da es in unserem Team keine Designer gibt, sondern hauptsächlich Mathematiker, Finanzexperten, Programmierer und Trader, haben wir keine besonderen Änderungen im Design des Indikators vorgenommen. Vom Aussehen her ähnelt er dem üblichen Forex Gump. Andererseits ist Forex Gump nicht nur der Name eines Indikators, sondern eine Marke geworden. Und wir versuchen, die Corporate Identity in all ihren Varianten zu bewahren. Die ga
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Scalper für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kerne"
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indikatoren
MT5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Gruppen-Zugang: Sende Zahlungsnachweis für eines unserer kostenpflichtigen Produkte an unseren Posteingang Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Leistungsstarke Umkehr- und Ausbruchserkennung für MT4 Ein All-in-One Non-Repaint Indikator, der dir hilft, Marktstrukturveränderungen, Ausbrüche und Trendwenden einfach
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Weitere Produkte dieses Autors
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, weil es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell.
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, da es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell. Soba
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Candle Breakout Oscillator MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German Erklärung der Vorteile (ohne Code-Erwähnung) 1. Detaillierte Marktunterscheidung (3 Dimensionen) Isoliert spezifisch die "Seitwärtsbewegung" . Man erkennt: Kaufdruck (Bullisch). Verkaufsdruck (Bärisch). Wichtig: Wenn der Markt richtungslos ist (Seitwärts), was Fehler reduziert. 2. Stärkemessung via Oszillator (0-100) Extreme Zonen: Überkauft/Überverkauft Bereiche (z.B. >80, <20). Flächenfüllung: Färbt kritische Zonen für schnelle Erkennung ein. 3. Flexibilität bei der Rauschunterdrückung
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension