Candle Breakout Oscillator MT5

Chinese (Simplified)

代码优势解释（不涉及具体代码）

1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到：

  • 买方主导时（多头）。

  • 卖方主导时（空头）。

  • 最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。

2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围：

  • 极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。

  • 区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。

3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”：

  • 减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。

  • 成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。

4. 清晰的趋势提示

  • 交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。

  • 可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。

5. 性能与稳定性

  • 优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开图表也不卡顿。


推荐产品
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
指标
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
指标
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智能
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
指标
交易时段指标突出显示每个交易时段的开始和结束 。 Trading_Sessions_Indicator_Free 产品的付费版本，可以自定义会话的开始/结束。 [选项:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift 请使用M15-H2时间帧以获得最佳效果。 增加了时间帧M1，M5的校正。 近似校正: Bars           Correction ------------------ 23.50 ____ 10 23.54 ____ 5 23.55 ____ 4(5) 00.05 ____ 5(6) 我在市场上的其他产品 https://www.mql5.com/en/users/sky-angel/seller
EZ Trends
Guillermo Pineda
指标
EZ Trends 是一款精准的趋势检测指标，旨在帮助交易者实时识别市场结构的变化。 通过独特的 EMA–HMA 混合带系统，它利用自适应蜡烛颜色突出趋势方向，并在新趋势开始时绘制关键反应水平。 结果是一个实用的工具，帮助交易者紧跟市场动能，同时过滤市场噪音。 主要功能 趋势检测逻辑： 基于 EMA 和 HMA 平均值（三线通道）。 使用平均蜡烛区间动态扩展，形成上下边界。 即时适应波动性，显示收缩、扩张和突破潜力。 上升趋势：价格收盘在上轨之上。 下降趋势：价格收盘在下轨之下。 蜡烛自动变色（绿色代表上升，蓝色代表下降）。 趋势启动水平： 新趋势开始时，锁定极值点（上升趋势取最低点，下降趋势取最高点）。 绘制虚线水平线，作为潜在的回测或验证区域。 视觉布局： 中线：EMA 与 HMA 的虚线平均值。 上/下轨：自适应边界。 配合蜡烛变色，可即时显示市场方向与强度。 使用方法 顺应动能：按照蜡烛颜色的方向交易。 标记关键区域：虚线水平线作为支撑/阻力。 读取波动变化：通道扩展与收缩提示突破可能。
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
指标
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
指标
Elliott Wave Drawing Tool for MT5 – The Ultimate Professional Wave Mapping System Take your market analysis to the next level with the Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , an advanced charting solution designed for traders who demand precision, speed, and complete control in wave labeling. Engineered for both beginners and expert Elliotticians, this tool transforms manual wave marking into a smooth, intuitive, and highly accurate experience. Built with a smart drawing engine , this indicator lets
Magic sl NASDAQ 100
Benyamin Naser Mokhtari Karchegani
指标
The indicator now at your disposal is undoubtedly one of the best tools for trading in the NASDAQ 100 market, especially in the 1-minute and 5-minute timeframes. This indicator is meticulously designed for high precision and can be adjusted for other timeframes as well. Simply run it and receive good exit signals. Key Features: Specialized performance in the 1-minute and 5-minute timeframes: While this indicator works in other timeframes as well, its primary focus is on these two timeframes. Co
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
指标
The   Supply and Demand Zones indicator   is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does no
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
指标
该指标在图表上显示谐波模式，无需以尽可能小的滞后 重新绘制。 指标顶部的搜索基于价格分析的波动原理。 高级设置允许您为您的交易风格选择参数。在蜡烛（柱）开盘时，当新形态形成时，价格变动可能方向的箭头是固定的，保持不变。 该指标识别以下形态及其品种：ABCD、Gartley（蝴蝶、螃蟹、蝙蝠）、3Drives、5-0、蝙蝠侠、SHS、One2One、骆驼、三角形、WXY、斐波那契、振动。默认情况下，设置中仅显示 ABCD 和 Gartley 数字。许多额外的可配置参数。 主要参数: ShowUpDnArrows - 显示/隐藏可能的方向箭头 ArrowUpCode - 向上箭头代码 ArrowDnCode - 向下箭头代码 Show old history patterns - 启用/禁用过时模式的显示 Enable alert messages, actual if history OFF - 启用/禁用模式出现/更改时的警报（仅在禁用历史记录时） Enable alert notification, actual if alert messages is enabled - 模式出现
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
指标
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
指标
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Golden Limit
Renato Fridschtein
指标
There are no limits! Golden Limit is the ultimate indicator to get clear and easy readings of price movements on charts. It projects support and resistance ranges, calculated by statistical models involving Price Action and the Fibonacci sequence, revealing in advance the behavior of prices and the best places to trade and not to trade. It also has two moving averages to help choose the best entries. The Golden Limit method was created from a proven model. In summary: We use the names of precio
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
指标
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
DYJ BoS
Daying Cao
指标
DYJ BoS指标自动识别和标记市场结构转变的基本要素，包括： 结构突破（BoS）：当价格出现重大波动，突破之前的结构点时检测到。 它标记了可能的上升趋势线和下降趋势线（UP&DN,也是就不断创新高和创新低），一旦价格突破这些线，标记红色（BEAR）和绿色（BULL）箭头 BoS通常发生在价格决定性地穿过之前价格行动所建立的摆动低点或摆动高点时。当价格高于波动高点或低于波动低点时，它们只是打破了之前形成的市场结构，因此被称为“打破”结构。这通常表明市场情绪和趋势方向的变化，表明现有趋势的延续或新趋势的开始。 通常，为了提高关闭准确性，建议不设置止损和止盈，结束位置一般在相同方向的下一个突破点位置   关闭 ，或者是在反方向的突破点关闭 当您获得某个品种   足够 交易的经验时，你可以使用SL=7*TP的比率， 对于外汇符号，设置TP=500（5美元/最低交易量），SL=3500（35美元 /最低交易量 ）；单位点数POINTS。 对于 Volatility 75 Index 指数符号，设定TP=500000（5美元 /最低交易量 ），SL=3500000（35美元 /最低交易量 ）
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
指标
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
指标
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Supply and Demand Zones Professional
Alejandro Miguel Basso
指标
Supply and Demand Zones Indicator for MT5 Professional institutional-grade Supply and Demand zone detection with intelligent alerts WHAT IS IT? Supply and Demand Zones is a powerful MT5 indicator that automatically identifies high-probability institutional supply and demand zones on any chart. this professional indicator brings advanced zone detection to MetaTrader 5 with enhanced features. Unlike traditional support and resistance levels, this indicator detects actual institutional footprint
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
指标
江恩箱（或江恩方）是一种基于 W.D. Gann 的“市场预测的数学公式”文章的市场分析方法。 该指标可以绘制三种正方形模型：90、52(104)、144。有六种网格变体和两种弧形变体。 您可以在一张图表上同时绘制多个方块。 参数 Square — 江恩方格模型的选择: 90 — 90 的平方（或 9 的平方）； 52 (104) — 52（或 104）的平方； 144 — 144的万能平方； 144 (full) — 正方形的“完整”版本，结合了其他正方形的线条。 据我们所知，W.D.江恩并没有这样的加价； for Arcs — 圆弧的简化正方形； Grid — 网格的变体： 4x4 (52) — 4 x 4 网格，52 个标记； 5x5 (40); 8x8 (90); 8x8 (104); 8x8 (144); 16x16 (144); 36x36 (144); disable — 禁用网格； Arcs — 弧线的变体： 4x4; 5x5; disable — 禁用弧； 开始时的方形参数： Length of Square, Bars (X-axis) — 正方形的长度（以条
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
指标
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 New Indicator  
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
指标
当然可以！以下是您提供的文本的中文翻译： 引入   MT4 / MT5 天文指标：您的终极天体交易伙伴 您准备好将交易体验提升到天文高度了吗？不用再寻找，就在我们的革命性 MT4 天文指标中。这个创新工具超越了传统的交易指标，利用复杂的算法提供无与伦比的天文洞察力和精确计算。 指尖上的宇宙信息：   瞻仰一个详尽的面板，展示了一宝藏般的天文数据。了解行星的地理/太阳心坐标，太阳/地球距离，亮度，伸长度，星座，黄道和赤道坐标，甚至是水平坐标——每个细节都经过精心计算并呈现得美轮美奂。指标生成的垂直线对应于时间值，为您的交易旅程提供了宇宙的视角。 行星线条与关系：   在您的图表上欣赏行星线条的魔力，具有可自定义的比例和角度。通过直观的控制面板轻松切换每个行星线条的可见性。通过连结、六分、四分、三分、对冲和逆行等指标，发现行星关系的艺术。在您选择的时间范围内探索这些宇宙构造，使您能够识别重要的交易机会。 揭示甘恩的智慧：   通过受甘恩启发的平方垂直线揭示潜在的反转时机。这种创新修改将甘恩历经考验的原则带入现实，帮助您提前了解市场的转向和趋势。 月亮引导：   在您的图表上优雅地导航月相，
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
作者的更多信息
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智能
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
指标
Market Structure ICT 指标 1. 自动市场结构分析 最大优势在于减少主观判断带来的错误。 精准趋势识别： 自动识别 BOS (结构突破) 以确认趋势延续，以及 CHoCH (特性改变) 以确认趋势反转。 波段分类： 用户可选择市场结构类型（短期、中期、长期），既适合剥头皮交易者 (Scalper) 也适合波段交易者 (Swing Trader)。 2. 专业仪表板 (Dashboard) 无需切换屏幕即可查看其他时间周期。 一目了然的分析： 仪表板在同一屏幕上显示所有时间周期（M1 到 W1）的状态。 评分系统： 通过统计各时间周期的得分，总结 整体偏向 (Overall Bias) （如“强劲看涨”或“震荡”），助您自信下单。 趋势时效性： 提示 BOS 是“新鲜突破 (Fresh Break)”（刚发生）还是旧结构。 3. 多周期图表显示 (MTF Display) 寻找精准入场点的强大功能。 小图看大势： 您可以在 M5 图表上，让指标直接绘制 H1 或 H4 的市场结构线。 优势： 帮助您在小周期交易时不迷失方向，并立即识别大周期的支撑/阻力位。 4. 智能
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
指标
自动化艾略特波浪理论 (Automated Elliott Wave) 1. 自动数浪并减少主观偏见 (客观性) 通常，艾略特波浪的计数往往带有很强的“主观想象”或个人观点。该指标通过以下方式提供帮助： 寻找推动浪 (Impulse Wave 1-2-3-4-5): 使用严格的规则（例如：第3浪不能是最短的，第4浪不能与第1浪重叠），为您展示理论上正确的价格结构。 寻找调整浪 (Corrective Wave A-B-C): 帮助捕捉价格回调的时机，以便顺势再次入场。 2. 多层次分析 (Multi-Degree Analysis) 该指标不仅仅关注单一时间框架，而是同时分析3个深度的波浪级别，提供3D市场视图： 微浪 (Minor): 用于观察快速波动。 中浪 (Intermediate): 用于观察主要趋势。 主浪 (Primary): 用于观察市场大局。 优点: 您可以根据自己的交易风格开启或关闭每个级别的显示。 3. 寻找价格目标和入场点 (Targeting & Entry) 当系统发现完整的波浪时，它不仅会标记波浪，还会帮助制定交易计划： 斐波那契预测 (Fibonacci
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
自动化艾略特波浪理论 (Automated Elliott Wave) 1. 自动数浪并减少主观偏见 (客观性) 通常，艾略特波浪的计数往往带有很强的“主观想象”或个人观点。该指标通过以下方式提供帮助： 寻找推动浪 (Impulse Wave 1-2-3-4-5): 使用严格的规则（例如：第3浪不能是最短的，第4浪不能与第1浪重叠），为您展示理论上正确的价格结构。 寻找调整浪 (Corrective Wave A-B-C): 帮助捕捉价格回调的时机，以便顺势再次入场。 2. 多层次分析 (Multi-Degree Analysis) 该指标不仅仅关注单一时间框架，而是同时分析3个深度的波浪级别，提供3D市场视图： 微浪 (Minor): 用于观察快速波动。 中浪 (Intermediate): 用于观察主要趋势。 主浪 (Primary): 用于观察市场大局。 优点: 您可以根据自己的交易风格开启或关闭每个级别的显示。 3. 寻找价格目标和入场点 (Targeting & Entry) 当系统发现完整的波浪时，它不仅会标记波浪，还会帮助制定交易计划： 斐波那契预测 (Fibonacci
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
Chinese (Simplified) 扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。 关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。 即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。 Chinese (Simplified) 该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您： 关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断) 谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记) 是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
指标
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。 自动识别区间 (Automated Range Detection): 无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。 识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。 成交量细分分析 (Volume Breakdown): 内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。 买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。 Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。 控制点 (Point of Control - POC): 计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。 作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。 清晰的突破信号: 当价格突破区间时，立
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
指标
Chinese (Simplified) 扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。 关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。 即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。 Chinese (Simplified) 该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您： 关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断) 谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记) 是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
实用工具
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
指标
Squeeze Momentum Alert (挤压动能指标) 1. 识别价格“爆发”点 (The "Squeeze") 该指标最大的优势在于能够捕捉市场在大幅波动前“盘整”或“积蓄能量”的时机。 优点： 市场总是在平静（盘整）和剧烈波动（爆发）之间交替。该工具会告诉你： “现在图表正在剧烈挤压，准备好迎接下一次大行情” ，让你不会错过大趋势的起点。 2. 详细区分趋势“强度” (Color Coded Momentum) 柱状图不仅告诉你价格涨跌，还使用 4 种颜色 来指示趋势的健康状况： 亮绿色 (Lime): 强劲上涨（适合追涨）。 深绿色 (Dark Green): 上涨疲软（警示：动能减弱，准备锁定利润）。 鲜红色 (Red): 强劲下跌（抛压重）。 暗红色 (Maroon): 下跌疲软（卖盘动能耗尽）。 优点： 帮助你在趋势强劲时知晓**“入场” 时机，并在颜色改变（动能减弱）时立即 “离场”**，快于价格反转。 3. 过滤震荡市场的假信号 (Noise Filtering) 在无趋势或窄幅震荡期间，该工具会显示 "Compression" (挤压) 状态。 优点： 防止你
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
指标
Squeeze Momentum Alert (挤压动能指标) 1. 识别价格“爆发”点 (The "Squeeze") 该指标最大的优势在于能够捕捉市场在大幅波动前“盘整”或“积蓄能量”的时机。 优点： 市场总是在平静（盘整）和剧烈波动（爆发）之间交替。该工具会告诉你： “现在图表正在剧烈挤压，准备好迎接下一次大行情” ，让你不会错过大趋势的起点。 2. 详细区分趋势“强度” (Color Coded Momentum) 柱状图不仅告诉你价格涨跌，还使用 4 种颜色 来指示趋势的健康状况： 亮绿色 (Lime): 强劲上涨（适合追涨）。 深绿色 (Dark Green): 上涨疲软（警示：动能减弱，准备锁定利润）。 鲜红色 (Red): 强劲下跌（抛压重）。 暗红色 (Maroon): 下跌疲软（卖盘动能耗尽）。 优点： 帮助你在趋势强劲时知晓**“入场” 时机，并在颜色改变（动能减弱）时立即 “离场”**，快于价格反转。 3. 过滤震荡市场的假信号 (Noise Filtering) 在无趋势或窄幅震荡期间，该工具会显示 "Compression" (挤压) 状态。 优点： 防止你
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) (中文) ICT_SuperTrend 是一款“多合一”工具，旨在帮助交易者全面了解市场概况，无需重叠打开多个窗口。以下是该指标的主要优点： 混合交易系统 (Hybrid Trading System) 最大的优势是将 趋势跟随 (Trend Following) 与 聪明钱概念 / ICT (价格结构) 相结合。 SuperTrend: 指示市场的主要方向（做多 Buy 或 做空 Sell）。 ICT Concepts: 识别结构性关键点，如重要的支撑/阻力位或机构留下的痕迹。两者的结合让您可以自信地顺势交易。 清晰的入场与出场点 (Clear Entries & Exits) 箭头信号 (Arrow Signals) 清晰指示趋势变化。 SuperTrend 线 作为动态支撑/阻力，非常适合用作 移动止损 (Trailing Stop) 以锁定利润。 自动寻找流动性 (Automated Liquidity Levels) 工具会自动扫描重要的 波段高点/低点 (Swing Highs/Lows) 。 BSL (买方流动性): 上方阻力，价
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
指标
指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Multi-Timeframe Flexibility) 优点: 可选择查看日内 (Daily)、周 (Wee
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
指标
Volume Profile Pro 指标 该指标是 Volume Profile Pro 工具，用于分析“在哪个价格水平交易最活跃”。它具有以下增强功能： 显示模式 (Display Modes) Volume Profile (标准): 显示每个价格区间的总交易量 (Total Volume)，以识别关键的支撑和阻力区域。 Delta / Money Flow: 显示买卖压力 (Buy vs Sell) 之间的“差值”，以判断谁在该价格控制市场。可选择显示成交量或资金流 (Money Flow)。 计算模式 (Calculation Modes) Pro 版本的一大亮点是选择时间范围的灵活性： Fixed Mode (固定模式): 设置固定的回溯蜡烛数量（例如最近 100 根）。 Dynamic Mode (动态模式 - 特色功能): 图表上会出现一条垂直线。您可以用鼠标将其 拖动 到图表上的任何位置，指标将立即计算从该点到现在的分布图。这使得分析特定的波段或趋势变得非常容易。 关键水平 (Key Levels) POC (Point of Control - 控制点): 延伸的红
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
实用工具
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) (中文) ICT_SuperTrend 是一款“多合一”工具，旨在帮助交易者全面了解市场概况，无需重叠打开多个窗口。以下是该指标的主要优点： 混合交易系统 (Hybrid Trading System) 最大的优势是将 趋势跟随 (Trend Following) 与 聪明钱概念 / ICT (价格结构) 相结合。 SuperTrend: 指示市场的主要方向（做多 Buy 或 做空 Sell）。 ICT Concepts: 识别结构性关键点，如重要的支撑/阻力位或机构留下的痕迹。两者的结合让您可以自信地顺势交易。 清晰的入场与出场点 (Clear Entries & Exits) 箭头信号 (Arrow Signals) 清晰指示趋势变化。 SuperTrend 线 作为动态支撑/阻力，非常适合用作 移动止损 (Trailing Stop) 以锁定利润。 自动寻找流动性 (Automated Liquidity Levels) 工具会自动扫描重要的 波段高点/低点 (Swing Highs/Lows) 。 BSL (买方流动性): 上方阻力，价
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
指标
指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版) 市场广度可视化 (Market Breadth Visualization) 优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。 益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。 自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting) 优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。 益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。 智能货币逻辑 (Smart Currency Logic) 优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。 益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。 多时间周期灵活性 (Multi-Timeframe Flexibility) 优点: 可选择查看日内 (Daily)、周 (Wee
Candle Breakout Oscillator MT4
Sathit Sukhirun
指标
Chinese (Simplified) 代码优势解释（不涉及具体代码） 1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到： 买方主导时（多头）。 卖方主导时（空头）。 最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。 2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围： 极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。 区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。 3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”： 减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。 成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。 4. 清晰的趋势提示 交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。 可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。 5. 性能与稳定性 优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
指标
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
指标
Volume Profile Pro 指标 该指标是 Volume Profile Pro 工具，用于分析“在哪个价格水平交易最活跃”。它具有以下增强功能： 显示模式 (Display Modes) Volume Profile (标准): 显示每个价格区间的总交易量 (Total Volume)，以识别关键的支撑和阻力区域。 Delta / Money Flow: 显示买卖压力 (Buy vs Sell) 之间的“差值”，以判断谁在该价格控制市场。可选择显示成交量或资金流 (Money Flow)。 计算模式 (Calculation Modes) Pro 版本的一大亮点是选择时间范围的灵活性： Fixed Mode (固定模式): 设置固定的回溯蜡烛数量（例如最近 100 根）。 Dynamic Mode (动态模式 - 特色功能): 图表上会出现一条垂直线。您可以用鼠标将其 拖动 到图表上的任何位置，指标将立即计算从该点到现在的分布图。这使得分析特定的波段或趋势变得非常容易。 关键水平 (Key Levels) POC (Point of Control - 控制点): 延伸的红
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
指标
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。 自动识别区间 (Automated Range Detection): 无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。 识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。 成交量细分分析 (Volume Breakdown): 内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。 买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。 Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。 控制点 (Point of Control - POC): 计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。 作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。 清晰的突破信号: 当价格突破区间时，立
筛选:
无评论
回复评论