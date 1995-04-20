SMC Breakout Channels MT4
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC), fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse.
-
Automatische Range-Erkennung:
-
Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen.
-
Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution.
-
-
Volumen-Aufschlüsselung:
-
Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox.
-
Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer- zu Verkäufervolumen.
-
Delta-Volumen: Berechnet die Netto-Differenz zur Bestätigung der Trendstärke vor dem Ausbruch.
-
-
Point of Control (POC):
-
Zeichnet die POC-Linie (orange gestrichelt).
-
Nutzen: Das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen, fungiert oft als Unterstützung/Widerstand.
-
-
Klare Ausbruchssignale:
-
Signalisiert Breakouts sofort mit Pfeilen.
-
Weniger Fehlsignale: Die "Wait for Breakout"-Logik verhindert verfrühte neue Boxen.
-
-
Stärke-Anzeige (Gauge):
-
Eine visuelle Leiste zur Einschätzung des aktuellen momentums.
-
Zeigt sofort, ob der Markt Bullish oder Bearish ist.
-
-
Hohe Anpassbarkeit:
-
Volumenquelle: Unterstützt Tick Volume oder "Preisdistanz", falls kein Real Volume verfügbar ist.
-
Sauberer Chart: Verhindert das Überlappen von Boxen.
-