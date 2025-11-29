Auto TPSL MT5

Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis





Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss)

"Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader:

Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im Risikomanagement: Hilft Ihnen, Disziplin beim Setzen von Gewinnzielen und Verlustlimits gemäß Ihrem Handelsplan zu bewahren und verhindert emotionale Entscheidungen. Reduziert das Drawdown-Risiko: SL hilft, Verluste auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen und verhindert, dass Ihr Portfolio durch unerwartete Kursbewegungen erheblichen Schaden erleidet. Sichert Gewinne: TP stellt sicher, dass Sie Gewinne einfahren, wenn der Kurs Ihr Ziel erreicht, ohne dass Sie den Bildschirm ständig überwachen müssen. Handelsflexibilität: Sie können zwischen zwei TP/SL-Einstellungsmodi wählen: Fix Pip (fester Wert) oder ATR (basierend auf der Marktvolatilität), die sich für eine Vielzahl von Strategien eignen. Unterstützt manuelle Trades: Wenn MagicNumber auf 0 gesetzt ist, kann der EA TP/SL für Aufträge verwalten, die Sie manuell öffnen (wenn sie nicht bereits SL/TP haben). Automatisiertes Order-Management für andere EAs: Wenn Sie Aufträge verwenden, die von anderen EAs eröffnet wurden, die keine integrierte TP/SL-Funktionalität haben, kann Auto TPSL diese ergänzen, indem die MagicNumber entsprechend eingestellt wird.

Erläuterung der einzelnen Eingabeparameter

Jeder Eingabeparameter spielt eine entscheidende Rolle bei der Definition des Verhaltens des EA: