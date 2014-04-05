ICT Supertrend MT5

ICT_SuperTrend ist ein "All-in-One"-Tool, das Händlern hilft, das gesamte Marktbild zu sehen. Hier sind die Hauptvorteile:

  1. Hybrides Handelssystem Kombiniert Trendfolge (Trend Following) mit Smart Money Concepts / ICT.

    • SuperTrend: Zeigt die Hauptrichtung an (Kauf oder Verkauf).

    • ICT-Konzepte: Identifiziert wichtige strukturelle Punkte.

  2. Klare Ein- und Ausstiege

    • Pfeilsignale zeigen Trendwechsel klar an.

    • Die SuperTrend-Linie dient als dynamische Unterstützung/Widerstand, ideal als Trailing Stop.

  3. Automatisierte Liquiditätsniveaus Scannt automatisch nach wichtigen Swing Highs/Lows.

    • BSL (Buy Side Liquidity): Widerstand oben.

    • SSL (Sell Side Liquidity): Unterstützung unten.

  4. Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)

    • Zeichnet sofort eine Box, wenn ein FVG auftritt.

    • Hilft, Retest-Zonen leichter zu erkennen.

  5. Umfassende Alarme

    • Bei Trendwechsel.

    • Bei FVG-Auftreten.

    • Bei Strukturbruch.

    • Unterstützt Push-Benachrichtigungen und E-Mail.

  6. Sauber & Anpassbar Löscht alte Linien automatisch, um den Chart sauber zu halten.

Zusammenfassung: Ideal für Trader, die Trends folgen wollen, aber die Präzision von ICT-Strukturen suchen.


