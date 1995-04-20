SMC Breakout Channels MT4

Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC), fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse.

  1. Automatische Range-Erkennung:

    • Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen.

    • Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution.

  2. Volumen-Aufschlüsselung:

    • Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox.

    • Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer- zu Verkäufervolumen.

    • Delta-Volumen: Berechnet die Netto-Differenz zur Bestätigung der Trendstärke vor dem Ausbruch.

  3. Point of Control (POC):

    • Zeichnet die POC-Linie (orange gestrichelt).

    • Nutzen: Das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen, fungiert oft als Unterstützung/Widerstand.

  4. Klare Ausbruchssignale:

    • Signalisiert Breakouts sofort mit Pfeilen.

    • Weniger Fehlsignale: Die "Wait for Breakout"-Logik verhindert verfrühte neue Boxen.

  5. Stärke-Anzeige (Gauge):

    • Eine visuelle Leiste zur Einschätzung des aktuellen momentums.

    • Zeigt sofort, ob der Markt Bullish oder Bearish ist.

  6. Hohe Anpassbarkeit:

    • Volumenquelle: Unterstützt Tick Volume oder "Preisdistanz", falls kein Real Volume verfügbar ist.

    • Sauberer Chart: Verhindert das Überlappen von Boxen.


