ICT Supertrend MT5

German (Deutsch)

ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile:

Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT. SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf).

ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte. Klare Ein- und Ausstiege Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an.

Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als Trailing Stop. Automatisierte Liquiditätsniveaus Scannt automatisch nach wichtigen Swing Highs/Lows. BSL (Buy Side Liquidity): Widerstand oben.

SSL (Sell Side Liquidity): Unterstützung unten. Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) Zeichnet sofort eine Box , wenn ein FVG auftritt.

Hilft, Retest-Zonen leichter zu erkennen. Umfassende Alarme Bei Trendwechsel.

Bei FVG-Auftreten.

Bei Strukturbruch.

Unterstützt Push-Benachrichtigungen und E-Mail. Sauber & Anpassbar Löscht alte Linien automatisch, um den Chart sauber zu halten.

Zusammenfassung: Ideal für Trader, die Trends folgen wollen, aber die Präzision von ICT-Strukturen suchen.