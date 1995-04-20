ICT Supertrend MT4
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
German (Deutsch)
ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile:
-
Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT.
-
SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf).
-
ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte.
-
-
Klare Ein- und Ausstiege
-
Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an.
-
Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als Trailing Stop.
-
-
Automatisierte Liquiditätsniveaus Scannt automatisch nach wichtigen Swing Highs/Lows.
-
BSL (Buy Side Liquidity): Widerstand oben.
-
SSL (Sell Side Liquidity): Unterstützung unten.
-
-
Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)
-
Zeichnet sofort eine Box, wenn ein FVG auftritt.
-
Hilft, Retest-Zonen leichter zu erkennen.
-
-
Umfassende Alarme
-
Bei Trendwechsel.
-
Bei FVG-Auftreten.
-
Bei Strukturbruch.
-
Unterstützt Push-Benachrichtigungen und E-Mail.
-
-
Sauber & Anpassbar Löscht alte Linien automatisch, um den Chart sauber zu halten.
Zusammenfassung: Ideal für Trader, die Trends folgen wollen, aber die Präzision von ICT-Strukturen suchen.