Candle Breakout Oscillator MT5
- Göstergeler
- Sathit Sukhirun
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Turkish
Avantajların Açıklaması (Koddan bahsetmeden)
1. Detaylı Piyasa Ayrımı (3 Boyutlu) Sadece Yukarı/Aşağı değil, "Yatay" (Sideways) hareketleri de ayırır.
Alış baskısı (Boğa).
Satış baskısı (Ayı).
Önemli: Piyasanın yönsüz olduğu zamanları gösterir.
2. Osilatör ile Güç Ölçümü (0-100)
Aşırı Bölgeler: Aşırı Alım/Aşırı Satım bölgelerini (örn. >80, <20) belirler.
Alan Dolgusu: Kritik bölgeleri renklendirerek görselleştirir.
3. Gürültü Filtreleme Esnekliği (Yumuşatma)
Sinyal Temizleme: Piyasa gürültüsünü azaltmak için çeşitli yöntemler (EMA, SMA vb.) sunar.
Hacim Ağırlıklı: Hacim (Volume) verisini hesaba katarak güvenilirliği artırır.
4. Net Görsel İpuçları
Kesişim Okları: Trend değişimlerinde ok işaretleri gösterir.
Görünürlük: Grafik temizliği için öğeler açılıp kapatılabilir.
5. Performans
Düşük CPU kullanımı için optimize edilmiştir, donma yapmaz.