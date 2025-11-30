Smart Volume Profile MT5
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 30 November 2025
- Aktivierungen: 20
German
-
Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern.
-
Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist.
-
Aktuelle Marktstruktur (Developing Profile): Zeigt das Profil des sich aktuell bildenden Preiszyklus an. Sie sehen sofort, ob der Preis aus einer Akkumulationszone ausbricht oder zum Mittelwert zurückgezogen wird.