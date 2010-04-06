Candle Breakout Oscillator MT5
- 指标
- Sathit Sukhirun
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Chinese (Simplified)
代码优势解释（不涉及具体代码）
1. 更精细的市场状态区分（三维） 大多数工具只显示“涨”或“跌”，但该工具特别分离出了**“盘整”（Sideways）**力量。交易者可以清晰看到：
-
买方主导时（多头）。
-
卖方主导时（空头）。
-
最重要的是： 市场无方向或休息时（盘整），有效减少震荡期的操作失误。
2. 强度量化震荡指标 (0-100) 将价格波动标准化为 0 到 100 的范围：
-
极端区域： 设定超买/超卖阈值（如高于80或低于20）。
-
区域填充： 对关键区域进行着色，一眼就能识别市场是否处于“峰值”。
3. 灵活的噪音过滤（平滑与加权） 设计用于自定义信号的“平滑度”：
-
减少误导信号： 提供多种平均算法（RMA, EMA, SMA 等）以过滤市场噪音。
-
成交量加权： 可选择加入**成交量（Volume）**进行计算，比单纯看价格更可靠。
4. 清晰的趋势提示
-
交叉箭头： 当买卖力量发生转换时显示箭头，明确入场时机。
-
可定制显示： 用户可开关线条、填充或箭头，保持图表整洁。
5. 性能与稳定性
-
优化了资源占用，修复了高 CPU 使用率问题，多开图表也不卡顿。