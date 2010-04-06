Candle Breakout Oscillator MT5
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Portuguese (Brazilian)
Explicação das Vantagens (Sem mencionar o código)
1. Diferenciação Detalhada do Mercado (3 Dimensões) Esta ferramenta isola especificamente o movimento "Lateral" (Sideways). O trader vê:
-
Força de compra (Touros).
-
Força de venda (Ursos).
-
Importante: Quando o mercado está sem direção, evitando entradas falsas.
2. Oscilador de Força (0-100)
-
Zonas Extremas: Define sobrecompra e sobrevenda.
-
Preenchimento de Área: Colore as zonas críticas para fácil visualização.
3. Filtragem de Ruído (Suavização)
-
Menos sinais falsos: Vários métodos de média (RMA, EMA) para limpar o gráfico.
-
Volume: Opção de usar o Volume no cálculo para maior confiabilidade.
4. Dicas Visuais Claras
-
Setas de Cruzamento: Indica pontos de reversão de tendência.
-
Personalizável: Oculte ou mostre linhas conforme necessário.
5. Desempenho
-
Correção de alto uso de CPU, garantindo leveza e estabilidade.