Candle Breakout Oscillator MT5

Portuguese (Brazilian)

Explicação das Vantagens (Sem mencionar o código)

1. Diferenciação Detalhada do Mercado (3 Dimensões) Esta ferramenta isola especificamente o movimento "Lateral" (Sideways). O trader vê:

  • Força de compra (Touros).

  • Força de venda (Ursos).

  • Importante: Quando o mercado está sem direção, evitando entradas falsas.

2. Oscilador de Força (0-100)

  • Zonas Extremas: Define sobrecompra e sobrevenda.

  • Preenchimento de Área: Colore as zonas críticas para fácil visualização.

3. Filtragem de Ruído (Suavização)

  • Menos sinais falsos: Vários métodos de média (RMA, EMA) para limpar o gráfico.

  • Volume: Opção de usar o Volume no cálculo para maior confiabilidade.

4. Dicas Visuais Claras

  • Setas de Cruzamento: Indica pontos de reversão de tendência.

  • Personalizável: Oculte ou mostre linhas conforme necessário.

5. Desempenho

  • Correção de alto uso de CPU, garantindo leveza e estabilidade.


