Auto TPSL MT5

Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis


Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss)

"Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader:

  1. Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird.

  2. Konsistenz im Risikomanagement: Hilft Ihnen, Disziplin beim Setzen von Gewinnzielen und Verlustlimits gemäß Ihrem Handelsplan zu bewahren und verhindert emotionale Entscheidungen.

  3. Reduziert das Drawdown-Risiko: SL hilft, Verluste auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen und verhindert, dass Ihr Portfolio durch unerwartete Kursbewegungen erheblichen Schaden erleidet.

  4. Sichert Gewinne: TP stellt sicher, dass Sie Gewinne einfahren, wenn der Kurs Ihr Ziel erreicht, ohne dass Sie den Bildschirm ständig überwachen müssen.

  5. Handelsflexibilität: Sie können zwischen zwei TP/SL-Einstellungsmodi wählen: Fix Pip (fester Wert) oder ATR (basierend auf der Marktvolatilität), die sich für eine Vielzahl von Strategien eignen.

  6. Unterstützt manuelle Trades: Wenn MagicNumber auf 0 gesetzt ist, kann der EA TP/SL für Aufträge verwalten, die Sie manuell öffnen (wenn sie nicht bereits SL/TP haben).

  7. Automatisiertes Order-Management für andere EAs: Wenn Sie Aufträge verwenden, die von anderen EAs eröffnet wurden, die keine integrierte TP/SL-Funktionalität haben, kann Auto TPSL diese ergänzen, indem die MagicNumber entsprechend eingestellt wird.

Erläuterung der einzelnen Eingabeparameter

Jeder Eingabeparameter spielt eine entscheidende Rolle bei der Definition des Verhaltens des EA:

  1. SltpMode (SL/TP-Modus)

    • Benefit: Dient zur Auswahl der Methode, die Sie zur Definition von Take Profit und Stop Loss verwenden möchten.

    • Optionen:

      • MODE_FIX_PIP : Legt TP/SL als eine feste Anzahl von Pips fest, die Sie angeben.

      • MODE_ATR : Legt TP/SL auf der Grundlage des Average True Range (ATR)-Werts fest, der sich je nach Marktvolatilität anpasst.

    • Empfehlung: Wenn Ihre Strategie feste TP/SL-Niveaus erfordert, wählen Sie MODE_FIX_PIP . Wenn Sie möchten, dass sich Ihre TP/SL an die Marktbedingungen anpassen, wählen Sie MODE_ATR .

  2. TakeProfitPips (Take Profit (Pips) | (Modus: Fix Pip))

    • Nutzen: Legt die Anzahl der Pips fest, die Sie für den Auftrag gewinnen möchten. Wenn der Kurs diesen Wert erreicht, wird die Order automatisch geschlossen, um den Gewinn zu sichern.

    • Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_FIX_PIP ist.

    • Empfohlener Wert: Eine positive ganze Zahl (z. B. 50 für 50 Pips). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen TP setzen möchten.

  3. StopLossPips (Stop Loss (Pips) | (Modus: Fix Pip))

    • Nutzen: Legt die maximale Anzahl von Pips fest, die Sie zu verlieren bereit sind. Wenn der Kurs diesen Wert erreicht, wird die Order automatisch geschlossen, um Verluste zu begrenzen.

    • Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_FIX_PIP ist.

    • Empfohlener Wert: Eine positive ganze Zahl (z. B. 20 für 20 Pips). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen SL setzen wollen.

  4. AtrPeriod (ATR-Zeitraum | (Modus: ATR))

    • Nutzen: Legt die Periode (Anzahl der Candlesticks) fest, die zur Berechnung des Average True Range (ATR) Wertes verwendet wird.

    • Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.

    • Empfohlener Wert: In der Regel 14 oder 20, die Standardwerte für die ATR-Berechnung sind.

  5. AtrTimeframe (ATR-Zeitrahmen (0=Aktueller Chart) | (Modus: ATR))

    • Nutzen: Definiert den für die ATR-Berechnung verwendeten Zeitrahmen. Sie können den EA die ATR aus dem Zeitrahmen des aktuellen Charts oder einem anderen berechnen lassen.

    • Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.

    • Optionen:

      • PERIOD_CURRENT : Verwendet denselben Zeitrahmen wie der Chart, auf dem der EA läuft.

      • PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , ..., PERIOD_MN1 : Wählt einen bestimmten Zeitrahmen aus.

    • Empfehlung: Die Verwendung der ATR eines höheren Timeframes als Ihres eigentlichen Handels-Timeframes kann manchmal zu stabileren TP/SL-Levels führen, da die ATR eines höheren Timeframes tendenziell weniger volatil ist.

  6. AtrSlMultiplier (ATR Stop Loss Multiplikator | (Modus: ATR))

    • Nutzen: Legt einen Multiplikator für den ATR-Wert zur Berechnung des Stop Loss fest. Ein größerer Multiplikator platziert den SL weiter vom Eröffnungskurs entfernt.

    • Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.

    • Empfohlener Wert: Eine positive Dezimalzahl (z. B. 1,5 bedeutet SL = 1,5 * ATR). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen SL mit ATR einstellen wollen.

  7. AtrTpMultiplier (ATR Gewinnmitnahme-Multiplikator | (Modus: ATR))

    • Nutzen: Legt einen Multiplikator für den ATR-Wert zur Berechnung des Take Profit fest. Ein größerer Multiplikator platziert den TP weiter vom Eröffnungskurs entfernt.

    • Verwendung: Nur anwendbar, wenn SltpMode MODE_ATR ist.

    • Empfohlener Wert: Eine positive Dezimalzahl (z. B. 2,0 bedeutet TP = 2,0 * ATR). Setzen Sie den Wert auf 0, wenn Sie keinen TP mit ATR festlegen möchten.

  8. EnableModify (EA aktivieren/deaktivieren)

    • Nutzen: Dient als Ein/Aus-Schalter für den EA. Sie können Auto TPSL einfach aktivieren oder deaktivieren, ohne ihn aus dem Chart zu entfernen.

    • Optionen: true (aktiviert), false (deaktiviert).

  9. MagicNumber (Magische Zahl zum Filtern (0 für manuelle Trades))

    • Nutzen: Dient zum Filtern der Aufträge, für die der EA TP/SL verwaltet.

      • Wenn auf 0 gesetzt: Der EA verwaltet alle manuell geöffneten Aufträge, die noch keine TP/SL haben.

      • Bei Einstellung auf eine andere Zahl (nicht 0 ): Der EA verwaltet nur Aufträge, die eine Magic Number haben, die dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht (geeignet für Aufträge, die von anderen EAs eröffnet wurden).

    • Empfehlung: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen festgelegte Magic Number nicht mit anderen EAs kollidiert, die Sie möglicherweise ausführen. Wenn Sie möchten, dass Auto TPSL Aufträge eines anderen EAs verwaltet, stellen Sie MagicNumber so ein, dass es der Magic Number dieses EAs entspricht.




Empfohlene Produkte
Trade AST Pro
Pablo Luis Prieto Navarro
Utilitys
Steigern Sie Ihren Handel mit dem Trade AST PRO Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen persönlichen Handelsassistenten , der Ihre Handelsweise verändert. Mit unserem EA ist der Erfolg nur einen Klick entfernt: Drag & Drop Smart Setup Platzieren Sie Entry, SL und TP durch einfaches Ziehen von Linien auf dem Chart Automatische Risiko- und Volumenberechnung in Echtzeit Sofortige Anpassung an jede Marktbewegung Blitzschnelle Ausführung Direkte BUY/SELL-Schaltflächen auf dem Chart MARKET-Modus
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt es dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Follower hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/133890 Spezifikatio
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Divergence Scanner Pro
Xuan Bach Nguyen
Utilitys
Divergence Scanner Pro ist ein fortschrittliches Dienstprogramm, das sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen in drei leistungsstarken Indikatoren aufspürt: RSI , MACD und Stochastic . Mit seinem robusten Algorithmus und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist dieses Tool perfekt für Händler, die einen Vorteil auf dem Markt suchen. Hauptmerkmale: Umfassende Divergenz-Erkennung : Identifiziert regelmäßige und versteckte Divergenzen, um potenzielle Trendumkehr- oder Fortsetzungsgelege
FREE
Scalping Trade Panel MT5
HANI MABAD
Utilitys
Scalping Trade Panel - Schnelle und präzise Handelskontrolle für MT5 Scalping Trade Panel ist ein professionelles Trading-Panel für MetaTrader 5, das Händlern blitzschnellen Zugriff auf Markt- und Pending-Orders direkt aus dem Chart bietet. Optimiert für Scalping-Strategien, kombiniert es Präzision, Geschwindigkeit und Einfachheit in einer kompakten Schnittstelle. Hauptmerkmale : Market Orders: Führen Sie KAUF- und VERKAUFS-Aufträge sofort mit einem einzigen Klick aus. Schwebende Orders: Pl
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indikatoren
Crystal FVG Touch Detector – Professioneller Smart Money Indicator Crystal FVG Touch Detector ist ein professioneller Indikator für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT handeln. Er erkennt automatisch Fair Value Gaps (FVG) in allen Zeitrahmen und zeigt sie mit Farbzonen und Berührungsanzeige an. Dank seiner nicht-neu-zeichnenden Logik zeigt er institutionelle Ungleichgewichte in Echtzeit. Hauptmerkmale Präzise Erkennung von bullischen und bärischen FVGs. Sofortige Aktualisierung be
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
Indikatoren
Der Scaled Awesome Oscillator (SAO) stellt eine verfeinerte Anpassung des Awesome Oscillators dar, die darauf abzielt, konsistente Benchmarks für die Identifizierung von Markträndern festzulegen. Im Gegensatz zum Standard-Awesome-Oszillator, der die Schwankungen in Pips zwischen verschiedenen Rohstoffen aufzeichnet, ist der einzige unveränderliche Referenzpunkt die Nulllinie. Diese Einschränkung erschwert es Anlegern und Händlern, mit dem traditionellen Awesome-Indikator, einer Kreation von Bill
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dies ist eine DEMO-Version des Kopierers mit einer Einschränkung - Kopien nur auf KAUFEN-Bestellungen. Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 ist der schnellste und zuverlässigste Kopierer von Transaktionen zwischen mehreren MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) Konten, die auf einem Computer oder VPS-Server installiert sind. Die Transaktionen werden vom MASTER-Konto auf das SLAVE-Konto kopiert, das Kopieren erfolgt durch den Austausch von Informationen ü
FREE
BRiCK Convert4To5 MT5 Free
Yutaka Yokouchi
5 (1)
Utilitys
* Dieses Produkt wurde mit "BRiCK Convert4To5 MT4 " auf der Grundlage der MQL4-Quelldatei von "BRiCK Convert4To5 MT4 Free" konvertiert . "Convert4To5" ist ein Skript, das MQL4-Quelldateien in MQL5-Quelldateien umwandelt. Experten, Indikatoren, Skripte und Bibliotheken mit der Endung ".mq4" werden für MT5 verfügbar sein. Parameter Keine. Vorgehensweise 1. Öffnen Sie den folgenden Ordner. terminal_data_folder\MQL4\Files\ (im Terminal-Menü wählen Sie zur Ansicht "File" - "Open the data directory"
FREE
Trade Anchor Manager MT5
Warren Schaaf
5 (1)
Utilitys
MultiTP Trade Manager EA - Fortgeschrittenes Handelsmanagement mühelos gemacht (MT5) Begrenztes Angebot - Die ersten 100 Downloads GRATIS! Seien Sie unter den ersten 100 Tradern, die den Trade Anchor Manager (MT4/MT5) völlig kostenlos herunterladen können. Beeilen Sie sich - sobald das Limit erreicht ist, wird das Angebot sofort geschlossen! Nachdem Sie das Programm ausprobiert haben, würden wir uns freuen, wenn Sie eine Bewertung hinterlassen und uns Ihre Meinung mitteilen könnten
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
Price Touching Alert MT5
Wang Yu
2.67 (3)
Indikatoren
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. PA Touching Alert ist ein Tool, das Sie davon befreit, den ganzen Tag darauf zu achten, ob der Kurs bestimmte kritische Kursniveaus berührt. Mit diesem Tool können Sie zwei Preisniveaus festlegen: den oberen und den unteren Preis, die jeweils über bzw. unter dem aktuellen Preis liegen sollten. Sobald der Preis das obere oder untere Preisnivea
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilitys
Kostenloser Indikator, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze direkt auf dem Chart anzeigt. Dieses leichtgewichtige und vollständig anpassbare Tool wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Timing legen, und verbessert Ihr Handelserlebnis. Es ist einfach zu installieren, mit allen Vermögenswerten, Märkten und Zeitrahmen kompatibel und bietet Echtzeit-Updates zur Unterstützung intelligenter Entscheidungen.
FREE
MTF Unicorn Hunter
Simon Edwin Whittaker
5 (4)
Indikatoren
ICT Unicorn Hunter - Multi-Timeframe Smart Setup Detector WICHTIG: Dies ist ein Multi-Timeframe Scanner, der nach "Unicorn" Setups sucht. Ein Unicorn in dieser Definition ist ein Liquiditäts-Sweep, eine Marktstrukturverschiebung und die Schaffung einer Fair Value Gap, die sich mit der letzten opposite-close Kerze vor dem Liquiditäts-Sweep (breaker) überschneidet. Dieser Scanner bietet KEINE Visualisierung des Einhorns auf dem Chart. Verwenden Sie zur Visualisierung den Unicorn Tracker-Indikator
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt er dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Master hier: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Spezifikation
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indikatoren
Hast du schon einmal daran gedacht, einen Scanner zu haben, der alle Strategien durchsucht und die Kauf- und Verkaufspunkte aller Zeiträume für dieses Asset gleichzeitig anzeigt? Genau das macht dieser Scanner. Dieser Scanner wurde entwickelt, um die Kauf- und Verkaufssignale anzuzeigen, die du im Rule Plotter: Strategieersteller ohne Programmierung erstellt hast, und sie in diesem Scanner auf verschiedenen Assets und Zeiträumen auszuführen. Die Standardstrategie des Rule Plotters besteht nur au
FREE
Filter This MT5
Leolouiski Gan
Utilitys
Dies ist das Skript, das für die Verwendung von The News Filter benötigt wird. Dieses Skript wählt ein beliebiges Diagramm aus, das Sie filtern möchten, und sendet die Eingaben an das Programm The News Filter. Jede Eingabe ist spezifisch für diesen Chart, so dass Sie die Flexibilität haben, für jeden Chart andere Eingaben zu machen. Links zu The News Filter (kostenlose Demo) finden Sie unten: Der Nachrichtenfilter-Leitfaden + Download-Links Nachrichtenauswahl Die Nachrichtenquelle wird aus dem
FREE
Ultimate Retest
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indikatoren
Einführung Der "Ultimate Retest"-Indikator stellt die Spitze der technischen Analyse dar, die speziell für Händler von Unterstützung/Widerstand oder Angebot/Nachfrage entwickelt wurde. Durch die Verwendung fortschrittlicher mathematischer Berechnungen kann dieser Indikator schnell und genau die stärksten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, auf denen die großen Akteure ihre großen Orders platzieren, und den Händlern die Chance geben, mit einem tadellosen Timing in den Retest de
FREE
Quantitative Synchronization Terminal Server MT5
Jia Long Xu
Utilitys
Quantitative Synchronization Terminal Server MT5 ist ein professionelles MQL5-Skript für die MetaTrader 5 (MT5)-Plattform, das speziell entwickelt wurde, um historische Balken- und Tickdaten vom Server auf das lokale Terminal zu synchronisieren und zu laden. Quantitative Trading Guide öffentlicher Chat: Join Us Öffentlicher Kanal von Quantitative Trading Guide : Abonnieren! Hauptmerkmale 1. Stapelladen aller Symbole in Market Watch Automatisches Abrufen aller Handelssymbole aus dem Market Watch-
FREE
ADR ST Patterns Strategy
Vladimir Poltoratskiy
5 (1)
Indikatoren
ADR ST Patterns Strategy ist eine Modifikation des klassischen ADR-Indikators . Dieser einfache Indikator entspricht den Parametern der ST Patterns Strategie (https://stpatterns.com/) . Structural Target Patterns bildet den Markt konsequent in Komponenten ab. Für die Bildung von ST-Patterns werden keine Trendlinien, geometrischen Proportionen des Modells selbst, Handelsvolumen oder Open Market Interest benötigt. ST-Patterns überwinden die Marktunsicherheit, die die bisher bekannten grafischen Z
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indikatoren
Der Ein-Minuten-Chart hat einen Fehler, aber der Ein-Tages-Chart kann nach dem Löschen des Fehlers und dem Neuladen der Indikatoren weiterhin verwendet werden, Dieser Indikator kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie weit der Indikator nach oben geht, um einen Kaufauftrag zu erteilen, wie weit er nach unten geht, um einen Verkaufsauftrag zu erteilen, und keinen Auftrag zu erteilen, bis er diesen Abstand erreicht, was als Oszillation betrachtet wird, ein Konto eröffnen Geschenk-Index
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, weil es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell.
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, da es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell. Soba
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension