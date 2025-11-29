Auto TPSL MT5
- Utilitys
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 29 November 2025
Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss)
"Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader:
-
Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird.
-
Konsistenz im Risikomanagement: Hilft Ihnen, Disziplin beim Setzen von Gewinnzielen und Verlustlimits gemäß Ihrem Handelsplan zu bewahren und verhindert emotionale Entscheidungen.
-
Reduziert das Drawdown-Risiko: SL hilft, Verluste auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen und verhindert, dass Ihr Portfolio durch unerwartete Kursbewegungen erheblichen Schaden erleidet.
-
Sichert Gewinne: TP stellt sicher, dass Sie Gewinne einfahren, wenn der Kurs Ihr Ziel erreicht, ohne dass Sie den Bildschirm ständig überwachen müssen.
-
Handelsflexibilität: Sie können zwischen zwei TP/SL-Einstellungsmodi wählen: Fix Pip (fester Wert) oder ATR (basierend auf der Marktvolatilität), die sich für eine Vielzahl von Strategien eignen.
-
Unterstützt manuelle Trades: Wenn MagicNumber auf 0 gesetzt ist, kann der EA TP/SL für Aufträge verwalten, die Sie manuell öffnen (wenn sie nicht bereits SL/TP haben).
-
Automatisiertes Order-Management für andere EAs: Wenn Sie Aufträge verwenden, die von anderen EAs eröffnet wurden, die keine integrierte TP/SL-Funktionalität haben, kann Auto TPSL diese ergänzen, indem die MagicNumber entsprechend eingestellt wird.
Erläuterung der einzelnen Eingabeparameter
Jeder Eingabeparameter spielt eine entscheidende Rolle bei der Definition des Verhaltens des EA:
-
SltpMode (SL/TP-Modus)
-
Benefit: Dient zur Auswahl der Methode, die Sie zur Definition von Take Profit und Stop Loss verwenden möchten.
-
Optionen:
-
MODE_FIX_PIP : Legt TP/SL als eine feste Anzahl von Pips fest, die Sie angeben.
-
MODE_ATR : Legt TP/SL auf der Grundlage des Average True Range (ATR)-Werts fest, der sich je nach Marktvolatilität anpasst.
-
-
Empfehlung: Wenn Ihre Strategie feste TP/SL-Niveaus erfordert, wählen Sie MODE_FIX_PIP . Wenn Sie möchten, dass sich Ihre TP/SL an die Marktbedingungen anpassen, wählen Sie MODE_ATR .
-
-
TakeProfitPips (Take Profit (Pips) | (Modus: Fix Pip))
-
Nutzen: Legt die Anzahl der Pips fest, die Sie für den Auftrag gewinnen möchten. Wenn der Kurs diesen Wert erreicht, wird die Order automatisch geschlossen, um den Gewinn zu sichern.
-
Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_FIX_PIP ist.
-
Empfohlener Wert: Eine positive ganze Zahl (z. B. 50 für 50 Pips). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen TP setzen möchten.
-
-
StopLossPips (Stop Loss (Pips) | (Modus: Fix Pip))
-
Nutzen: Legt die maximale Anzahl von Pips fest, die Sie zu verlieren bereit sind. Wenn der Kurs diesen Wert erreicht, wird die Order automatisch geschlossen, um Verluste zu begrenzen.
-
Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_FIX_PIP ist.
-
Empfohlener Wert: Eine positive ganze Zahl (z. B. 20 für 20 Pips). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen SL setzen wollen.
-
-
AtrPeriod (ATR-Zeitraum | (Modus: ATR))
-
Nutzen: Legt die Periode (Anzahl der Candlesticks) fest, die zur Berechnung des Average True Range (ATR) Wertes verwendet wird.
-
Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.
-
Empfohlener Wert: In der Regel 14 oder 20, die Standardwerte für die ATR-Berechnung sind.
-
-
AtrTimeframe (ATR-Zeitrahmen (0=Aktueller Chart) | (Modus: ATR))
-
Nutzen: Definiert den für die ATR-Berechnung verwendeten Zeitrahmen. Sie können den EA die ATR aus dem Zeitrahmen des aktuellen Charts oder einem anderen berechnen lassen.
-
Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.
-
Optionen:
-
PERIOD_CURRENT : Verwendet denselben Zeitrahmen wie der Chart, auf dem der EA läuft.
-
PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , ..., PERIOD_MN1 : Wählt einen bestimmten Zeitrahmen aus.
-
-
Empfehlung: Die Verwendung der ATR eines höheren Timeframes als Ihres eigentlichen Handels-Timeframes kann manchmal zu stabileren TP/SL-Levels führen, da die ATR eines höheren Timeframes tendenziell weniger volatil ist.
-
-
AtrSlMultiplier (ATR Stop Loss Multiplikator | (Modus: ATR))
-
Nutzen: Legt einen Multiplikator für den ATR-Wert zur Berechnung des Stop Loss fest. Ein größerer Multiplikator platziert den SL weiter vom Eröffnungskurs entfernt.
-
Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.
-
Empfohlener Wert: Eine positive Dezimalzahl (z. B. 1,5 bedeutet SL = 1,5 * ATR). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen SL mit ATR einstellen wollen.
-
-
AtrTpMultiplier (ATR Gewinnmitnahme-Multiplikator | (Modus: ATR))
-
Nutzen: Legt einen Multiplikator für den ATR-Wert zur Berechnung des Take Profit fest. Ein größerer Multiplikator platziert den TP weiter vom Eröffnungskurs entfernt.
-
Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.
-
Empfohlener Wert: Eine positive Dezimalzahl (z. B. 2,0 bedeutet TP = 2,0 * ATR). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen TP mit ATR festlegen möchten.
-
-
EnableModify (EA aktivieren/deaktivieren)
-
Nutzen: Dient als Ein/Aus-Schalter für den EA. Sie können Auto TPSL einfach aktivieren oder deaktivieren, ohne ihn aus dem Chart zu entfernen.
-
Optionen: true (aktiviert), false (deaktiviert).
-
-
MagicNumber (Magische Zahl zum Filtern (0 für manuelle Trades))
-
Nutzen: Dient zum Filtern der Aufträge, für die der EA TP/SL verwaltet.
-
Wenn auf 0 gesetzt: Der EA verwaltet alle manuell geöffneten Aufträge, die noch keine TP/SL haben.
-
Bei Einstellung auf eine andere Zahl (nicht 0 ): Der EA verwaltet nur Aufträge, die eine Magic Number haben, die dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht (geeignet für Aufträge, die von anderen EAs eröffnet wurden).
-
-
Empfehlung: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen festgelegte Magic Number nicht mit anderen EAs kollidiert, die Sie möglicherweise ausführen. Wenn Sie möchten, dass Auto TPSL Aufträge eines anderen EAs verwaltet, stellen Sie MagicNumber so ein, dass es der Magic Number dieses EAs entspricht.
-