Candle Breakout Oscillator MT5

Turkish

Avantajların Açıklaması (Koddan bahsetmeden)

1. Detaylı Piyasa Ayrımı (3 Boyutlu) Sadece Yukarı/Aşağı değil, "Yatay" (Sideways) hareketleri de ayırır.

  • Alış baskısı (Boğa).

  • Satış baskısı (Ayı).

  • Önemli: Piyasanın yönsüz olduğu zamanları gösterir.

2. Osilatör ile Güç Ölçümü (0-100)

  • Aşırı Bölgeler: Aşırı Alım/Aşırı Satım bölgelerini (örn. >80, <20) belirler.

  • Alan Dolgusu: Kritik bölgeleri renklendirerek görselleştirir.

3. Gürültü Filtreleme Esnekliği (Yumuşatma)

  • Sinyal Temizleme: Piyasa gürültüsünü azaltmak için çeşitli yöntemler (EMA, SMA vb.) sunar.

  • Hacim Ağırlıklı: Hacim (Volume) verisini hesaba katarak güvenilirliği artırır.

4. Net Görsel İpuçları

  • Kesişim Okları: Trend değişimlerinde ok işaretleri gösterir.

  • Görünürlük: Grafik temizliği için öğeler açılıp kapatılabilir.

5. Performans

  • Düşük CPU kullanımı için optimize edilmiştir, donma yapmaz.


Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
