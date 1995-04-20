ICT Supertrend MT4

German (Deutsch)

ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile:

  1. Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT.

    • SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf).

    • ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte.

  2. Klare Ein- und Ausstiege

    • Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an.

    • Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als Trailing Stop.

  3. Automatisierte Liquiditätsniveaus Scannt automatisch nach wichtigen Swing Highs/Lows.

    • BSL (Buy Side Liquidity): Widerstand oben.

    • SSL (Sell Side Liquidity): Unterstützung unten.

  4. Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)

    • Zeichnet sofort eine Box, wenn ein FVG auftritt.

    • Hilft, Retest-Zonen leichter zu erkennen.

  5. Umfassende Alarme

    • Bei Trendwechsel.

    • Bei FVG-Auftreten.

    • Bei Strukturbruch.

    • Unterstützt Push-Benachrichtigungen und E-Mail.

  6. Sauber & Anpassbar Löscht alte Linien automatisch, um den Chart sauber zu halten.

Zusammenfassung: Ideal für Trader, die Trends folgen wollen, aber die Präzision von ICT-Strukturen suchen.


Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , um Ihnen eine Anleitung zu schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufzunehmen, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen des Tren
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator E ntdecken Sie Wolf Waves - Ihr ultimatives Handelswerkzeug! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Wolf Waves auf jedem Zeitrahmen leicht zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Unser Wolf Waves-Indikator erledigt diese Aufgabe mühelos. Hier erfahren Sie, warum er perfekt für Sie ist: Hauptmerkmale: Automatische Erkennung: Unser W
HTF Moving Averages Cross mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „HTF Moving Averages Cross“ für MT4. – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem leistungsstarken HTF Moving Averages Cross-Indikator für MT4. HTF steht für „höherer Zeitrahmen“. – Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendtrader mit Price-Action-Einträgen. – Er ermöglicht Ihnen, schnelle und langsame gleitende Durchschnitte aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anzuhängen – eine professionelle Methode. – HTF MAs Cross verfügt über integrierte
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (drei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfu
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale an, die auf dem Terminal-RSI-Oszillator auf dem Chart basieren. Es ist möglich, wiederholte Signale herauszufiltern. Hier wird der Oszillator verwendet, um nach einem umgekehrten Signal zu suchen. Es wird als Einstiegspunkt in Swing-Strategien und den Handel von Levels empfohlen. Ein Dashboard mit mehreren Währungen ist verfügbar. Damit können Sie problemlos zwischen Diagrammen wechseln. In Produktdiskussionen können Sie einen Algorithmus vorschlagen, in den Sie ei
FREE
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend Map-Indikator wurde entwickelt, um Trends in der Preisbewegung zu erkennen, und ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Richtung des Trends schnell zu bestimmen, sondern auch die Ebenen der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen. Er hat keine Einstellungen und kann daher so wahrgenommen werden, wie er signalisiert. Er enthält nur drei Linien, von denen jede dazu bestimmt ist, den gegenwärtigen Moment eindeutig zu erkennen. Die Linie Nr. 2 kennzeichnet die globale Richtung
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Moving Average Acceleration für MT4, kein Neuanstrich. MA Acceleration – ist ein Scalping-Indikator, der als Hilfstool für den „MA Speed“-Indikator entwickelt wurde. - Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. Er zeigt Ihnen die Beschleunigung der gleitenden Durchschnittslinie. - Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Acceleration zu verbessern. Er kann für SMA, EMA und LWMA verwendet werden. - MA Acceleration ist die
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indikatoren
Dieser Scanner zeigt die Trendwerte des bekannten Indikators SuperTrend für bis zu 30 Instrumente und 8 Zeitrahmen an. Sie können sich per MT4, Email und Push-Benachrichtigung alarmieren lassen, sobald sich die Trendrichtung ändert. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: SuperTrend-Scanner Die kostenlose Version funktioniert nur auf EURUSD und GBPUSD! Wichtige Informationen Wie Sie das Potential des Scanners maximieren können, lesen Sie bitte hier: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 Mi
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indikatoren
Candle Pattern Finder Der Candle Pattern Finder ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern hilft, wichtige Candlestick-Muster in Echtzeit zu erkennen. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen oder Konsolidierungen handeln, dieses Tool hebt wichtige Preisaktionssignale direkt auf dem Chart hervor und hilft Ihnen, schnellere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Erkennt beliebte Candlestick-Muster: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Umgekehrter Hammer Sternschnuppe & Hanging Man D
FREE
Magic Number Monitor
Armand Andras Kormany
Utilitys
Magic Number Monitor Expert Advisor Beschreibung Der Magic Number Monitor ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die Performance mehrerer Handelsstrategien durch die Überwachung magischer Zahlen und Symbole verfolgt und analysiert. Dieses leistungsstarke Tool liefert Echtzeit-Performance-Metriken für jede Kombination aus magischen Zahlen und Symbolen und ermöglicht es Händlern, mehrere Strategien gleichzeitig effektiv zu verwalten und zu bewerten. Hauptmerkmale Performance-Verfolgung Multi
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Pullback Power
Andri Maulana
Indikatoren
Pullback-Power: Fangen Sie den Trend, maximieren Sie Ihren Gewinn! Haben Sie es satt, Trades hinterherzulaufen und im Marktrauschen gefangen zu sein? Der Pullback Power-Indikator ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um in einem Trendmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Einstieg zu finden. Es geht nicht darum, zu raten; es geht darum, mit Zuversicht zu handeln, weil Sie wissen, dass Sie ein System haben, das entwickelt wurde, um eine echte Trendfortsetzung nach einem kurzen Pullback zu bestätig
FREE
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indikatoren
Basierend auf MACD-Indikatorwellen mit Standardparametern Wendet Fibonacci-Werte auf die letzten beiden MACD-Wellen an, jeweils positiv und negativ, wenn der MACD-Indikator im Moment keine negative Welle mehr hat - die Farbe ist grün, wenn der MACD-Indikator im Moment keine positive Welle mehr hat - die Farbe ist rot. Das Wave-Abschlusskriterium sind zwei Ticks mit unterschiedlichem MACD-Zeichen. Wendet Trendlinien auf die letzten vier MACD-Wellen an. Arbeitet gut mit dem Experten zusammen
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige MACD-Anzeige, die genauer und einfacher zu bedienen ist als herkömmliche MACD. Es ist für jeden Chartzyklus geeignet und für jede Marktvielfalt geeignet. Die rote Spalte ist das (Buy) Bandsignal und die blaue Spalte das (Sell) Bandsignal. Die gelbe und grüne Linie sind Trendlinien und die beiden Linien kreuzen sich nie. Kaufen: In der blauen Spalte die grüne Linie durch die mittlere 0-Achse betrachten. Verkaufen: In der roten Spalte die gelbe Linie entlang der mitt
PZ ABCD Retracement
PZ TRADING SLU
4 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator findet AB = CD-Retracement-Muster. Das AB = CD-Retracement-Muster ist eine 4-Punkte-Preisstruktur, bei der das anfängliche Preissegment teilweise zurückverfolgt wird, gefolgt von einer Bewegung mit gleichem Abstand vom Abschluss des Pullbacks, und die Basis für alle harmonischen Muster ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare AC- und BD-Verhältnisse Anpassbare Pausenzeiten Anpassbare Linien,
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Kauf- oder Verkaufssignale gemäß der Definition der Handelszone von Bill Williams an. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu verstehen Vermeiden Sie den Handel mit flachen Märkten Deterministischer Indikator mit klaren Regeln Der Indikator zeichnet sich nicht neu auf Er implementiert alle Arten von Alarmen Der Indikator hat eindeutige Auswirkungen auf den Handel. Ein blauer Pfeil ist ein Kaufsignal Ei
FREE
Line
Andrea Fontanini
Indikatoren
kostenlos nur bis zum Ende der Woche Der folgende Indikator muss entsprechend Ihrer Handelsmethodik verwendet und kontextualisiert werden. Er bietet ausgezeichnete Handelseinblicke und identifiziert Ablehnungszonen auf den eingezeichneten Linien. Mehrere Parameter können angepasst werden. Der Indikator stellt drei Niveaus über und unter dem Eröffnungskurs auf D1, W1 und MN1 dar. Er liefert die tägliche ADR und zeigt zwei zusätzliche tägliche Sitzungen an (EUROPA-Sitzung und USA-Sitzung). Die Fa
FREE
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Automatisierte Elliott-Wellen-Theorie 1. Automatische Wellenzählung & Reduzierte Subjektivität Normalerweise beinhaltet das Zählen von Elliott-Wellen viel "Fantasie" oder persönliche Meinung. Dieser Indikator hilft durch: Finden von Impulswellen (1-2-3-4-5): Verwendet strenge Regeln (z.B. Welle 3 darf nicht die kürzeste sein), um die theoretisch korrekte Preisstruktur anzuzeigen. Finden von Korrekturwellen (A-B-C): Hilft, Rücksetzer zu erkennen, um Einstiegsmöglichkeiten im Trend zu finden. 2. A
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Squeeze Momentum Alert 1. Identifiziert "Explosionspunkte" des Preises (The "Squeeze") Der größte Vorteil ist die Fähigkeit, Phasen der "Konsolidierung" zu erkennen, bevor eine massive Bewegung stattfindet. Warum es gut ist: Der Markt wechselt zwischen Ruhe und Volatilität. Dieses Tool sagt Ihnen: "Der Chart zieht sich zusammen, machen Sie sich bereit für den Ausbruch" , damit Sie den Beginn eines großen Trends nicht verpassen. 2. Unterscheidet die Trendstärke im Detail (Color Coded Momentum) Da
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German (Deutsch) ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile: Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT . SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf). ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an. Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als T
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufe 1 und erhalte 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (bekannt als Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwenden. Rückblickz
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Market Structure ICT Indikator 1. Automatisierte Marktstruktur Der größte Vorteil ist die Reduzierung von Fehlern durch subjektive Interpretation. Präzise Trenderkennung: Identifiziert automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen. Swing-Klassifizierung: Wählbar zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Strukturen. Geeignet für Scalper und Swing-Trader. 2. Professionelles Dashboard Kein Bildschirmwechsel nötig, um andere Zeitrahm
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, weil es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell.
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Indikator: Currency Strength Meter Pro Visualisierung der Marktbreite Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare. Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen. Automatisches Ranking & Sortierung Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach". Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly). Intelligent
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Dieses System ist für den Handel sehr nützlich, da es mehrere klassische Probleme löst: 1. Objektivität und Präzision Vorteil: Es eliminiert die persönliche Voreingenommenheit des Händlers. Jeder Händler kann eine Trendlinie etwas anders zeichnen, aber dieser Indikator verwendet eine präzise mathematische Logik (Fraktale), um die Pivotpunkte zu finden. Die resultierenden Linien sind jedes Mal objektiv und konsistent. 2. ️ Dynamische Aktualisierungen Vorteil: Ihr Chart ist immer aktuell. Soba
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptmerkmale und Vorteile von VWAP 1. Er zeigt den "wahren Preis" oder "Konsenspreis" an. Dies ist sein wichtigstes Merkmal. Während ein einfacher gleitender Durchschnitt (MA) jeden Preis gleich gewichtet, gibt der VWAP Auskunft darüber, wie hoch der Durchschnittspreis wirklich ist, und zwar auf der Grundlage dessen, wo die Mehrheit des Geldes (des Volumens) dem Handel zugestimmt hat. Beispiel: Wenn bei einem Kurs von 100 1.000.000 Aktien gehandelt wur
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
German Scan nach "Smart Money" (Volume Markers): Pfeile zeigen abnormales Volumen (über dem Durchschnitt) mit klarer grün/rot Unterscheidung an. Dies hilft, den Einstieg von Großinvestoren zu erkennen und Fehlsignale zu filtern. Entscheidende Alarme (Alerts): Kein ständiges Beobachten des Bildschirms nötig. Das System benachrichtigt Sie sofort, wenn der Preis die POC-Linie (Point of Control) kreuzt, was oft ein entscheidender Punkt für Fortsetzung oder Umkehr ist. Aktuelle Marktstruktur (Develop
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Vorteile dieses Indikators: Ein Tool für das Trading nach Smart Money Concepts (SMC) , fokussiert auf Seitwärtsphasen (Range) und Ausbrüche (Breakouts) mit detaillierter Volumenanalyse. Automatische Range-Erkennung: Kein manuelles Zeichnen: Zeichnet automatisch Boxen/Kanäle bei Seitwärtsbewegungen. Schlüsselzonen: Visualisiert Akkumulation und Distribution. Volumen-Aufschlüsselung: Interne Analyse: Analysiert das Volumen innerhalb der Preisbox. Kauf vs. Verkauf: Zeigt das Verhältnis von Käufer-
